Проигравший

Ратко Младича, находившегося в международном розыске, искали 15 лет. В конце мая 2011 года его арестовали в селе Лазорево неподалеку от Белграда. И сербские власти передали генерала Международному трибуналу, созданному Организацией Объединенных Наций для расследования преступлений, совершенных на территории бывшей Югославии. Но в Сербии, как и в России, многие считают предъявленные Младичу тягчайшие обвинения несправедливыми и называют его патриотом, сражавшимся за свой народ.

Распад и бойкот

Босния и Герцеговина была одной из шести республик, составлявших единую Югославию. Ее населяют сербы, хорваты и босняки, исповедующие ислам. Отец-основатель государства, созданного после Второй мировой войны, Иосип Броз Тито признал боснийских мусульман самостоятельной нацией, хотя сербы уверены, что босняки — это те же сербы, которым во время владычества Оттоманской империи пришлось принять ислам. Хорваты точно так же убеждены, что босняки — это на самом деле хорваты-мусульмане.

«Босняки — люди, не потерявшие славянскую кровь, но приобретшие мусульманство», — писал о них когда-то российский посол при Оттоманской империи. И это так: все участвовавшие в этой войне — славяне.

А сами боснийские мусульмане гордо говорят: не называйте нас мусульманами, мы боснийцы, босняки. Из всех народов, населяющих республику, только мусульмане по-прежнему хотят сохранить единую Боснию и Герцеговину.

Когда начался распад единого государства, босняки тоже захотели обрести независимость. Республику возглавил Алия Изетбегович, одно из главных действующих лиц югославской трагедии. Изетбегович в юности вступил в организацию «Молодые мусульмане». Во время Второй мировой в оккупированной Боснии нацисты вербовали мусульманскую молодежь в войска СС. И Алия Изетбегович агитировал других надеть эсэсовскую форму, но сам поступил в сельскохозяйственное училище. Это его и спасло. После войны исламистов, активно сотрудничавших с нацистами, расстреляли. Изетбегович отделался тремя годами тюрьмы. Во второй раз его судили в 1983 году за национализм и пропаганду ислама. В социалистической Югославии это было тяжкое преступление. И приговор оказался суровым — 14 лет тюрьмы.

В 1988 году Изетбеговича амнистировали. В 89-м он создал Партию демократических действий. В 90-м она получила большинство мест на выборах в скупщину, парламент Боснии и Герцеговины. После чего Изетбегович решил создать самостоятельное государство, провел референдум. Большинство на нем высказалось за независимость. Сербы референдум бойкотировали. Они составляли добрую половину населения Боснии и Герцеговины, были бы прекрасно представлены в парламенте нового государства, без них нельзя было бы сформировать правительство. Но сербские политики рассуждали так: зачем нам быть меньшинством в вашем государстве, когда вы можете быть меньшинством в нашем?

Спор славян между собой

Что же породило самую кровопролитную после Второй мировой войны в Европе? В те годы руководители Сербии нервно и пылко говорили:

— Ватикан, ЦРУ, Германия и исламский мир разработали тайный план расчленения нашей страны. Германия объединилась для того, чтобы разрушить Югославию, взять под контроль Балканы, завершить то, что не удалось немецким нацистам.

«В Белграде меня принял министр обороны генерал Велько Кадиевич, — вспоминал Юлий Квицинский, который был тогда первым заместителем министра иностранных дел СССР. — Он, как и многие другие югославские политики, усматривал за югославскими событиями руку объединившейся недавно Германии, которая добивается теперь расширения сферы своего влияния. Мне эти доводы казались не очень убедительными. Зачем немцам ради проникновения в Югославию устраивать кризис? Ведь Югославия сама настойчиво просилась в Европейский союз. В этом случае Германия получила бы максимальный доступ к югославскому рынку. Зачем же Германии делить Югославию на части? Все это как-то попахивало нафталином прошлых представлений».

Страны Европейского союза признали самостоятельность Боснии и Герцеговины. Но президент Хорватии Франьо Туджман и президент Сербии Слободан Милошевич считали Боснию искусственным образованием. И решили поделить ее. Президенты Хорватии и Сербии при всей их взаимной ненависти вдруг стали братьями. Оба мастерски использовали давние страхи и фобии, превратив историю в фактор текущей политики.

После смерти Иосипа Броз Тито во всех югославских республиках националисты заговорили во весь голос. А возразить им было некому. Демократически мыслящая интеллигенция была задавлена. Если бы еще при Тито начались демократические реформы, судьба Югославии сложилась бы иначе. Но вместо того чтобы разобраться с прошлым, выяснить историческую правду, преодолеть распри и примириться, люди черпали в истории ненависть и стремление поквитаться со старыми обидчиками. В Загребе сербов именовали кровавыми четниками, в Белграде хорватов называли кровавыми усташами.

