Где, кого, за что

«У вашего друга богатое воображение?»

В суде по делу экс-губернатора продолжается допрос свидетелей

Суд: Пресненский районный суд Москвы

Подсудимый: бывший губернатор Кировской области Никита Белых

Статья: 290, ч. 6 УК (получение взятки должностным лицом)

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

В Пресненском суде Москвы выступил Андрей Якубук — бизнес-партнер немецкого предпринимателя Юрия Зудхаймера, от которого, по версии следствия, Белых и получил взятку. Свидетель Якубук пришел с адвокатом, которая на прошлом заседании представляла интересы Зудхаймера.

По словам свидетеля, перед тем, как купить предприятия у бывшего совладельца «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и УК «Лесхоз» Альберта Ларицкого (осужден за мошенничество), Зудхаймер попросил познакомить его с людьми, которые провели бы финансовый и юридический анализ этих компаний и еще 20 предприятий. После этого стало понятно: все это хозяйство находилось «в предбанкротном состоянии».

«После аудита стало понятно, что для спасения предприятий нужны многомиллионные вложения», — вспоминал Якубук, добавив, что в мае 2013 года в его офисе он, Зудхаймер и Ларицкий составили соглашение о передаче предприятий Зудхаймеру.

Судья уточнила: то есть фактически Ларицкий передавал предприятия Зудхаймеру из-за долгов, а юридически это было оформлено как продажа? Якубук согласился с такой трактовкой событий.

Далее свидетель рассказал, что с Белых познакомился на встрече в правительстве Кировской области перед тем, как Зудхаймер купил НЛК и «Лесхоз». После этого в конце 2013 года и в 2014 году встречи с бывшим губернатором проходили один-два раза в месяц — обсуждались проблемы предприятий. Уже через три месяца после покупки, вспоминает Якубук, «нас начали склонять во всех инстанциях по поводу невыполнения инвестпроектов». Это «шокировало» Зудхаймера и Якубука, поэтому они попытались заручиться поддержкой Белых.

«НЛК в тот момент был убыточен на 50 млн ежемесячно, и мной, и Зудхаймером было принято решение о сокращении производства и внесении изменений в инвестпроекты, которые, по нашей оценке, были практически невыполнимы», — говорил Якубук. — В 2014 году я знал, что Никита Юрьевич попросил у Зудхаймера денежные средства, потому что тот советовался и со мной, и с директорами предприятий, — ответил Якубук, поясняя, что со слов Зудхаймера знает, что Белых просил у того 200 тысяч евро. По его словам, деньги были переданы в середине мая 2014 года.

— На что рассчитывал Зудхаймер, передавая деньги? — уточнял прокурор.

— В первую очередь, на внесение изменений в инвестпроекты.

Судья просит подробнее рассказать о его встречах с Белых и Зудхаймером в аэропорту Риги и кафе «Гранд Кофемания» в Москве весной 2016 года. По словам Якубука, в Риге Белых просил Зудхаймера помочь в освобождении Ларицкого, а также опять попросил передать 200 тысяч евро на избирательную кампанию. В Москве, рассказал Якубук, они встретились уже в середине мая 2016 года. Обсуждали вопросы проверок на предприятии. «Я вынужден был отойти на встречу с другим человеком, и когда я вернулся, насколько я помню, вопрос стоял только о том, как передать деньги — наличным или безналичным способом», — сказал Якубук.

— Вам известно о передаче денег родственником Зудхаймера?

— Зудхаймер говорил об этом. Я отказался участвовать в передаче средств, и Зудхаймер прислал в Москву своего племянника Эрика.

Со слов Юрия Зудхаймера, свидетель знает, что племянник передал 50 тысяч евро через Татьяну, помощницу Никиты Белых. Вторую часть средств губернатор должен был получить в конце июня.

Никита Белых уточнил у свидетеля:

— По вашему мнению, у вашего друга Зудхаймера богатое воображение?

Прокурор поднялась с места и попросила суд снять вопрос. Судья согласилась.

