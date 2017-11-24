Гранты от гаранта

Президент России резко увеличил количество ассигнований на культуру в стране: с 2018 года фонд грантов в области культуры увеличивается сразу до 8 миллиардов рублей. Раньше выделялось 5,3 млрд рублей, в этом году (как некий переходный период) — 6,98 млрд рублей. Увеличивается, правда, и список получателей грантов от культуры: их было 83, а стало 99.

Особый интерес при этом вызывает грантополучатель под номером 93: это «Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина». «Сатирикон» и его художественный руководитель Константин Райкин вступили в публичный спор с Министерством культуры: в частности, Райкин 13 ноября в эфире «Дождя» заявил, что театр испытывает большое давление со стороны властей из-за череды прокурорских проверок, которые продолжаются весь последний год. В ответ Министерство культуры устами статс-секретаря Александра Журавского пригрозило уволить все руководство «Сатирикона», а министр Мединский в эфире «России 1» назвал выступление Райкина «серией патетических выступлений на тему того, что меня душит лично министр». Мол, все претензии к театру — исключительно финансовые, ни о какой цензуре и давлении речи не идет.

Изменит ли позиции сторон в споре добавление «Сатирикона» в президентский список грантополучателей? В театре не смогли оперативно ответить на этот вопрос: известно, что Константин Райкин сейчас готовит большой публичный ответ по последним событиям и заявлениям — возможно, он коснется и темы грантов (на момент подписания номера в печать комментариев от театра другим СМИ тоже не было). Министерство культуры ответило на запрос «Новой», что разделяет позицию Дмитрия Пескова, который ранее заявил, что поддержка «Сатирикона» не означает поддержку президентом Райкина.

«Появление «Сатирикона» в дополнительном списке на выдачу денег вовсе не означает, что Путин в споре Райкина и Мединского занял позицию артиста, — говорит политтехнолог Алексей Макаркин. — Это может быть сигнал, что этот спор — спор конкретного артиста с конкретным чиновником. Причем он сделан таким образом, чтобы источником сигнала нельзя было назвать лично Путина. Как в советское время бы сказали — сигнал поступил «от инстанций». Дается мягкий намек на то, что Райкин — свой, он не враг». Увеличение выделяемых средств на культуру в принципе можно рассматривать как некое «умасливание» деятелей культуры перед выборами, но надо конкретно смотреть, кто и сколько получил денег, уточняет Макаркин. «Деятели культуры сейчас оказались в ситуации, когда их не очень слушают, и им пришлось даже публично выступать по этому поводу, — напоминает политтехнолог. — И сейчас театральное сообщество нужно успокоить. Министр Мединский оказался очень конфликтным».

Параллельно с увеличением денег на культуру стало известно о завершении второго этапа конкурса распределения президентских грантов — на кону стояло 4,5 млрд рублей. Здесь тоже все интересно: в списке из двух с лишним тысяч организаций, выигравших в конкурсе, оказались, например, так называемые бывшие «иноагенты» — как минимум четыре из двенадцати организаций, ранее включенные в список НКО-«иноагентов», а потом выведенные из него, получили ассигнования от президента. Впрочем, это не так удивительно, говорит председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова (их петербургское отделение было внесено в список «иноагентов», но Мельникова уточняет, что к основному Союзу эта история отношения не имеет). «Государство не выполняет функции по защите прав человека, а все организации, которые взвалили на себя эти обязанности, оказались чуть ли не «ставленниками империализма», — говорит Мельникова. — Так что весь этот закон («об иноагентах». — В.П.) уходит в пшик. Всем деньги дают, иначе без них просто не выжить».

Кроме того, в список победителей второго конкурса вновь не попали любимые ранее Путиным байкеры из «Ночных волков» (первый раз их колонна промчалась мимо грантов в августе). Александр Залдостанов с компанией остался без гранта на проведение новогодних елок за 9,5 млн рублей. Зато Александр Залдостанов без компании кое-какие деньги все-таки получил. Формально отдельно действующая от «Ночных волков» организация «Русские мотоциклисты», где Залдостанов — один из соучредителей, получила грант в 2,4 млн рублей на проект «Славянский мир»: это серия мотоциклетных маршей, направленных на «развитие общественной дипломатии».

Раздача денег всем подряд — от деятелей культуры до «иноагентов» — это, конечно, предвыборный шаг прямо сейчас, говорит политолог Дмитрий Орешкин. «В чем сила авторитарной власти? Лидер может показывать себя и как несгибаемый авторитет, и как своего рода либерал, — говорит Орешкин. — Тут есть и рациональные соображения. Либеральная общественность встала на дыбы — Серебренников, еще что-то. Вот вам, пожалуйста: система, может, и плохая — прокуроры что-то разбаловались, — но сам лидер как персона, которая идет на выборы, очень вменяем, никакой не деспот и даже поддерживает «иностранных агентов». Если, конечно, они себя ведут прилично».