Как Быков отрекся от Путина

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

В жесткой критике Владимира Путина новости нет. Этим не удивить. Новость в том, от кого она исходит на этот раз. И что это означает. Анатолий Быков, легендарный герой кровавых схваток 90-х, а теперь лидер красноярского отделения партии «Патриоты России» (поддерживающей Путина), раскритиковал президента через местный интернет-ресурс KrasNews.com. Быков, который души не чаял в Путине все годы его правления.

Несколько важных обстоятельств. Несмотря на то что он сплошь «бывший» — бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бывший глава совета директоров КрАЗа, бывший теневой хозяин Красноярска и «народный олигарх Красноярского края» — Быков остается если и не самым влиятельным местным политиком, то уж точно одним из самых электоральных. А Красноярский край, одна седьмая территории России, остается модельным регионом, позволяющим судить о некоторых тенденциях и политических умонастроениях всей страны.

И самое важное — что дело, конечно, не в Быкове и не в Путине, а в народе. Избирателях того и другого. На выборах в крае Быков, когда его пускали, побеждал с тем же процентом голосов, что набирал в стране Путин. Это, очевидно, по большей части одни и те же люди, кто голосовал за Путина и за лидера теневого сообщества, подозреваемого в 90-х в десятках убийств и похищений и условно осужденного в нулевые годы на 6,5 года за организацию покушения на убийство. Не знаю, что еще, но вот это у Путина и Быкова общее — любовь к ним масс.

Бывший алюминиевый король все годы путинского правления писал ему письма. Первое, от 1 января 2000 года, симпатизирующая ему газета много позже напечатала, озаглавив так: «Обращение промышленника и депутата Быкова к неопытному тогда еще главе государства В.В. Путину». Магнат в то время находился в тюрьме Будапешта, величая себя «политическим узником России в Венгрии». И обратился «от лица своего народа, с которым живу и работаю, как патриот и истинный представитель своей страны» к и.о. президента. «Нашего флагмана, бесспорного лидера, молодого и сильного» Быков призвал вести народ вперед, к социальной справедливости, к гражданскому благополучию, к национальной консолидации.

Позже, уже из родной красноярской тюрьмы, Быков писал землякам, что экстрадиция из венгерской тюрьмы в российскую произошла лишь благодаря тому, что Путин стал президентом. А на воле Быков возглавил отделение «Президентского клуба доверенных лиц» по Сибирскому федокругу.

И вот, по всей видимости, наступило разочарование. Лишь несколько цитат интернета (орфография, пунктуация, стилистика — источника). О награждении бывшего красноярского губернатора В. Толоконского орденом Александра Невского:

— <…> мне за государство стыдно. У меня такое ощущение, что наш президент не живет в России, он живет на другой планете, я это стал осознавать и понимать, хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал. Сейчас я начинаю понимать, что это было заблуждение. Это была имитация всей работы. И то, что он наградил Толоконского орденом и не спросил нашу общественность, никто вообще не поинтересовался, достоин ли он этой награды или нет, у меня подтвердились оценки, высказывания про бывших губернаторов. Можем вернуться: все помнят, когда одного разрушителя, Александра Хлопонина, поставили вице-премьером, потом эстафету передали Льву Кузнецову — ныне министру по Северному Кавказу, разваливать наш край. И то, что произошло, это подтвердило и укрепило мои опасения о том, что сегодня происходит в нашей России. Я понял, что Москва и Санкт-Петербург уже считают себя не Россией. Я это могу полностью обосновать. Россия сегодня — это Дальний Восток, Сибирь, Урал. Вот это Россия, а Москва и Петербург не видят Россию, они не ощущают и не видят, как живет Россия. К чему мы идем? Пенсионеры получают по 8 тыс. руб. пенсию, а машину дров надо купить за 8 тыс. руб. Как же человек выживает? У нас так вся Россия живет, им надо проехать не только по Московской области, а немножко от нее подальше, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Я бы даже порекомендовал нашему президенту вместо рыбалки и отдыха с нашим земляком, министром обороны Сергеем Шойгу проехать по сибирским деревням, селам, районам. Если они этого боятся, я готов проехать рядом с ними и показать в действительности нашу сегодня современную Россию. Как сегодня живет наш нищий, ограбленный народ. Это позор для нашей России! И то, что на сегодняшний день за это вручают ордена… я понял, что враг захватил страну. За разрушения дают большие награды, звания! И мы это видим. А те люди, которые созидают и делают поступки во благо своего города, региона, народа, этих людей наоборот оболгут и задвинут: делают так, как в доктрине Даллеса, как все говорят, что это фальшивка, а это не фальшивка — все, что там написано, все реализовали в России. Так они делают с теми людьми, кто что-то делает для нашей страны, для нашего народа. Я почувствовал это на себе…

