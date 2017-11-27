«Последний богатырь» стал первым

Широкий зритель приучен смотреть кино про богатырей. Каждые новогодние каникулы студия «Мельница» поставляет очередную серию мульт-франшизы. Так что «Последний богатырь» — бонус к осенним каникулам.

Прокатчики удачно перенесли выход картины Дьяченко: широкий старт совпал с началом школьных каникул. «Богатыря…» немного отодвинули от выхода «Салюта-7», также рассчитанного на семейную аудиторию.

Эксперты, предвещающие больший успех «Матильде», ошиблись.

Сработал «сарафан», сборы «Последнего богатыря» росли от уик-энда к уик-энду. Кроме того, фильм неплохо продается, к примеру, стал первой российской картиной, попавшей в первую десятку сборов кинотеатров Германии за последние десять лет.

Фильм адресован сразу нескольким поколениям. Малыши смотрят кино про поиски меча-кладенца, молодежь приветствует столкновение стилистик: фэнтези с эстетикой комедийных шоу ТНТ и боевые сцены. Старшие — ностальгируют по традициям советской киносказки.

Здесь прекрасные и ужасные герои способны меняться масками. В отличие от советских киносказок, едва ли не у всех персонажей есть предыстория. Кощей — человек, от обиды в детстве превратившийся в чудовище. Добрыня от зависти к Илье Муромцу стал злобным. У всех есть мотивация. Поэтому за ними интересно следить.

Более 7,52 млн россиян посмотрели картину про героя, который решает, как бы ему применить знания по физике, химии и знакомство с автоматом Калашникова… при встрече с Кощеем Бессмертным.

Кто?

Как и провал фильма, его успех обеспечен множеством причин.

«Последний богатырь» — второй проект российского подразделения компании Disney на основе русского фольклора («Книга мастеров» была менее складной). Режиссура Дмитрия Дьяченко, на счету которого комедии «День радио», «О чем говорят мужчины», шоу Первого канала «Большая разница».

Блестящий оператор Сергей Трофимов, умеющий снимать зрелищное кино, вроде бекмамбетовских «…Дозоров» и «Черной молнии». Отличный кастинг. Среди ударных ролей неузнаваемые и смешные в зверином серьезе Елена Яковлева — Баба Яга, и Константин Лавроненко — Кощей Бессмертный. Одним из магнитов фильма оказался Иван Найденов, изображающий экстрасенса в телешоу, неожиданно попавшего в тридевятое царство — Белогорье, и выяснившего, что он и есть сын Ильи Муромца. Его сыграл Виктор Хориняк, мхатовец, прославившийся в роли бармена Кости в самом дорогом из российских ситкомов сериале «Кухня». Заметим, что Иван у Хориняка — не привычный герой. По сути, шарлатан, притворяющийся в телешоу «экстрасенсом». Но постепенно, «в другом измерении», трусоватый хвастун Иван обучается геройскому делу. В общем, команда сложилась.

Как?

Кадр из фильма «Последний богатырь»

Конечно, до голливудских высот в компьютерной графике еще расти. Но работа гримеров, художников — отменная. В сценарии удачно сочетается фольклор с современностью. Советское сказочное кино в духе Роу — с забойным саундтреком Джорджа Каллиса («Черный принц», «Весь этот джем»). Героический пафос обрывается юмором. Кощей провозглашает свое бессмертие, и его немедленно накрывает каменной глыбой. Водяной мечтает разводить устриц. Василиса бьется на мечах, как Холи Берри в «Умри, но не сейчас», Иван о коленку ломает метлу Яги, но при виде ее расстроенного лица обещает починить, избушка на курьих ножках носится, как угорелая. Место действия приключений современного москвича — сказочная страна Белогорье, прозрачно напоминающая зрителю о толкиеновском эпическом Зеленогорье.

Принцип повествования — компиляция, постмодернистское сказочное шоу, апробированное «Шреком».

Судя по тому, как увеличиваются сборы российских картин, доля отечественного кино к концу года заметно вырастет. Впереди еще обещающие стать блокбастерами эпос «Легенда о Коловрате», спортивная драма «Движение вверх» (о мюнхенской Олимпиаде 1972 года), очередные «Елки новые» и, разумеется, новогодние «Три богатыря и принцесса Египта».

Кстати, в одном из эпизодов «Последнего богатыря» из моря выходят еще 33 невыносимо прекрасных. Заявка на долгое продолжение.

Точный продюсерский расчет и его качественное воплощение, а также самоирония авторов и превратили милый незатейливый фильм в национальный хит.