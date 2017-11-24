«Снайперы Саакашвили» на Майдане

Тут не обойтись без справки. Вадим Рабинович — бизнесмен, президент Всеукраинского еврейского конгресса, народный депутат Украины, прошел в Раду после Майдана по списку «Оппозиционного блока», но в 2016-м громко порвал с ним — недостаточно, мол, радикальны. В ответ бывшие коллеги стали обвинять Рабиновича в сотрудничестве с властью, напоминать о его судимостях за экономические преступления в советское время, короче, ревновать страшно. И было за что — у Рабиновича свой телеканал, радиостанция, медиаресурсы! Рабинович мандат не сложил и вскоре на пару с таким же выходцем из «Оппоблока», бизнесменом Евгением Мураевым основал и возглавил собственную партию с названием, которое напоминает тост: «За життя» («За жизнь»).

Украинская пресса еще долго иронизировала бы над популизмом самого Вадима Зиновьевича, человека экспрессивного, но социологические службы обнародовали рейтинги: кого бы поддержали граждане, случись выборы в ближайшее воскресенье. «За життя» подобралась совсем близко к Блоку Петра Порошенко, «Батьківщине» Юлии Тимошенко и «Оппозиционному блоку». Наблюдатели считают, что лидер «За життя» играет за команду президента, конкурент для отвода глаз. Хотя нужна ремарка: антирейтинги тех же политических сил говорят о серьезном разочаровании избирателей вообще.

Ну а теперь, собственно, о том, как именно появились в Киеве «грузинские снайперы». Это произошло 15 ноября 2017 года, на телеканале News One, где депутат Рабинович и приглашенный гость Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства президентом Порошенко, «строитель» палаточного городка протеста под Радой, встретились в словесном бою.

Ток-шоу «Украинский формат» повторяло уже забытый формат пропагандистских эфиров российского телевидения. Хозяин выглядел хозяином положения. Оппонента забивали так, будто «добро» дала президентская администрация.

— Я обожаю Грузию, — начал Рабинович. — У меня очень много друзей там. Я видел положительные сдвиги, которые произошли в Грузии, когда там был президентом Саакашвили.

Затем Рабинович вспомнил о покойном Бадри Патаркацишвили, назвав его своим большим другом.

— В убийстве Бадри обвиняют Саакашвили, — продолжил он. — Ты забрал у него каналы медиа!

— Олигарх! — вскинулся Михаил. — Я его обвинял в том, что он олигарх, русский олигарх, но я никого не убивал!

Рабинович вытащил из кармана красный галстук, ткнув пальцем в сторону визави:

— Дайте ему, пусть помолчит! Этот человек обвиняется в собственной стране в убийстве как минимум трех человек!

Дальше — ор с двух сторон, сквозь который пробивалось от Саакашвили:

— И когда приду к власти в Украине, точно так же всех олигархов как класс уничтожу!

Режиссура была несложной, но гадкой.

— Но я хочу сказать другое, — продолжил депутат Рабинович, уже сообщивший все о «клоунах под Радой». — Я хочу, чтобы мои слова прокуратура считала официальным заявлением. Читаю: «Генерал грузинской армии Тристан Циталишвили сообщил, что снайперы, которые стреляли у нас на Майдане, принадлежали Саакашвили. Министр внутренних дел Александр Чикаидзе — тоже русский агент, да? (обращаясь к Саакашвили) — сказал, что лично знает фамилии снайперов, которых сюда возил Саакашвили. Этот человек никакой не оппозиционер, он не думает об Украине! Мы должны посадить в тюрьму этих уродов, мы должны прекратить эту систему.

Что позволено Рабиновичу, не позволено президенту Порошенко. Зато направление мысли и стратегический противник у них сейчас общий.

Совпадение: в тот же день итальянский телеканал Matrix показал 20-минутный сюжет, названный документальным фильмом «Украина: скрытые истины». Журналист отыскал за пределами Грузии и Украины троих граждан Грузии, которые спустя четыре года вдруг раскаялись и подтвердили — да, мол, были завербованы в конце 2013 года Мамукой Мамулашвили, военным советником министра обороны Грузии. Стреляли, мол, в обе стороны, за тысячу долларов каждому, повторяя сценарий «революции роз», подчиняясь командам американцев, эстонцев и депутата Рады Сергея Пашинского. «У нас не было выбора. Нам было приказано стрелять в «Беркут», полицию и демонстрантов. Это продолжалось пятнадцать минут, может быть, двадцать», — признается один из героев сюжета.

Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк назвал «кино» топорным фейком. Выводы экспертиз и следственных экспериментов опровергают слова «грузинских снайперов», которые, по данным следствия, вообще не въезжали на территорию Украины.

Но тот же Горбатюк публично признает: политическая воля расследовать преступления, совершенные во время Майдана, отсутствует. Общество до сих пор не знает правды, потому становится объектом манипуляций.