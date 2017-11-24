«Никакого ущерба корпорации это не причинило»

В Черемушкинском суде Москвы по делу бывших топ-менеджеров «Роснано» 24 ноября выступил глава корпорации Анатолий Чубайс. Он в очередной раз подчеркнул, что считает бывшего главы корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова невиновными. Последних обвиняют растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, Меламед будучи, совладельцем инвестиционной корпорации «Алемар» заключил контракт с «Роснано» об оказании консультационных услуг. Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Андрей Малышев и Святослав Понуров якобы по указанию Меламеда перечислили под видом платы за эти услуги на счет «Алемара» более 220 млн рублей. Следствие считает, что необходимости в этих консультационных услугах не было. Своей вины они не признают.

Перед допросом в два часа дня Анатолий Чубайс извинился перед судьей Марией Михайловской, что не смог присутствовать на заседании с самого утра.

— Мы понимаем, что вы заняты, — отозвалась судья и огласила права свидетеля.

Отвечая на вопросы прокуроров, глава «Роснано» рассказал, что с Меламедом он познакомился в конце 90-х годов, когда оба они работали в РАО ЕС. Чуть позже познакомился с Понуровым. По словам Чубайса, «Роснано» он возглавил в 2008 году, до этого данный пост занимал Меламед. К моменту прихода Чубайса, в компанию была набрана часть персонала, корпорация отбирала заявки проектов на финансирование, однако одобренных заявок не было. Решили привлечь финансового консультанта.

«Когда я пришел, утвержденных проектов не было ни одного. Нас критиковали активно, в том числе ваши коллеги, из-за того, что корпорация не финансирует проекты, а просто живет на выданный государством депозит, — объяснял Чубайс прокурору. — Нужно было предложить системное решение, как можно снизить риск вложения денег в бессмысленные проекты. Именно поэтому мной лично — я хочу это подчеркнуть — была предложена инициатива, что нужно привлечь инвестиционного консультанта. Правление поддержало мою инициативу».

«Роснано» объявило тендер, отвечал за него, по словам Чубайса, Понуров. Перед участвовавшими в тендере компаниями были поставлены несколько задач. Одним из основных критериев отбора была цена компаний на финансовые услуги, при этом «Роснано» учитывало опыт и квалификацию участников.

«Тендер проводился строго в соответствии нашему положению о тендерах. Абсолютно однозначная, абсолютно законная победа компании „Алемар“», — отметил Чубайс, назвав стоимость услуг «Алемара» «заниженной» (стоимость контракта около 225 млн рублей — Ред.).

Прокурор спросила, знал ли Чубайс о том, что Меламед является вице-президентом «Алемара», и не видело ли «Роснано» в этом конфликта интересов.

«Я увидел конфликт и именно поэтому вынес вопрос на обсуждение», — ответил глава корпорации.

По словам Чубайса, вопрос договора «Роснано» и «Алемара» обсуждался правлением госкорпорации. Стоимость заключенного контракта с «Алемаром» не превышала 1% от уставного капитала «Роснано», поэтому обсуждение сделки не выносилось на наблюдательный совет.

Как подчеркнул Чубайс, договор с «Алемаром» помог сберечь «Роснано» около 10 млрд рублей и принес значительный доход.

«Когда было заведено уголовное дело, мы провели у себя независимое расследование, чтобы базироваться не на эмоциях, а на фактах. И это расследование показало, что никакого ущерба корпорации заключение этого договора не причинило. Я хочу это подтвердить еще раз. Более того, я однозначно считаю, что договор не просто был законным и не просто был выполнен полностью, но и был абсолютно необходим», — так Чубайс ответил на вопрос обвинения об ущербе.

Прокуроры поинтересовалось, поддерживает ли Чубайс связь с еще одним обвиняемым по делу Малышевым, объявленным в международный розыск.

— Поддерживаю.

— Вам известно, где он находится.

— Это ваша работа — его искать.

После заседания Анатолий Чубайс не стал отвечать на вопросы журналистов, так как его ответы могут быть расценены как давление на суд. Он отметил, что позиция «Роснано» была представлена в суде сегодня.

— Роснано» участвует в этом процессе с самого начала, наша позиция не изменилась после окончания расследования: предмет этого дела — обычная коммерческая деятельность. Действия подсудимых соответствовали интересам «Роснано» и позволили ей избежать убытков на 20 млрд рублей. Мы ожидаем справедливое и законное решение суда. На наш взгляд, у суда есть все основания для вынесения оправдательного приговора.

Напомним, Меламед и Понуров находятся под домашним арестом. Третий фигурант дела — Андрей Малышев — объявлен в международный розыск.