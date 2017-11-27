Харассмент и молодость мира

Джона Лассетера, создателя культовых мультфильмов студии Pixar, отправили в продолжительный отпуск за «недостойное поведение». Лассетер, таким образом, стал очередным фигурантом в длинном списке голливудских профессионалов, обвиненных в харассменте, где под номером один числится Харви Вайнштейн. Официально российские власти этот сюжет не комментируют, а «культурологическая» позиция по вопросу была сформулирована помощником президента России Владиславом Сурковым в своей колонке для RT.

Существующий тренд «новой правды», частью которой являются разоблачения лицемеров из западного истеблишмента, по Суркову, ведет к опрощению политики и становлению «фрика» в качестве главной общественной фигуры. Апология «классической правды», представленная Сурковым, в реальности указывает на дискомфорт, который испытывает российская элита в контексте западных секс-скандалов. Последние часто воспринимаются как атака на сложившуюся в мире патриархальную политическую культуру в целом. Но в этой широкой оптике упускают важные детали — в частности, кадровый вопрос.

В романе современного писателя Оскотского, действие которого разворачивается в недалеком будущем, человечество совершает радикальный прорыв в фармацевтике, добившись многократного, до сотен лет, увеличения срока жизни и молодости. Одновременно с этим, несмотря на искусственное сокращение численности населения, период полового созревания остался прежним, и количество жителей понемногу растет. Почти бессмертные молодые старики продолжают занимать свои места, кадровое обновление остановлено. Сюжет романа развивается в атмосфере ожидания неизбежного конфликта между полными жизни «столетними» и более молодыми гражданами нового мира.

Если вычеркнуть литературный драматизм, симптомы похожего кризиса становятся реальностью. Искоренение вредных привычек и развитие медицины сделали жителей развитых стран гораздо здоровее, чем когда-либо в истории, и значительно продлили среднюю продолжительность профессиональной жизни. Например, актер Кевин Спейси до скандала считался профессионалом, едва достигшим пика своей профессиональной карьеры. Актер находится в прекрасной форме для своих пятидесяти восьми лет. Для сравнения: его коллега середины XX века, Хамри Богарт, в пятьдесят семь лет уже умер. Более воздержанный Грэгори Пэк скончался в преклонном возрасте, но после шестидесяти серьезных ролей почти не играл. Этот список можно продолжить, приводя примеры из политики, искусства, бизнеса. Никогда еще срок «профессиональной молодости» не был настолько долгим, как сегодня.

По иронии, одновременно с успехами медицины в развитом мире успешно процветает культ молодости — «добейся успеха к тридцати или сдохни». Убернизированная экономика так или иначе игнорирует не только социальные гарантии вроде ограничения продолжительности рабочего дня, но и законы о детском труде. В том смысле, что день окончания школы теперь не становится днем старта карьеры. В большинстве гуманитарных наук или в предпринимательской деятельности карьеру надо начинать гораздо раньше, если хочешь стать успешным вовремя. Что, в свою очередь, приводит к раннему появлению на рынке труда высокопрофессиональных или по крайней мере амбициозных кадров. Эти молодые профессионалы сталкиваются с системой, полностью укомплектованной старыми кадрами, которые бодры, энергичны, не менее профессиональны и, главное, никуда уходить не собираются.

Поскольку проблема носит системный характер, отставка отдельных обладателей «крепкого рукопожатия» ничего не изменит, обновление должно быть массовым. Как этого добиться? Сделав жизнь и работу конкурентов максимально некомфортной, элиминировав саму культуру старших, не просто привычную для них, но и являющуюся условием их существования. Возможность для старшего и сильного домогаться младшего и слабого, воспетая еще поэтом У.Х. Оденом, разумеется, не единственная черта такой культуры. От региона к региону базисные практики могут меняться: где у одних харрасмент, там у других — коррупция или неравенство. При такой оптике обеспокоенность истеблишмента американским трендом, который, как на первый взгляд кажется, не имеет к России никакого отношения, выглядит более чем оправданным.

Вадим Ветерков,

публицист