И в Боснии противостояние приобрело жестокий и бесчеловечный характер, потому что было порождено злобным национализмом. Врагом объявлялся всякий, кто принадлежал к другой этнической группе. Убивали не тех, у кого оружие в руках, а всех, кто «не свой».

Сформировалась целая шовинистическая культура, пропитанная националистическими мифами и ненавистью. Узкомыслящая интеллигенция внушала своим народам, что они в кругу врагов, а договориться с врагами невозможно, их можно только уничтожать.

Населяющие Западную Герцеговину хорваты, известные своим упрямством и честолюбием, объявили о создании Хорватской республики Херцег-Босны. Они получали деньги и оружие от Франьо Туджмана и готовились присоединиться к Хорватии.

Осада Сараево

На основную часть Боснии претендовали сербы. 9 января 1992 года образовалась Сербская республика Боснии и Герцеговины (позже — Республика Сербская). Она сразу обрела внушительные вооруженные силы, потому что ей подчинили части Югославской народной армии, состоявшей уже только из сербов.

Как все это происходило, со всей циничной откровенностью поведал Борислав Йович, заместитель Слободана Милошевича по партии:

— Мы знали, что, когда мир признает независимость Боснии, мы будем выглядеть как агрессоры, потому что там находилась наша армия. И нам бы пришлось ее выводить. Тогда мы с Милошевичем перевели всех сербов из Югославской народной армии в армию Сербской республики и обещали оплачивать все их расходы.

10 мая 1992 года генерала Ратко Младича назначили начальником штаба второго военного округа (штаб находился в Сараево). А буквально через день Младич стал начальником главного штаба вооруженных сил Республики Сербской.

Войска генерала Младича, обладавшие абсолютным превосходством в тяжелом вооружении, окружали город за городом и методично разрушали их артиллерией. Армия Младича в первые месяцы войны (с апреля по ноябрь 1992 года) заняла 70 процентов территории Боснии. Осада Сараево началась весной 1992-го и продолжалась три с половиной года. Но, даже располагая мощной армией, абсолютным превосходством в танках и артиллерии, взять город сербы не смогли. И попытались взять измором.

Практики не хватает

Видя, что в Боснии происходят массовые убийства и этнические чистки, Европа была вынуждена вмешаться. Тем не менее сербы недоуменно спрашивали у иностранцев: «Что мы такого сделали, что все на нас ополчились?» И в самом деле: почему все мировое общественное мнение было настроено против сербов? Разве армии хорватов и босняков вели себя лучше?

Фото: Reuters

Разумеется, нет! Но сербская армия первой взялась за оружие и совершила значительно больше преступлений потому, что наступала и зачищала захваченные территории. Мусульманское правительство поначалу контролировало ничтожно малую часть страны. Негде было развернуться… И только потом боснийская и хорватская солдатня внесла свой вклад в эту кровавую войну. Поэтому Международный трибунал в Гааге судит и сербов, и хорватов, и босняков.

Между тем сербские войска не пропускали в Сараево, лишенный тепла и света, конвои с гуманитарной помощью, обрекая городское население на полуголодное существование. Сараево — это большой густонаселенный город, со всех сторон окруженный горами. На их вершинах генерал Младич установил тяжелую артиллерию и минометы и методично расстреливал город.

Первый президент Республики Сербской (1992–1996) Радован Караджич хладнокровно объяснял иностранным корреспондентам:

— Мусульманские снайперы стреляют по сербам, а мы вынуждены отвечать. Просто сербские артиллеристы плохо подготовлены, они часто промахиваются, попадают по другому кварталу. Не хватает практики.

Международное сообщество требовало прекратить обстрел города, отвести от Сараево артиллерию.

— Я никогда не отдавал своим войскам приказ отступать, — гордо отвечал Ратко Младич. — Я бы не сделал этого, даже если бы мне надо было пожертвовать миллионом жизней. Для меня не существует слова «назад».

Кладбище в Сребренице

На протяжении первых лет войны удача была на стороне боснийских сербов. Они занимали территории, мусульманское население бежало, бросая дома. Тех, кто рискнул остаться, выгоняли. Миллион босняков стали беженцами. Эта война привела к самому большому переселению народов после Второй мировой. На сербской территории не осталось босняков и хорватов, а Сараево покинули сербы, которые не захотели жить вместе с мусульманами.

ООН создала четыре зоны безопасности в Боснии — Сараево, Горажде, Жепа и Сребреница. В Сребренице нашли убежище многие мусульмане. В июле 1995 года ее захватили войска Младича. Город охраняли практически безоружные 370 голландских миротворцев. Подчиненные Ратко Младича издевались над ними, отобрали у них даже каски и бронежилеты.

