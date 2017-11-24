Теперь из спорта удалены скелетонисты, как результат — минус две медали Сочи-2014: золотая Александра Третьякова и бронзовая Елены Никитиной. Также пожизненно отстранены Мария Орлова и Ольга Потылицына. Россия вот-вот потеряет первое место по золоту (а в общем медальном зачете после первого этапа аннулирований ее уже обошли Норвегия и США). Тем более что вице-премьер Виталий Мутко никаких сомнений в честности завоеванных медалей не выразил: «В принципе, все спортсмены для нас — победители, мы не видим доказательств их вины. Фактов нет, одни домыслы».

Если дело так пойдет и дальше, то России оставят разве что футбол. И только потому, что чемпионат мира отменять поздно.

Очередного вердикта ждали долго, под номером два пошли скелетонисты. Российская сторона возмущается творящейся в Лозанне «клоунадой», грозит Спортивным арбитражным судом, благо он располагается тут же. Но в многочисленных комментариях проглядывает и обреченность — судя по развитию событий, Международный олимпийский комитет накажет всех, кто попал в зловещий список.

Защита не отличается разнообразием: нельзя дисквалифицировать спортсменов за то, что не входит в зону их ответственности, то есть за манипуляции с допинг-пробами. Нельзя ломать судьбы только потому, что на крышках контейнеров оказались какие-то царапины, или в биоматериале аномально превышены показатели по содержанию соли, или замечены какие-то другие нарушения. Правда, залихватского тона и обвинений в духе «может, сами они и сделали это, чтобы дискредитировать Россию», теперь меньше. Тренд несколько изменился — спортсмены не могут быть ответственны за то, что с их пробами делали какие-то мошенники.

То есть факт каких-то манипуляций, пусть скрепя сердце, но признается. А мошенник называется один, и имя его известно — экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории, перебежчик и главный информатор Всемирного антидопингового агентства и комиссий Международного олимпийского комитета Григорий Родченков, по спискам которого и осуществляет свои казни «святая инквизиция». Он придумал преступную схему, выходящую далеко за пределы Сочи, он ее и осуществил в целях наживы. Обманув и ничего не подозревавших о «коктейлях» спортсменов, и родное государство, которое открыло в отношении Родченкова уголовное дело.

Комиссия Дениса Освальда на подобные инвективы плюет с высокой колокольни. У нас надеялись, что работающая под эгидой МОК временная структура достаточно критически отнесется к докладу Ричарда Макларена и не станет всех стричь под одну гребенку. К тому, что Освальд будет лютовать, российские спортивные чиновники оказались совершенно не готовы.

Несомненно, на руках у Дениса Освальда имеются серьезные козыри. Они и будут предъявлены в мотивировочной части решений не позднее 5 декабря, когда уже сделает выводы по наличию «российской господдержки допинга» комиссия Самуэля Шмида, а исполком МОК начнет решать судьбу всей российской олимпийской сборной. До этого мы услышим вердикты в отношении бобслеистов, биатлонистов и конькобежцев. По результатам Россия с первого места в неофициальном командном зачете может опуститься на пятое, а дисквалификации, скорее всего, поддержат и соответствующие международные федерации. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков уже заявил, что на страну наехали потому, что конкуренты боятся ее успехов, все «сочинские» обвинения — недоказуемы, что, защищая спортсменов, нужно будет идти до конца, чего бы это ни стоило.

Кто бы самого Зубкова защитил. Ближайшие кандидаты на аннулирование — две его золотые олимпийские медали Сочи-2014.