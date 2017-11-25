Дольщики настаивают: их проблема — отнюдь не частного, а государственного масштаба. Участники митинга выступили с требованиями выделить федеральное финансирование на завершение строительства 52 недостроенных жилищных комплексов в Московской области; также они потребовали встречи делегатов от обманутых дольщиков с президентом Владимиром Путиным. Они могли бы быть дружными соседями — но вместо кухонных песен под гитару стоят рядом друг с другом на митинге. Директора фирм-застройщиков стали для них личными врагами — их фамилии на плакатах с гневными лозунгами.

Жители некоторых новостроек, так и не дождавшись завершения работ, въезжают прямо в квартиры с голыми стенами, без отопления и канализации.

Vk.com

Жилье в Подмосковье, да еще и с этапа котлована, да еще и с привлечением ипотеки — все это удел совсем не богатых. Для многих — главное дело жизни. И часто - это пожизненный крест, жертвенное решение, которое человек принимает, как правило, ради будущего взрослеющих (или взрослых уже) детей. Как живут, что думают те, чья жертва стала напрасной?

Корреспондент "Новой" записала истории обманутых дольщиков.

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Александр Ермаков (ЖК «Родники», Раменский район)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— Дом должны были сдать к 2013 году, говорили: «В мае гарантированно въедете». Дом достроили, но ни внутренней отделки, ни водоснабжения — ничего не доделали. Застройщик «Мособлжилстрой Девелопмент» проходит сейчас стадию банкротства, хотя прежде много финансовых проверок было, но никаких нарушений не выявили.

Я заплатил за квартиру больше двух миллионов рублей. За просрочку по договору у меня лично накапало еще на одну квартиру. Но все понимают, что ФЗ 214 (федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» — прим. ред.) — это уровень туалетной бумаги.

Живем кто где — большинство в таких полускотских условиях. Мы с женой и трехлетним ребенком живем в коммуналке в Мытищах с очень гнилыми соседями — там ненавидят детей.

Ругань, скандалы, ребенок растет в нездоровой атмосфере. Но другого мы себе позволить не можем, потому что я работаю тупо на долги.

Мы вышли сюда не потому, что такие дураки и в выходные дни нам делать нечего. Чтобы власть нас наконец увидела. Наш жилищный комплекс администрация Раменского района даже не признает проблемным — чтоб хоть как-то к нам государство подключилось. Правительство не выделяет денег на достройку нашего дома. Мы столько порогов уже пообивали. Никто ни разу не помог.

Анна Усачева (ЖК «Родники»)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— Мне кажется, все произошло с молчаливого сговора Администрации Раменского района и Министерства строительства Московской области. Чудесным образом нашему застройщику продолжают выделять деньги на строительство новых домов. Это строительная пирамида, как «МММ».

Мы приехали с семьей из Киргизии в 2006 году, после очередной революции. Накопили на однокомнатную квартиру, отдали последнее. Не забуду, как встречали новый 2014-ый год - у меня настолько бедного стола никогда в жизни не было. Все ушло на квартиру. Ожидали, что вот-вот въедем. Вдруг — раз! — и стройка встает намертво.

Председатель потребительского ипотечного кооператива, в котором я приобрела квартиру, находится под следствием. Она продала мою квартиру еще одному человеку — и может такое быть, что он у меня отсудит квартиру.

В суде нам отказывают в неустойках, никаких компенсаций мы не получили. Кое-как мы умудрились накопить на другую квартиру, и вот живем в однушке вчетвером: мой старенький папа, муж, я и наш десятилетний сын. Хотелось бы второго ребенка, но куда?

Мне грех жаловаться, мы смогли выкарабкаться. А некоторые дольщики у нас в бытовках живут.

Галина, Андрей (ЖК «Лебединое озеро», Солнечногорский район)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Галина: «С 2010 года все потихоньку сдавали деньги. Администрация Солнечногорского района продлевала строительство, хотя видела, что никакого строительства не ведется.

Сейчас директора нашей фирмы-застройщика «Премьер» осудили, деньги — ни копейки — он не вернул. А нас он нагрел на шестьсот миллионов. Плюс взял кредиты в банках».

Андрей: «В 2014 году заключил договор. На тот момент одному ребенку было три года, потом родился второй. Мы вложили в квартиру материнский капитал. Сейчас живем в коммуналке вместе с родителями — на двадцати квадратных метрах, снимаем. Детям 8 и 10 лет. Жена не работает. Жалко за страну, что закон никто не исполняет».

