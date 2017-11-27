Глава омского благотворительного Центра помощи больным детям «Радуга» Валерий Евстигнеев не любит слово «хоспис». Говорит, что родители паллиативных (безнадежных) детей очень пугаются этого слова. Они знают, что их дети безнадежны. Но ведь неизвестно, сколько продлится даже эта короткая жизнь паллиативных детей — месяцы, годы… А хоспис — уже точно совсем конец, считают родители, счет идет на часы и минуты… Но это не так. Хоспис — не дом смерти, не приемная смерти, это достойная жизнь до конца.

И вот когда два года назад Евстигнеев начал создавать в Омске первый за Уралом и единственный на всю Сибирь детский хоспис, он назвал его «Домом радужного детства».

Этот дом — уникальный проект. Его строят совсем небогатые люди.

«Омичи живут трудно, денег нет вообще, и я низко кланяюсь тем моим трехстам пятидесяти землякам, которые постоянно, каждый месяц присылают нам деньги на создание детского хосписа», — говорит Евстигнеев.

«Новая газета» подробно писала о строительстве детского хосписа в Омске. (См. «Новую»: от 20 ноября 2015 года «Это — не про смерть. Это — про достоинство». И от 20 ноября 2017 года «Жизнь до конца».)

За эти два года просто люди из просто жизни собрали на создание детского хосписа в Омске 37 миллионов рублей. Но на завершение строительства требуется еще 10 миллионов рублей. Пока темп стройки опережает темп сбора пожертвований.

Евстигнеев и его команда из Центра «Радуга» сами ищут паллиативных детей по всей Омской области. Каждую среду выезжают в самые отдаленные районы, иногда за триста пятьдесят километров от Омска. Консультируют вместе с врачами родителей больных детей, учат снимать боль. А боль у этих детей нечеловеческая, она уродует, рвет на части, крушит, терзает, выворачивает наизнанку, выжигает, беспредельно унижает, уничтожает.

«Хоспис же — это дом, где безнадежные дети смогут уйти из жизни тихо и светло, почти без мук, почти без страданий и слез, почти не причинив боли другим. Спасти — задача медиков. А для нас в детском хосписе задача — сокращение страданий», — объясняет мне Евстигнеев.

В этом он — весь. Никогда никому и ничего не пообещает сверх меры. Но то, что пообещает, — сделает. Редкое по нынешним временам качество.

Повторю еще раз, о чем уже писала: дорогие читатели, помогите достроить детский хоспис в Омске.

Отдельная просьба к омским предпринимателям: включитесь, пожалуйста, в ситуацию, помогите обездоленным судьбой детям.

Французская писательница Саган говорила: «Деньги — груз, мешающий набрать высоту. Это хороший слуга и плохой хозяин. И они имеют одинаковую власть и над теми, у кого они есть, и над теми, у кого их нет».

Так вот: в нашем омском случае — грузом, мешающем набрать высоту, являются не столько сами по себе деньги, сколько их отсутствие.

Но для тех, кто хочет искренно и бескорыстно помочь и понимает, что между просто порывом и поступком разница, как между голодающим и булочником, пусть деньги будут хорошим слугой, а не плохим хозяином.

Сострадание может быть только деятельным.

За первые пять дней со времени публикации в «Новой» «Жизни до конца» «не в надежде на щедрое вознаграждение, а просто так, за это им ничего не надо», как написал мне Евстигнеев, собрано 136 604 рубля.

Спасибо всем огромное!

Кто хочет еще помочь — может послать с мобильного телефона SMS на короткий номер 3434 со словом «Радуга» и суммой пожертвования через пробел.

Также предлагаем подробные и полные реквизиты:

ОРОО «БЦПД «Радуга»

ИНН 5503097573

КПП 550301001

Р/счет № 40703810945400140695 В Омском ОСБ России № 8634 г. Омск

К/с № 30101810900000000673

БИК 045209673