Ахмед Чатаев

Вечером 21 ноября один из кварталов в тбилисском спальном районе Исани был оцеплен силовиками — на третьем этаже в многоквартирном жилом доме забаррикадировались вооруженные боевики.

Несколько подразделений спецназа и полиции, бронетехника, эвакуация жителей, а также близлежащей школы.

Попытка переговоров, затем попытка штурма, затем опять переговоры, затем опять штурм. Пожар в нескольких квартирах. Таких военных действий тихий Тбилиси давно не видел.

Спецоперация длилась сутки. По ее итогам четверо спецназовцев ранены, один из них позже скончался в больнице, один из боевиков был задержан ранее, трое убиты.

23 ноября грузинские СМИ, ссылаясь на многочисленные источники в Совете безопасности республики, сообщили, что среди убитых был Ахмед Чатаев — близкий соратник лидера «Имарата Кавказ» (организация запрещена в России) Доку Умарова, приближенный главе Исламского государства (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) аль-Багдади и мировой «враг номер один на Северном Кавказе» (именно так в 2015 году о нем сказал американский сенатор, глава комитета по безопасности Майкл Маккол).

Ахмед Чатаев родился в чеченском селении Ведено в 1980 году. Принимал участие во второй чеченской войне, в ходе которой потерял правую руку, после чего получил прозвище Однорукий. В начале 2000-х бежал с семьей в Европу. Россия объявила Чатаева в розыск по линии Интерпола, однако в 2003 году ему удалось убедить власти Австрии предоставить ему политическое убежище (по некоторой информации, он заявил, что отсутствие руки у него — следствие пыток со стороны российских силовиков). Все последующие годы он разъезжал по различным странам Европы в качестве официального представителя Доку Умарова.

О судьбе Чатаева можно писать книги и снимать авантюрные фильмы. За последние десять лет его арестовывали пять раз: в России, на Украине, в Болгарии, Швеции и Грузии — за хранение оружия или из-за подозрений в связях с террористами. И всякий раз ему удавалось уйти. Его освобождали «за недоказанностью вины», и всегда находились влиятельные политики или международные организации, которые вступались за него — политбеженца, которого якобы преследуют российские власти.

В августе 2012 года фамилия Чатаева всплыла в связи со скандальной антитеррористической спецоперацией близ горной грузинской деревни Лапанкури на границе с Дагестаном. По официальной версии грузинского МВД, со стороны Дагестана в Грузию проникла хорошо вооруженная группа в количестве 20 человек. Ее целью была «дестабилизация обстановки в стране» (в это время в Грузии проходили парламентские выборы). Однако в итоге эта версия оказалась несостоятельной. В результате спецоперации было ликвидировано 11 вооруженных мужчин, все они оказались кистинцами, выходцами из Панкисского ущелья Грузии. По некоторым данным, молодые люди в течение нескольких месяцев проходили военное обучение в Панкиси в том числе и под руководством Чатаева. Группу планировалось перебросить в Россию для пополнения рядов «Имарата Кавказ».

В ходе спецоперации Ахмед Чатаев был ранен и сдался властям спустя несколько дней. Вновь избранное правительство Бидзины Иванишвили освободило Чатаева, применив к нему свежеиспеченный закон «Об амнистии». При этом, согласно официальной версии, на месте спецоперации он оказался по приглашению грузинских силовиков, близких к Саакашвили, чтобы быть посредником в переговорах.

После амнистии Чатаев перебрался в Турцию. А в феврале 2015 года стало известно, что он уехал в Сирию, где присягнул на верность главе ИГ аль-Багдади. В ИГ он сразу же занял весомый пост, став приближенным другого известного кистинца и своего давнего знакомого Тархана Батирашвили (в рядах ИГ был известен как Абу Умар аш-Шишани), который к тому моменту возглавлял так называемое «министерство войны».

Чатаев возглавил батальон «Ярмук» — подразделение ИГ, состоящее из чеченцев. Однако принимать участие в боевых действиях он не мог: вслед за правой рукой, утраченной во время второй чеченской войны, он потерял левую ногу в ходе контртеррористической операции в Грузии. В военном министерстве он стал заниматься планированием операций, а также заведовать финансами (Чатаев настолько хорошо справлялся со своими обязанностями, что после гибели Батирашвили летом 2016 года временно исполнял его обязанности).

Ахмед Чатаев

В октябре 2015 года США объявили Чатаева в розыск как террориста и включили его в санкционные списки, которые предполагают замораживание всех активов и имущества на территории США. Чуть позже с подобной инициативой в отношении Чатаева выступил и Совбез ООН.

В июне 2015 года в международном аэропорту Стамбула произошел крупный теракт, в результате которого погибли 43 человека, около 240 были ранены. Спустя несколько дней после трагедии сенатор Маккол заявил, что организатором теракта США считают Ахмеда Чатаева, именно он координировал троих смертников, взорвавшихся в аэропорту.

В 2015 году Ахмед Чатаев из Сирии прислал грузинским властям аудиозапись с угрозами. Он требовал освобождения бывшего имама одного из панкисских сел Аюба Борчашвили, который был задержан грузинскими силовиками по подозрению в связях с ИГ. В случае невыполнения этого требования Чатаев угрожал терактами на территории Грузии. В ходе судебного разбирательства Борчашвили признал, что являлся представителем ИГ в Панкиси, вербовал и отправлял молодых людей воевать на земли «Халифата». Сейчас Борчашвили отбывает 14-летнее наказание в тюрьме.

Каким образом Ахмед Чатаев, один из самых разыскиваемых в мире террористов, оказался на территории Грузии, неизвестно до сих пор. Согласно источникам «Новой» в правоохранительных органах Грузии, силовики «вели» Чатаева и его людей и даже в ходе спецоперации до последнего пытались взять его живым, вступая с ним в переговоры.

Личности убитых до сих пор официально не подтверждены.