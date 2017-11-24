Разорение «Фемиды»

В октябре 2017 года в администрацию президента России пришло письмо, под которым подписался 121 работник евпаторийского санатория «Фемида», находящегося в подведомственности управления Судебного департамента Крыма. Работники санатория сообщали, что с января 2017 года им не платят зарплату, а имущество предприятия вывозится в неизвестном направлении.

«Несколько дней назад к нам приехал руководитель управления Судебного департамента по Республике Крым Акуев Керим Гаджикурбанович, — говорится в письме. — Он в присутствии 60 работников клялся, что не оставит нас в беде. Говорил, что есть Ваше, Владимир Владимирович, личное согласие на создание нового учреждения с постоянным бюджетом. Говорил, что денег на погашение долгов по зарплате у него сейчас нет, и велел нам держаться».

Люди спрашивают у президента России: «Кто заплатит нам честно заработанные деньги?»

Запустение

— Здесь у нас была душевая. Стояла новая сантехника, четыре кабинки, — с главным энергетиком «Фемиды» Сергеем Паршинцевым мы идем по пустому холлу 4-го корпуса санатория. Под ногами — грязный ковер, вдоль стен — ободранные и сломанные стулья. В душевой осталась только плитка на стенах.

Корпус полностью заброшен, хотя во времена СССР и Украины он считался элитным. Здесь были лечебное отделение, столовая и банкетный зал. Целая секция в 4-м корпусе была отведена под люксы. В «Фемиде» гостили генералы и судьи Верховного суда Украины. Три остальных корпуса были заметно скромнее: там все было общее, включая туалеты на этажах.

Россия постепенно привела все четыре корпуса санатория к общему знаменателю: сегодня «Фемида» — крупнейший санаторий Крыма: 12 га территории, собственные бассейны, пляж, теннисные корты и даже дом культуры.

— Там, где мы идем, турист последний раз ступал в 2013 году, — выходим с Паршинцевым к стойке администратора 4-го корпуса. Холл заставлен вытащенными из номеров кроватями и матрацами. На столе перед входной дверью — табличка с выдранным украинским гербом: «Государственная судебная администрация Украины. Санаторно-курортный лечебный центр «Фемида». Сама входная дверь закрыта на палку.

— При России 4-й корпус уже не работал, — продолжает Паршинцев. — В 2015 и 2016 годах работал третий корпус и половина второго. В этом году — только третий. Загрузка низкая: хоть мы и принадлежим Судебному департаменту, но при России судьи по путевкам к нам ездить перестали. Приходили только люди с улицы. И вот еще странность: «Фемида» хоть и Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), но руководство санатория работникам всегда объясняло, что санаторий находится на самообеспечении. Когда начались проблемы с выплатой зарплаты, нам сказали, что санаторий не приносит достаточно прибыли — платить нечем.

Проблемы с зарплатой начались в декабре 2016 года.

— Несколько месяцев не платили вообще. Затем, весной 2017-го, сколько-то выдали. Затем снова платить перестали, — говорит начальник отдела снабжения «Фемиды» Александр Макаров. — Одновременно работников начали переводить на полставки. Многие увольнялись. С теми, кто увольнялся, рассчитывались полностью.

В октябре 2017-го «Фемида» де-факто прекратила работу. А работники санатория начали писать письма в Следственный комитет и прокуратуру: мол, далеко не все деньги доходили до кассы предприятия, а часть его имущества — исчезла.

— Вот пример: летом 2015 года в «Фемиде» работал климатопавильон, — говорит Макаров. — Но поступления от него в бюджет санатория почему-то не перечислялись. В том же году в санатории в полном составе жили игроки футбольного клуба «Евпатория». Их проживание тоже не было оплачено.

Нет документов — нет преступления

Ответом на жалобы сотрудников «Фемиды» стал отказ в возбуждении уголовного дела против руководства санатория и должностных лиц Судебного департамента. Отказ подписал оперуполномоченный ОМВД по Евпатории А.В. Сутула. Вот что он пишет об исчезнувшем оборудовании:

«Проведенной проверкой, согласно документам бухгалтерского учета, установлено, что рентген-оборудование не было передано ФГБУ «Санаторий «Фемида» управления Судебного департамента по Республике Крым и, соответственно, не числилось на балансе. Более того, согласно предоставленной к проверке бухгалтерской справке о балансовой стоимости рентгеновских аппаратов, сумма [их] износа была равна первоначальной стоимости оборудования. Со слов медицинских сотрудников, данное оборудование находилось в помещениях до декабря 2015 года, а его отсутствие было обнаружено 16.06.2016. Однако ни руководство ФГБУ «Санаторий «Фемида», ни управление судебной администрации в Республике Крым не нашло достаточных оснований для обращения в правоохранительные органы».