— Какого рода «прессинг», как вы говорите, со стороны правительства осуществлялся в отношении ваших предприятий? — продолжил Белых.

— Правительство Кировской области неоднократно говорило о том, что инвестпроекты выполняются не вовремя и могут быть признаны несостоявшимися, — сказал Якубук, добавив, что от самого Белых угроз прекратить проекты он не слышал.

— Как вы считаете, кто на конец 2013 года был виновником главных проблем на предприятии? — уточнил адвокат Андрей Грохотов.

— Вам не понравится ответ. Несомненный виновник — это профессиональный мошенник Ларицкий, потом правительство Кировской области и, наконец, руководство государственных банков, — Якубук объяснил, что правительство области выдавало Ларицкому кредиты, которые он позднее украл.

— Во сколько вы оценивали стоимость НЛК и «Лесхоз»?

— Нулевая стоимость.

Александра Копачева,

«Новая»

«Прошу учесть, что я сделал для родины»

Открывший стрельбу в отеле экс-сенатор отделался штрафом

Суд: Тверской районный суд Москвы

Статья: 213, ч.1, п. «а» УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия)

Обвиняемый: Умар Джабраилов, бывший член Совета Федерации от Чеченской республики

Стадия: приговор

Решение: Штраф в размере 500 тысяч рублей

Вечером 29 августа бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок гостиничного номера отеля Four Seasons. После этого он вышел в вестибюль и, сделав еще один выстрел, вернулся в номер. Через час его задержала полиция. Помимо наградного пистолета «Грач», полицейские нашли в номере Джабраилова некий порошок белого цвета. Позже эксперты обнаружат в крови экс-сенатора кокаин.

Выстрелы в отеле Джабраилов сначала объяснял «досадной оплошностью»: он якобы решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался. Затем Джабраилов обвинил сотрудников отеля «в провокации». Причину разногласий с персоналом не раскрыл, назвав ее «очень грустной».

В конце октября мировой суд оштрафовал экс-сенатора на 4 тысячи рублей за административное нарушение по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление нар­котических средств или психотропных веществ без назначения врача). Оставалось уголовное дело о «хулиганстве».

В Тверской районный суд 23 ноября Джабраилов пришел в сопровождении адвокатов и нескольких знакомых: один из них назвался журналистам «федеральным судьей в отставке». Перед заседанием Джабраилов и его сопровождающие уточняли, разрешено ли журналистам проводить съемку.

— Это открытое заседание, — ответил пристав. Телеоператоров и фотокорреспондентов запустили в зал.

Суду Джабраилов представился генеральным директором ООО «Аванти строй групп». Он внимательно выслушал фабулу дела, которую зачитал прокурор, и не стал отрицать содеянного — у подсудимого возникло только одно замечание: «После того как я на втором этаже произвел выстрел, я разрядил обойму».

По просьбе Джабраилова дело рассматривалось в особом порядке: стороны не предъявляли доказательств и сразу перешли к прениям.

— Умар Алиевич ведет активную общественную деятельность, есть его положительные характеристики из благотворительных фондов, он меценат, — сообщила адвокат. Судья Елена Ермакова заметила, что все необходимые документы и так есть в деле.

Согласно бумагам, Джабраилов впервые привлекался к ответственности, психически здоров и «не страдает от наркотической зависимости». Больше всего документов было посвящено деятельности Джабраилова в качестве мецената и поклонника искусства: в департаменте культуры Москвы, в частности, вспомнили, как Джабраилов сотрудничал с Музеем современного искусства — поддерживал молодых авторов, передал в дар 180 работ из личной коллекции.

Экс-сенатор, в свою очередь, отметил, что «раскаивается» и приносит извинения сотрудникам Four Seasons. Внятно причины своего поступка Джабраилов так и не пояснил.

Во время прений прокурор указал, что в действиях Джабраилова присутствовало «явное неуважение к обществу», поэтому он попросил приговорить экс-сенатора к двум годам условно.

