Моим детям нужна мама!

Меня зовут Людмила, у меня четверо прекрасных детей. Пять лет назад мне поставили диагноз — рак четвертой стадии. Когда появились первые боли в животе, меня долго лечили таблетками, а когда случился через несколько месяцев приступ, врачи предположили, что у меня грыжа и сделали экстренную операцию. Но в ходе операции выяснилось, что причина боли — опухоль в кишечнике.

Как только я очнулась в послеоперационной палате, то услышала слова, которые уносят человеческое сознание как будто в космос: «У вас не грыжа, а опухоль, и жить вам осталось не больше года».

Выбраться из моральной ямы очень нелегко. Но когда я вернулась домой и увидела своих детей, я поняла, что у меня просто нет выбора — я должна жить! С тех пор я прошла нечеловеческие испытания: три тяжелейшие операции в Израиле, включая удаление правой доли печени, более 20 курсов био- и химиотерапии, радиохирургию…

И, конечно, без помощи добросердечных людей я бы никогда не справилась, так как на это лечение ушли огромные деньги. Когда мне поставили диагноз, младшей дочке было всего три годика, а недавно ей исполнилось восемь. Все эти годы я живу рядом со своими детьми, я их люблю, забочусь, оберегаю, не представляю даже, как бы они жили без меня.

К сожалению, последнее обследование показало, что у меня снова появились метастазы. Но врачи меня обнадежили. Метастазы пока небольшого размера и расположены так, что с ними можно бороться. Нужна очередная операция, стоимость ее — 65 тыс. долларов.

Часто задаю себе вопрос: «За что мне такие испытания? Как мне это все выдержать?» Но понимаю, что никогда не получу ответа на этот вопрос. Единственное, что я знаю: надо идти дальше ради детей, и операция — это мой очередной шанс на спасение!

Очень прошу вас помочь мне спасти жизнь и сохранить моим детям их маму!

Как помочь

Реквизиты для оказания помощи:

Гордеева Людмила Георгиевна

Сбербанк России

номер счета получателя: 40817810638044678037

К/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

ИНН: 7707083893

КПП: 773601001

Карта Сбербанка

63900238 9052369832

Счет в системе Yandex. Деньги

41001734226520

Также деньги положить в любом терминале на телефонный номер Билайн: +7 663 675-40-46 (Людмила сможет снять ваши пожертвования, как с обычного счета).