— То есть санаторий несколько лет использовал рентген-оборудование, которого не было на его балансе? Хорошо. Но почему же его не передали? Не с той ли целью, чтобы вывезти из санатория для перепродажи? — удивляется бывший администратор «Фемиды» Кирилл Бережной. На вопрос о том, могли ли рентген-оборудование просто утилизировать, он отвечает отрицательно: «Нет. Такую технику нельзя выкидывать на помойку. Для этого должен заключаться договор с лицензированной компанией. И если бы этот договор был — руководство «Фемиды» сообщило бы о нем полицейским».

О деньгах, недополученных санаторием в 2015 году от работы климатопавильона, оперуполномоченный Сутула пишет так: «Проверкой установлено, что в 2015 году климатопавильон не работал в связи с необходимостью проведения ремонта». Опрошенные «Новой газетой» работники «Фемиды» однозначно утверждают: климатопавильон работал.

На претензию сотрудников санатория о том, что в «Фемиде» без оплаты проживала футбольная команда, оперуполномоченный отвечает и вовсе прекрасно: «Подтвердить факт непоступления средств в кассу санаторного учреждения, оплаченных гр. Тихончуком Романом Георгиевичем (депутат Госсовета Крыма, гендиректор ФК «Евпатория») за проживание футболистов, не представилось возможным в связи с отсутствием у данного гражданина документов, подтверждающих фактическую оплату денежных средств сотрудникам санаторно-курортного учреждения. Размещение футболистов, со слов Тихончука Р.Г., осуществлялось согласно устной договоренности с руководством санатория».

Незаконно созданный

Пока сотрудники «Фемиды» бьются за санаторий и свои зарплаты, может выясниться, что они вовсе не сотрудники «Фемиды».

ФГБУ «Санаторий «Фемида» был создан 9 декабря 2014 года приказом начальника управления Судебного департамента в Республике Крым Керима Акуева. Сам санаторный комплекс (здания, медицинское оборудование и т.д.) был передан управлению Судебного департамента правительством Крыма.

В феврале же 2017 года, когда сотрудникам санатория уже четвертый месяц не платили зарплату, Судебный департамент обратился к управлению налоговой службы Крыма с требованием регистрацию ФГБУ отменить.

Сотрудников санатория о происходящем никто не известил. Налоговая сначала требование Судебного департамента отклонила. Но в июле 2017 года департаменту удалось добиться отмены регистрации санатория через суд. В исковом заявлении Судебного департамента говорилось: «Создание данного юридического лица (санатория) осуществлено без учета требований федерального законодательства. Федеральное государственное бюджетное учреждение создается на основании решения правительства РФ в форме распоряжения. Правительством РФ такого решения не принималось».

Неужели начальник управления Судебного департамента Республики Крым, государственный советник юстиции 1-го класса Керим Акуев взял на себя функции федерального правительства из-за незнания закона?

«Возьмете руку, извинитесь и уедете»

Редакция «Новой» направила в Судебный департамент Крыма запрос с просьбой пояснить ситуацию вокруг «Фемиды». Через 4 дня Керим Акуев позвонил корреспонденту «Новой» сам: «Никто незаконно санаторий не создавал. Его незаконно зарегистрировал налоговый орган. Когда мы узнали, что это незаконно, то сразу подали в суд».

Долги по зарплате сотрудникам, по словам Акуева, департамент выплатил еще в августе. На вопрос, почему тогда о задолженности работники «Фемиды» писали президенту в октябре и рассказывали «Новой газете» в середине ноября, Акуев ответил так: «Это кто-то накручивает ситуацию. Очерняют нас. Мы можем с вами даже в Евпаторию съездить, собрать людей, спросить, что к чему. Это вам не те люди сказали. Давайте, если вы нормальный гражданин России, мы вместе поедем, с людьми поговорим, и вы потом возьмете руку, извинитесь и уедете».