— <…> Депутаты, генералы ФСБ обращаются к правительству, руководству края, бьют тревогу о пожарной обстановке в Канском районе. Правительство говорит — вы нагнетаете обстановку, ничего такого там нет. Буквально через 10 дней сгорело 170 домов, кто понес эту ответственность? Никто!

— <…> При Толоконском это все произошло. Под столом надо таких награждать, а не на показ — в преддверии выборов президента. Вы помните, я один из первых сказал, что Путин не пойдет на выборы. Я все больше и больше к этому подхожу и начинаю убеждаться в этом. Если провести честные выборы, то ему очень тяжело будет выиграть в России.

— <…> У меня сложилось впечатление, что не президент управляет страной, у нас управляет группа лиц, я думаю, финансовые корпорации, которые очень активно влияют на президента. Они усыпляют его так, что он не хочет видеть, что происходит в России. За садовым кольцом Москвы.

— <…> Вы посмотрите, все каналы государственные занимаются пропагандой, оболваниванием нашего народа. Большинство людей не смотрят телевизоры, не включают. Потому что с утра до вечера по государственным каналам показывают, как живет Украина, Сирия, Америка. Я думаю, надо спросить с наших депутатов Госдумы, которые вставали и радовались за победу Трампа. Сегодня налогоплательщики в России содержат все это телевидение за счет своих налогов. Мы обратно получаем эту пропаганду. Темную и слепую.

— <…> И когда мне люди заявляют: «Мне 87 лет, я при оккупантах лучше жила, чем сейчас». Это о чем говорит? Первый канал, государственный канал «Россия» что обсуждают? Внутренние дела надо обсуждать.

Быков — человек очаровывающийся. Кому он только не верил, кого не поддерживал, развязка всякий раз наступала со всей неотвратимостью. И о том же Толоконском или, например, Хлопонине говорил, когда они заходили рулить в край, совсем в ином тоне. Сейчас из политиков добрые слова нашел только для Рамзана Кадырова. И Александра Усса, нынешнего врио губернатора.

В другом (недавнем и столь же пространном) послании Быков вспоминал, как вместе с Уссом они работали «на благо Красноярского края», как тот его поддерживал в 90-е, когда он «объединял всю краевую промышленность», а «у московских групп уже свое решение было забрать металлургию, энергетику, уголь и все остальное, что здесь что-то стоило». Как Усс с Заксобранием отказывал Генпрокуратуре снять с него неприкосновенность, не позволял передавать его дело в суд (ЗС постановляло тогда: Быкова — немедленно освободить, а его уголовное дело — закрыть).

Усса поставили сейчас вместо Толоконского, как раз чтобы президентские выборы прошли без осложнений. И почему Быков решил сразу после этого вернуться в политику такими заявлениями, эти осложнения формирующими? Рассуждать о его резонах смысла нет, важно другое: от Путина отрекаются знаковые фигуры. Разумеется, не факт, что они унесут с собой весь их электоральный ресурс, голоса — не валенки, как говорил покойный генерал Лебедь, но вот его как раз Быков посадил в губернаторское кресло в 1998 году, а потом не без усилий Быкова генерал пришел к полной катастрофе в крае, без шансов переизбраться. Быков тогда извинялся перед земляками, что не разглядел истинную личину генерала.