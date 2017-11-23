«ДНР» против «ЛНР». Недружественное поглощение

Слухи о том, что донецкие хотят объединить две республики в одну, ходили давно. Впервые глава «ДНР» Захарченко открыто высказал свои притязания на соседние территории еще в июле 2017 года, заявив о создании нового государства «Малороссия». В Кремле такая идея одобрения не получила. Из публичных персон донецких поддержал лишь писатель Захар Прилепин, переквалифицировавшийся этой зимой в комбаты.

Но мысль об объединении «ЛНР» и «ДНР», судя по всему, не умерла. Нужен был лишь подходящий момент.

Исторически более слабый и разрозненный Луганск — легкая жертва для нынешних донецких групп влияния, оказавшихся в условиях жесткого дефицита ресурсов. Главный ресурс обеих «республик» — это их местные бюджеты, централизованно наполняемые российскими рублями, а также некоторые еще не остановленные предприятия, работающие на поставку товаров в Россию.

Стычки между группами сепаратистов, борющихся за существование, были всегда. Но если раньше головы друг другу откусывали вассалы вассалов, то нынче дерутся прямые ставленники Москвы.

Напряжение между группами сепаратистов стало неизбежным в условиях сокращения боевых действий с Украиной, практически полной остановки местных экономик, товарной блокады территорий со стороны Киева и при явном снижении интереса к региону со стороны России.

Донецк в такой ситуации проявляет инициативу и атакует слабый Луганск. Московские начальники не вмешиваются. Беспокоиться им в принципе не о чем — обе стороны на сто процентов лояльны российской власти. А прав как всегда окажется сильнейший (физически).

Почему Луганск оказывается слабее?

Кланово-бюрократическая разрозненность луганских территорий существовала и в довоенное время. «Русская весна» лишь добавила явлению фронтового колорита.

На протяжении последних трех лет одобренный Москвой бывший государственный пожарный инспектор по Луганской области Игорь Плотницкий пытался подчинить себе территории «ЛНР». Однако на деле управлял и окормлялся только внутри самого Луганска. В то время как, например, в Алчевске, формально входящем в «Луганскую республику», заправлял комбат Мозговой, в Стаханове — комбат Дремов, в Первомайске главенствовали российские казаки, а обосновавшийся в Красном Луче новочеркасский атаман Козицын и вовсе провозгласил «Казацкую народную республику».

Добиться зыбкого единоначалия в «ЛНР» удалось лишь к началу этого года. Большая часть самоназванных князьков была изгнана или ликвидирована в 2016 году, впрочем, на их место приходили другие, не особо лояльные Плотницкому. Слабую управляемость районов «ЛНР» первое время сглаживали рублевые вливания. Но рублей вскоре стало не хватать, а в Москве и вовсе заговорили о сокращении финансирования.

При этом куда большую устойчивость по сравнению с Луганском с самого начала демонстрировало донецкое квазигосудартво. Главное преимущество Донецка в сравнении с Луганском: монополией на внутренний беспредел в «ДНР» успешно владеет лишь одна силовая группировка. Местная вертикаль под началом Александра Захарченко и его зама Александра Тимофеева по кличке Ташкент куда эффективнее осваивает выделенные бюджеты, отчитываясь перед Москвой о строительстве дорог, ремонте домов и школ. Легитимность Захарченко не оспаривается никем из числа местных более мелких лидеров. А все финансовые потоки и деятельность оставшихся предприятий принудительно замкнуты на его зама Тимофеева.

Именно Захарченко вместе с «кошельком» нынешних донецких Ташкентом можно назвать основными выгодоприобретателями «переворота» в «ЛНР».

Развивавшийся уже несколько недель конфликт между главой МВД «ЛНР» Корнетом, дружественным донецким группам, и Плотницким демонстрирует и Москве, и местному населению давно очевидный факт: бывший госпожинспектор не обладает на территориях абсолютным авторитетом и не контролирует ситуацию.

Перед Москвой снова встает вопрос об объединении двух территорий либо о назначении в Луганск нового наместника из клана победителей — то есть донецких. Донецкие могут предвкушать дивиденды — в случае окончательного поглощения «ЛНР» в их оперативном управлении окажутся территории с населением 1,5 миллиона человек и соответствующие бюджеты.

Компромиссным вариантом для сторон может быть сохранение Плотницкого как номинального руководителя «ЛНР», однако с потерей им реального контроля над территориями и финансами. Москва может выбрать такую конструкцию из опасений в срыве Минского перемирия, подписантом которого является глава «ЛНР».