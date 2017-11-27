Наши преданные читатели

После публикации «Сечин посылает ультиматум» (см. №122 «Новой» от 1 ноября 2017 г.), в которой речь шла о громком судебном разбирательстве между «Роснефтью» и АФК «Система», мы получили письмо от пресс-секретаря государственной нефтяной компании. Г-н Леонтьев подверг сомнению соблюдение «Новой газетой» редакционных стандартов. Мы не считаем, что пресс-секретарь И. Сечина — то самое лицо, которое может и должно устанавливать этические нормы и контролировать их соблюдение на свой лад. Наши стандарты существуют независимо от М. Леонтьева, поэтому мы публикуем его письмо под рубрикой «Право на ответ». И уточняем, что это никак не влияет на наше право и обязанность (см. закон «О СМИ») сохранять анонимность источников информации и авторов текстов по их требованию.

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Статья «Сечин посылает ультиматум» вызывает не просто недо­умение. Дело даже не в том, что анонимный текст, подписанный несуществующим автором, противоречит всем громко декларируемым редакционным принципам и до степени неразличимости напоминает продукцию PR-службы АФК «Система». Дело в том, что содержание статьи, опубликованной 1 ноября 2017 года, полностью опровергается текстом «В одну трубу можно войти дважды», действительно основанном на независимом журналистском расследовании и опубликованном той же «Новой газетой» 22 апреля 2016 года. Остается догадываться, какой недуг поразил редакторов «Новой» после, вероятно, общения с эмиссарами «Системы»?

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Сегодня газета уверяет, что корпоративная реорганизация «Башнефти», проведенная АФК «Система», увеличила капитализацию компании в восемь раз и способствовала привлечению 230 млрд рублей в добычу и переработку нефти. И что компания была приобретена «системщиками» в результате вполне рыночных сделок, а выкуп и погашение ею собственных акций, оказывается, тоже прозрачные процедуры.

Полтора года назад «Новая газета» писала, что «председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков при посредничестве бизнесмена из Нагорного Карабаха Левона Айрапетяна помог Уралу Рахимову легализовать похищенное имущество. В первые несколько лет после покупки акций на предприятиях ТЭК Башкортостана произошел взрывной рост выплаты дивидендов. Большая часть этих денег поступила на счета предприятий, контролируемых Евтушенковым, который только за счет дивидендов «Башнефти» вернул практически все, что заплатил Уралу Рахимову за акции всех предприятий ТЭК республики».

Более того: «29 декабря 2009 года, уже после перехода «Башнефти» под контроль АФК «Система», недалеко от головного офиса нефтяной компании пятью выстрелами был убит отставной полковник ФСБ Владимир Буторин, лишь за три месяца до преступления переехавший из Ижевска в Уфу и назначенный начальником департамента экономической безопасности «Башнефти», — рассказывал год назад действительно существующий журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин. — Многие уфимцы связали это преступление с очередным переделом сфер влияния в нефтяной компании. Сразу несколько моих собеседников в Уфе высказали предположение, что Буторин был убит за то, что пытался противодействовать структурным преобразованиям в «Башнефти», вылившимся в дробление компании и вывод из-под контроля головной структуры сервисных предприятий». По поводу реорганизации и вывода активов «Новая газета» приводила свидетельства хорошо осведомленных башкирских чиновников и депутатов. «Если акции попали к Евтушенкову в результате преступления, почему не были изъяты доходы, полученные АФК «Система» в качестве дивидендов? — недоумевал бывший помощник руководителя администрации президента Башкортостана Андрей Потылицын. «За время, пока «Башнефть контролировал Владимир Евтушенков, в нефтяной компании произошли колоссальные структурные изменения. Выведено абсолютное большинство сервисных служб, транспортные службы и так далее, — утверждал Потылицын. — Но следствие, похоже, это совершенно не интересовало…» Депутат башкирского парламента Ильдар Исангулов там же отмечал: «В собственность государства вернулось менее половины того объема собственности, что Евтушенков приобрел у Урала Рахимова», — цитирует Исангулова «Новая газета».

Примеры радикальной утраты памяти редакцией «Новой» можно привести по всем пунктам опубликованной ею анонимки. Помнится, в «Новой» среди декларируемых принципов «независимой журналистики» существовало так называемое «право на ответ». Мы не знаем, разделило ли это «право» судьбу остальных принципов редакции. Но в данном случае исчерпывающий ответ самой себе «Новая газета» дала уже полтора года назад. В тщетной тоске по замечательным принципам «Новой газеты» предлагаем ей опубликовать наше письмо в рамках «права на ответ». Что, в свою очередь, могло бы помочь уважаемой редакции «вспомнить все».