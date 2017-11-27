В интересах военного времени

«Указание начальника Генштаба — использование моста только в интересах Министерства обороны. Жители поселка никакого отношения к Минобороны не имеют!» — командир воинской части отвечает по-командирски. Мост, дескать, не ваш, не вы строили, не вам и топтать. Мост снабжен воротами и барышней в военной форме. Барышне велено не пущать — и жители и без того депрессивного поселка Шонгуй впадают в окончательную депрессию. Поселок расположен по двум сторонам реки Кола, но с берега на берег теперь ходу нет. Стратегический объект.

Вообще-то мост через Колу развалился еще летом. Аккурат через день после того, как селяне поместили на аварийном сооружении плакат: «Нужен мост. Путин, помоги!» Прослышали, что глава государства собирается в Мурманск, и решили, что мимо Шонгуя ему никак не проехать. Но Путин не приехал. А хлипкий мост 1951 года постройки обращения к гаранту не выдержал: рухнул на следующий день, едва не угробив рыбака.

Аварийный мост рухнул через сутки после вывешивания баннера с мольбой к Путину. Фото из соцсетей

Местные власти были оптимистичны и предложили населению сразу два варианта действий. Первый: вспомнить, что проезд по мосту и так был запрещен по решению прокуратуры еще с весны, а вместо него предложен объезд — через два соседних поселка, Кильдинстрой и Магнетиты. Всего-то 6,5 км крюк. Ну и второй вариант: строительство нового моста. Уже и смета есть — 300 млн рублей. При этом в поселковую администрацию поступило коммерческое предложение на строительство нового моста за 100—110 млн.

«Сумма денег» жителей впечатлила больше, чем само крушение. О том, что мост не Керченский, а Кола — не Волга, они решили напомнить губернатору Ковтун. Проект за 300 млн в обращении к ней назвали коррупционным. А еще раскритиковали «альтернативный проезд»:

«Так называемый «альтернативный проезд» через станцию Магнетиты и через поселок Кильдинстрой это не проезды, а направления. Дорожное покрытие что на одном, что на другом отсутствует. Проезд через Магнетиты, уже предупредила Ж/Д («РЖД». — Т. Б.), перекроют рвом и установят бетонные блоки, поскольку использование этого направления угрожает безопасности движения. Проезд через Кильдинстрой — тупик, упирающийся в железную дорогу, на которой отсутствует железнодорожный переезд. Переезд был демонтирован железной дорогой в 2005 году, а восстанавливать его Ж/Д не собирается».

Решение было принято тут же: в Шонгуй пришли военные инженеры. Областные чиновники радостно рапортовали, что мост, пусть и временный, но годный, в кратчайшие сроки навели силами Минобороны. Да еще и проверили на прочность, прогнав по нему во время учений колонны тяжелой техники.

Вот беда: как только техника, телекамеры и чиновники покинули мост, ворота, ведущие на нему, закрылись. Имущество военного ведомства можно эксплуатировать только в интересах военного ведомства — сообщили жителям.

Командир части предложил тем, кому необходим проезд на левый берег, подать заявки на пропуска — как в ЗАТО.

А местные власти снова заговорили о том, сколько сотен миллионов удастся освоить на строительстве нового моста — для гражданских.