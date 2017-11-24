Человек-вызов

Валерий Розов на фоне гор Антарктических островов. Фото автора

Он рисковал, потому что риск и был его жизнью.

Он много раз ставил ее на кон. Ту самую, единственную жизнь, и без того короткую, в которой надо терпеть и чувствовать. Ту, где любимые друзья, где женщины, семья, дети, небо, горы… И воздух, которым он не только дышал, но на который опирался, доверяя ему себя.

Он был испытателем. Он испытывал человека, как испытывают глубоководные аппараты, парашюты, самолеты, как испытывают то, что связано с опасностью и ненадежностью.

Он испытывал человека на возможность преодоления страха свободного полета.

Валерий Розов жил с вызовом. Он бросал его природе, не наделившей человека возможностью летать.

Возможно, он был на пути к осуществлению человеческой мечты со времен Икара, хотя и не преодолел тяготения. Но он отрывался от земли и парил.

Это был человек, повторять подвиги которого бессмысленно и опасно. Но он доказал, что есть смысл повторять попытки.

Каждому — свои.

Мучительной и медленной потере высоты, преследующей каждого, он предпочитал отчаянный, рассчитанный, впрочем, полет вниз.

…Мы познакомились с ним по дороге в Антарктиду, куда шли проливом Дейка на раздолбанном аргентинском сухогрузе «Шинок», совершенно не приспособленном для плавания во льдах, готовом в любой момент затонуть. (Что и произошло, к счастью, без нас.) На ледовом континенте Валерий хотел прыгнуть со скалы или с большого айсберга, но погода не позволила ему в этот раз. В 2010 году он осуществил свой замысел, прыгнув с горы Ульветанна.

Он был обладателем бесчисленного множества мировых достижений в парашютном спорте и альпинизме. Двукратный чемпион и рекордсмен мира по парашютному спорту, чемпион X-games по скайсерфингу, он прыгал с Эльбруса и Килиманджаро, с горы Ускаран в Перу и в действующий вулкан Мутновский на Камчатке. С Гималайских вершин, до которых добраться мог только опытный альпинист, он тоже прыгал.

В 2015 году в своем фантастическом костюме, напоминающем белку-летягу, Валерий Розов прыгнул с рекордной высоты — 7700 метров с горы Чо-Ойю. Он пролетел в свободном парении 90 секунд и приземлился на высоте 6000 метров…

Валерий был самым известным, самым знаменитым бейсджампером. Он был великим спортсменом, достигшим в экстремальном спорте всего, но не осуществившим своей мечты.

Потому что его мечта, говорил он, была прожить долгую жизнь и увидеть трех своих сыновей взрослыми.

Валерий Розов — выдающийся испытатель человека — две недели назад разбился в полете с вершины гималайской горы Ама-Даблам.

Он был такой же, как мы, человек, но только другой.

Восхитимся им и приспустим облачные «флаги», которые ветер срывает с вершин Гималаев, откуда Валерий Розов улетел вверх.