Генерал Младич приказал мусульманских женщин и детей из города депортировать, а мужчин и подростков расстрелять. С 13 по 19 июля 1995 года были казнены больше семи тысяч мусульман. Потом три месяца, с 1 августа по 1 ноября, палачи пытались скрыть следы — перетаскивали трупы в другие районы.

Год спустя братские могилы вскрыли и нашли в них тела со связанными руками. По мнению следователей Международного трибунала, людей убивали с «невиданной жестокостью». Эксгумация и антропологическая экспертиза продолжались много лет. Кости расстрелянных перемешались, опознать останки было очень трудно.

Фото: Staton R. Winter / TASS

Следователи нашли и тех, кто расстреливал босняков, и тех, кто вывозил трупы, и тех, кто их закапывал. Они дали признательные показания. Бывшие подчиненные Младича — командир Дринского корпуса генерал Радислав Крстич, подполковник Драган Обренович и капитан Момир Николич уже осуждены. Они рассказали, что Караджич приказал изгнать мусульман из Сребреницы, а генерал Младич руководил расстрелами.

На заседании трибунала в Гааге показали любительскую видеопленку с записью этой акции. Генерал Младич 11 июля 1995 года говорил своим подчиненным:

— Мы находимся в сербской Сребренице. Накануне большого сербского праздника мы дарим этот город сербскому народу в качестве подарка. Пришло время отомстить туркам.

Международный трибунал для расследования преступлений на территории бывшей Югославии учрежден в 1993 году Советом Безопасности ООН. Правосудие в Гааге осуществляют 25 независимых судей, которые избираются сроком на 4 года Генеральной Ассамблеей ООН по представлению генерального секретаря.

Как договорились?

Международное сообщество предлагало враждующим сторонам один мирный план за другим. Но не удавалось найти вариант, который устроил бы всех. Караджич и Младич отвергали выгодные для боснийских сербов варианты политического урегулирования, предложенные международными посредниками, в том числе российскими, и упустили шанс подписать мир на выгодных для себя условиях.

Между тем президент Боснии Изетбегович и президент Хорватии Туджман подписали соглашение, и хорватская армия пришла на помощь боснякам. Объединенные силы хорватов и мусульман получили тяжелое оружие, окрепли и контратаковали сербов. Армия Младича терпела одно поражение за другим. К тому же Международный трибунал для бывшей Югославии, созданный ООН, выдал ордера на арест Караджича и Младича — за уничтожение мирного населения, бесчеловечное обращение с заключенными и военнопленными. Так что проигрывать войну Караджичу и Младичу было никак нельзя.

Фото: Reuters

Но тут они лишились поддержки президента Сербии Слободана Милошевича. Он всегда чувствовал, когда наступает время крутого поворота. И совершив этот очередной поворот, Милошевич вернулся к партнерству с Западом. Он заставил Караджича и Младича подписать мир на условиях худших, чем они могли иметь.

1 ноября 1995 года на американской военной базе рядом с городом Дейтоном в штате Огайо встретились три главных действующих лица югославской трагедии — Милошевич, Туджман и Изетбегович. Россию представлял будущий министр иностранных дел Игорь Иванов. Договорились о принципах урегулирования в Боснии и Герцеговине и о вводе в республику многонациональных сил, чтобы следить за выполнением мирного соглашения. В состав многонациональных сил включили российскую воздушно-десантную бригаду. Республика Сербская (она получила 49 процентов территории) и Федерация Босния и Герцеговина (51 процент территории) образовали Конфедерацию.

Проиграли все

Караджичу и Младичу пришлось покинуть свои посты, а вскоре и исчезнуть в надежде избежать ареста. Караджича поймали летом 2008-го, Младич скрывался еще три года.

Караджич, Младич, Милошевич проиграли все войны, которые вели! За годы, когда они находились у власти, территория, на которой сербы могут чувствовать себя свободно и уверенно, постоянно сокращалась. До войны сербы были самым процветающим народом на Балканах, а остались у разбитого корыта — с чувством ущемленной национальной гордости и горечью за постоянные поражения и провалы.

Когда иностранные журналисты писали о резне в Сребренице, сербы просто отказывались признавать, что это могло случиться. Только в 2003 году сербское телевидение рассказало, что солдаты Ратко Младича причастны к массовому уничтожению людей в Сребренице. 10 ноября 2004 года правительство Республики Сербской обратилось к родственникам убитых мусульман: «Сочувствуем боли родственников жертв Сребреницы, выражаем искреннее сожаление и приносим извинения за трагедию».

Признание собственной вины — огромный шаг вперед. Прежде политики здесь делали карьеру на том, что обвиняли других.

Фото: Reuters