Тормоза уже на экспертизе

Полиция проведет экспертизу элементов тормозной системы автомобиля Volkswagen Tiguan, принадлежащего главному редактору сайта «Блокнот Волгоград» Юлии Завьяловой. Криминалисты приехали к ней вечером после того, как на интернет-ресурсе появилась заметка о происшествии. Тормоза были полностью выведены из строя, произошедшее Завьялова считает попыткой покушения на ее жизнь.

Юлия Завьялова. Фото из личного архива

«Результаты экспертизы, возможно, будут уже сегодня вечером, — рассказала она «Новой газете». — Если у меня возникнут какие-то сомнения, я обращусь к независимым экспертам. И я уже сообщила об этом полиции».

Правоохранители пока что квалифицируют действия злоумышленников как порчу имущества, о покушении речи пока нет.

Да и сама Юлия Завьялова в разговоре с «Новой газетой» не смогла вспомнить поступавших в ее адрес угроз. При этом покушение редактор связывает именно с профессиональной деятельностью.

«У меня нет версий, кто это мог сделать. Никаких личных конфликтов сейчас нет. Я могу это связывать только с моей профессиональной деятельностью. Мы пишем множество материалов о чиновниках, бизнесменах, сотрудниках правоохранительных органов, и кому именно и что конкретно могло не понравиться, я сейчас не могу сказать. Пусть с этим разбирается полиция».

Завьялова не припомнила, чтобы волгоградским журналистам кто-либо угрожал.

26 ноября отец Юлии Завьяловой погнал ее машину в шиномонтаж. По дороге мужчина обнаружил, что автомобиль совсем не тормозит. Отец Завьяловой — водитель с 30-летним стажем. Справившись с нештатной ситуацией, он обнаружил, что в тормозной системе автомобиля перерезан шланг, а система ABS вышла из строя после механического повреждения. «Если бы я как обычно села за руль и повезла дочь в школу, чем бы это кончилось — не знаю», — говорит сейчас Завьялова.

Поврежденные (перерезанные) трубки тормозной системы

Она вызвала полицию сразу же, как только узнала о повреждении тормозной системы.

«Сначала прибыл только участковый. Он сфотографировал поврежденные элементы, взял мое заявление и уехал, — рассказала она «Новой газете». — Лишь после того, как мы опубликовали заметку на сайте «Блокнот Волгоград» (в ней говорилось, что сотрудники органов внутренних дел не проявили к ситуации «должного внимания»: не исследовали место преступления, не изъяли поврежденные детали автомобиля, не опросили свидетелей, не сняли отпечатки пальцев, — Ред.), вечером, приехали сотрудники полиции и криминалисты, которые попросили разрешения забрать элементы тормозной системы на экспертизу. Полицейские сказали, что дежурный не сообщил им об инциденте, иначе бы они приехали с криминалистами ранее. И по этому поводу будет проведена служебная проверка».

Сайт «Блокнот Волгоград» входит в издательский дом «Рус медиа групп». В справке «О компании» говорится, что ее «главным акционером» является Олег Пахолков. В бизнес также входит агентство недвижимости «Адресат». Еще одна компетенция компании — политтехнологи. Сообщается, что она «вывела в Госдуму более 11 депутатов и добивалась успехов на выборах различных уровней по всей стране». Олег Пахолков сам был депутатом Госдумы VI созыва (прошлого) от партии «Справедливая Россия», избирался от Воронежской области.

досье Нападения на региональных журналистов в 2017 году

Ростовская область. 10 января пять человек напали на корреспондента «Кавказского узла» Владислава Рязанцева в центре Ростова-на-Дону и избили его на глазах у супруги и прохожих. Адвокат потерпевшего Алексей Меншиков считает, что есть основания связывать нападение на Рязанцева с его профессиональной деятельностью. «В материалах дела есть переписка подсудимых, в которой они четко обозначают Рязанцева как журналиста. Кроме того, один из соучастников преступления, скрывающийся на Украине националист Роман Железнов, писал, что на Рязанцева напали из-за его высказываний в публикациях. Я убежден, что первопричиной нападения на потерпевшего стала журналистская деятельность и лишь потом — политические взгляды», 3 заявил Меншиков «Кавказскому узлу». Сейчас по этому делу идет суд над четырьмя людьми. Трое из них члены запрещенной в России экстремистской группировки Misanthropic Division. Двое обвиняемых вину признали, остальные нет. Приморский край. 6 февраля было совершено нападение на журналиста дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова. Неизвестный избил его около одного из домов на ул. Осипенко в Дальнегорске. В результате Иванов попал в больницу. Журналист связал нападение со своей профессиональной деятельностью. Он писал материалы в защиту мэра Дальнегорска Игоря Сахуты, в отношении которого было возбуждено несколько уголовных дел. О результатах расследования СМИ пока ничего не сообщали. Санкт-Петербург. 9 марта неизвестные напали на соучредителя газеты «Новый Петербург» 74-летнего Николая Андрущенко. 19 апреля он умер в больнице, не приходя в сознание. Главный редактор «Нового Петербурга» Денис Усов высказал предположение, что инцидент, приведший к смерти Андрущенко, связан с его профессиональной деятельностью. По его словам, Андрущенко всегда публиковал «очень острые и серьезные тексты в отношении конкретных руководителей города или конкретных высокопоставленных чиновников силовых ведомств». «Поэтому у него, конечно же, было достаточно много врагов в этих ведомствах», — рассказал Усов. В СМИ нет никаких материалов о ходе расследования по этому делу. Красноярский край. 24 мая в Минусинске был убит редактор местной газеты «Тон-М» Дмитрий Попков. Ему был 41 год. Тело Полкова было обнаружено в бане на территории его дома. При жизни журналист получал угрозы. Следствие рассматривает разные версии причин убийства, в том числе его профессиональную деятельность. В начале ноября минусинский городской портал «Среда 24» сообщил, что правоохранительные органы отказываются от каких-либо комментариев по делу. Якутск. 3 ноября на редакцию интернет-издания «Якутск.инфо» напали три злоумышленника. Один из пострадавших, журналист Тимофей Ефремов сообщил, что руководил нападением экс-глава управления целевых программ «Фонда будущих поколений Якутии». Пострадали два сотрудника редакции. Ефремов получил удал электрошокером, после того, как начал снимать нападение на камеру. Один из злоумышленников несколько раз ударил главного редактора Дениса Адамова и угрожал ему дальнейшими расправами. Журналисты связывают нападение с публикацией материала о создании в 2015 году сайта «Молодежный портал», на работу которого были потрачены деньги из бюджета республики. Сайт просуществовал недолго и прекратил свою деятельность. 4 ноября Следственный комитет РФ по Якутии начал проверку по факту нападения на журналистов. Она проводится по признакам состава преступления ст. 144 УК РФ «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

Ирина Лопухова, «Алтапресс», специально для «Новой газеты»