— Ваша честь, лишение моего подзащитного свободы, пусть и условное, станет препятствием его деятельности, — поднялась адвокат. — Относительно вреда отелю как организации — мы его устранили. Прошу назначить нам штраф.

Джабраилов во время последнего слова просил учесть то, что он «сделал для нашей родины»: «Не хотел бы, чтобы ваше решение испортило мою дальнейшую жизнь».

Суд не стал ему «портить жизнь» и назначил штраф в 500 тысяч рублей. Наградной «Грач» судья постановила уничтожить.

— Я очень рад, что суд учел мои заслуги и смягчил наказание, — сказал после заседания журналистам Джабраилов. — В следующий раз в руки оружие я возьму, только если придется защищать родину.

Сергей Лебеденко,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело Али Феруза

Поздним вечером 21 ноября Басманный суд столицы приговорил автора «Новой» Али Феруза к штрафу в 5 тысяч рублей и отсроченному выдворению из России, которое приостановил ЕСПЧ.

Судья Елена Ленская утверждала: Феруз нарушил трудовое законодательство тем, что не имел патента на работу. Адвокат Даниил Хаймович, в свою очередь, пояснил, что, согласно закону, трудовая деятельность должна осуществляться по обоюдному согласию, за плату и под контролем работодателя. Ничего из этого не было: предметом соглашения между Ферузом и «Новой» была практика, обучение, а недавняя проверка в редакции не установила нарушений со стороны газеты. Сам Али не признавал вины. Говорил, что редакция хотела его оформить, но не смогла, поскольку у него не было документов.

— Гражданами России являются моя мать, брат и сестра, — объяснял Феруз. — Но суд мне все равно не дал статус беженца, полагая, что оснований (того, что меня похищали и пытали в Узбекистане) недостаточно. Друзья, в том числе и из «Новой», помогали мне деньгами, но я не был трудоустроен.

Дела Навального

Свердловский районный суд Иркутска арестовал на 5 суток предпринимателя Дмитрия Толмачева за то, что тот предоставил свой мебельный центр для проведения встречи с Алексеем Навальным (вход был по билетам). По мнению полицейских и суда, Толмачев тем самым «участвовал в организации несогласованного публичного мероприятия» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Ранее за ту же встречу с Навальным на 7 суток арестовали координатора иркутского штаба Навального Сергея Беспалова.

Дело Реймера

Мосгорсуд смягчил приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Реймеру, разрешив не платить штраф в 800 тысяч рублей. «В остальном приговор оставить без изменения», — таково решение суда.

В июне этого года Замоскворецкий суд Москвы признал их виновными по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных. Реймера приговорили к 8 годам колонии, лишив звания генерала.

Дело Меламеда

В Черемушкинском суде Москвы по делу бывших топ-менеджеров «Роснано» в качестве свидетеля выступил Анатолий Чубайс. Он подчеркнул, что считает бывшего главу корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова невиновными. Последних обвиняют в растрате. По версии следствия, Меламед, будучи совладельцем инвестиционной корпорации «Алемар», заключил контракт с «Роснано» об оказании консультационных услуг. При этом бывший зампред правления «Роснано» Андрей Малышев и Святослав Понуров якобы по указанию Меламеда перечислили под видом платы за эти услуги на счет «Алемара» более 220 млн рублей. Следствие считает, что необходимости в этих услугах не было.

По словам Чубайса, решение привлечь финансового консультанта в «Роснано» принадлежало ему. И отметил, что проводился тендер: «Это была абсолютно однозначная, абсолютно законная победа компании «Алемар», — добавив, что договор с «Алемаром» помог сберечь «Роснано» около 10 млрд рублей и принес значительный доход.

Журналистам же после заседания Анатолий Чубайс сказал, что «действия подсудимых позволили «Роснано» избежать убытков на 20 млрд руб­лей»: «На наш взгляд, у суда есть все основания для вынесения оправдательного приговора».

Вера Челищева,

Александра Копачева,

«Новая»