Светлана (ЖК «Лебединое озеро»)

— То, что меня обманули, родственники не знают. Я стесняюсь им сказать, потому что дома меня будут пилить и ругать. Не фотографируйте меня, пожалуйста.

В 2011 году я сдала деньги, у меня подписан договор долевого участия. «Лебединое озеро» не строится уже больше трех лет — построен только фундамент. Мне уже почти семьдесят лет, я никогда уже не смогу улучшить свои жилищные условия. Это был мой последний шанс. Я заплатила все, что у меня было, за однушку.

Евгений (ЖК «Новокосино-2», Реутов)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— Тысячи обманутых людей. Трагедия, вложили деньги, а негде жить. Рушатся семьи! Я живу у жены, у нас маленький ребенок. Мы хотели квартиру дочери на будущее. Я уже пенсионер. Ни денег, ни квартиры, ни будущего.

Наталья Шелетова (ЖК «Изумрудная долина», Одинцовский район)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— Застройщик водит нас за нос с 2012 года. Пять лет, как ждем жилье. Строительство заморожено, в подвалах стоит вода. Дома практически достроены, но до сих пор нет очистных сооружений. Шесть домов из 95 сданы, но канализация в них не проведена. В 42-ой дом тринадцать человек заселилось, люди живут без воды, без света, без отопления, без туалета, все трубы по полу. Люди с детьми! Поставили газовые горелки. Это протест, безвыходное положение.

Я не могу туда заселиться из-за плохого здоровья. Я живу у детей на кухне уже три года. В 2014 году заключила договор, мне обещали ключи тогда же, в декабре. Я приехала из Сибири, продала там свое жилье, вложилась здесь, чтобы быть к детям поближе. Сейчас я стесняю детей, сплю на маленьком диванчике, мыкаюсь. А правительству на нас наплевать.

Елена (ЖК «Изумрудная долина»)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— Мы брали квартиру в апреле 2014 года. У нас была квартира в Орле. Но в Москву мы переселились, потому что у меня похоронена дочь в Москве. Чтобы успевать ухаживать за могилой. Младшая дочь заканчивает учебу заграницей, но ей некуда будет вернуться. Муж, чтобы свести концы с концами, работает в Якутии. Мы вынуждены жить врозь, четыре года из жизни выброшено. Семья разбросана.

Гульнара(ЖК «Изумрудная долина»)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— В мае 2013 года приобрела квартиру. Взяла в кредит после окончания университета — до сих пор выплачиваю. Я вышла замуж и живу в квартире мужа. Я не могу завести ребенка, потому что у меня ипотека.

Администрация Одинцовского района не может найти инвесторов. Заведено уголовное дело о хищении денег при строительстве нашего ЖК. Но глава фирмы-застройщика даже не фигурирует в деле!

Полина (ЖК «Квартал Европа», Балашиха)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— В конце 2014 года я приобрела квартиру, стройка велась активно, почти 70 процентов готовности объявляли. Но потом начали затягивать сроки, в 2015 стройка вообще застопорилась. Решили достраивать дополнительные этажи — и их продавать, чтобы было на что вести стройку. Изначально по плану это были четырехэтажки, сейчас их хотят достроить до 8 этажей. Фундамент просто не выдержит!

Алла (микрорайон «Восточный», Истра)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— На открытие микрорайона «Восточный» города Истра приезжал Путин. Мы решили: все хорошо, государственная поддержка! Купили квартиры. На данный момент стройка прекращена, земли в собственности у застройщика, никаким инвесторам он не дает вложиться в стройку. Сейчас вчетвером живем в одиннадцати квадратных метрах, старшему ребенку уже 14-ый год. Денег хватает впритык, приходится покупать в магазинах продукты со скидками. Платим ипотеку.

Ирина Александровна (ЖК «Восточный», Звенигород)

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

— К 2018 году обещали сдать дом, но еще нет даже первого этажа. Так настрадалась. Я даже стихи написала: «На задворках разрешили вы нам митинг провести, тут мы гневались и злились — ты нас, господи, прости. Нам пора уже, бездомным, свою партию создать, чтоб потом уже законно нам свои права качать». Я скитаюсь по друзьям — у одного месячишко, у другого месячишко.