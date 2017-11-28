Большая проблема маленькой женщины

Анна Добрецова, соучредитель фонда «Открыть мир», помогающего детям с аутизмом в Костроме и области в большой беде. Под опекой фонда сто ребят, а сотрудников в нем всего пять. Долг фонда за проведенный летний лагерь — 675 000 рублей.

О фонде «Открыть мир» я узнала от Екатерины Бермант, директора фонда «Детские сердца», давнего друга «Новой Газеты».

— Кострома — черная дыра в благотворительности. Там нет вообще ничего. Все инициативы угасают, фонды умирают. Но есть Аня, она помогает детям с аутизмом. Фонд «Открыть мир» делает очень нужные вещи. Они попали в трудную ситуацию. Провели летний лагерь для детей с расстройствами аутического спектра, но сбор средств был летом, шел плохо, даже половину не собрали. Теперь они должны откуда-то срочно достать семьсот тысяч рублей, а фонд фактически банкрот. Их надо спасать!

Аутизм — это неврологическое расстройство, возникающее из-за нарушения развития мозга. Аутизм называют болезнью цивилизации. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с этим диагнозом растет на 13% в год. А по данным американских врачей, расстройства аутического спектра встречаются у одного из 68 детей.

Среди частых симптомов аутизма — нарушение или полное отсутствие речи у ребенка; проблемы с социализацией, находясь среди других, ребенок с аутизмом испытывает сильный дискомфорт и тревогу; неумение играть с игрушками; склонность к стереотипному поведению. Такая мелочь, как кружка другого, чем обычно, цвета, может вызвать у ребенка с аутизмом приступ паники и агрессии.

С Анной Добрецовой мы встречаемся в кафе у автовокзала. С ней младший сын, Матвей. Он важно заявляет, что ему уже почти пять и что его следует называть «Острый Коготь».

Ане 34 года, хотя выглядит она едва на 20. Одна воспитывает двоих сыновей, учится в магистратуре в Московском институте психоанализа и руководит фондом, который занимается помощью сотне детей с аутизмом в Костроме и области. В фонде всего пять сотрудников (вместе с Аней).

Фото из архива фонда "Открыть мир"

Силами этих людей два раза в год проводятся лагеря, индивидуальные и групповые занятия с детьми, выезды специалистов в семьи для работы с родителями, образовательные курсы для школьных учителей и психологов, которым предстоит работать с детьми с аутизмом, плюс благотворительные мероприятия, плюс кулинарные праздники и занятия по подготовке детей с расстройствами аутического спектра к обучению в школе.

— Каждый год с 2005-го мы проводим летний лагерь для детей с аутизмом. В начале 2016-го впервые устроили зимний лагерь в новом формате, с использованием стратегий, которые помогают вовлекать таких детей в нашу жизнь. Даже простой поход в столовую для них — испытание. Мы учим их самостоятельности. И результаты зимнего лагеря нас поразили.

Ребенок с аутизмом предпочитает рутину, привык делать что-то определенным образом. А в лагере все по-другому, и там нет родителей. Но тоже можно установить рутинные активности или дела — это помогает ребенку, создает комфорт.

Все это кажется банальным для обычных детей, но для наших ребят — настоящее чудо. Такие простые вещи, как распорядок дня в картинках, возможность самостоятельно выбрать себе еду на обед, необходимость соблюдать ритуал очереди в столовой.

Весной 2016-го мы подали заявку в фонд «Обнаженные сердца» на поддержку нашего летнего лагеря в программу «Лето со смыслом». И выиграли. Прошли стажировку в США в интегративном лагере. Мы были вдохновлены, мы поверили в себя, узнали много важного о том, как сделать лагерь действительно со смыслом для детей с аутизмом. А в 2017 году нас снова пригласили уже в лагерь для подростков с расстройствами аутического спектра.

Фото из архива фонда "Открыть мир"

Фонд начался так: в 2004 году Аня, студентка факультета психологии Костромского государственного университета, поехала писать диплом про детей с расстройствами аутистического спектра в летний лагерь на Онежском озере, организованный питерским фондом «Отцы и дети».

Она создала волонтерскую группу, которая в 2006 году зарегистрировала фонд «Открыть мир». На тот момент детей с аутизмом в Костроме невозможно было даже устроить в обычную школу.

В Костроме за одиннадцать лет существования фонда «Открыть мир» удалось сделать невозможное. Сотрудников фонда пригласили вести курсы на базе Центра повышения качества образования. «Открыть мир» проводит лагерь, в который дети с расстройствами аутического спектра едут без родителей, а там им помогают консультанты (это и опытные педагоги, и их будущие учителя, и психологи).

Фото из архива фонда "Открыть мир"

Двое подопечных фонда в этом году пошли в первый класс после поездки в летний интегративный лагерь. Без фонда это было бы невозможно.

В октябре этого года сотрудников фонда пригласили на Международный конгресс в Сочи: поделиться опытом организации интегративных лагерей для детей с аутизмом.

И вот мы приходим в подвальное помещение жилого дома, которое фонд получил в безвозмездное пользование. Снаружи очень похоже на один из подвальных продуктовых магазинов, которые бывают в спальных районах.

На небольшие пожертвования родителей и собственные средства сотрудников идет ремонт. Аня с гордостью показывает только что установленные батареи: «В прошлом году зимой мы вели занятия в куртках». Посреди комнаты стремянка, везде куски гипсокартона, ведра с краской, полки от мебели.

Продолжаем разговор в парикмахерской. Я сообщила о приезде только накануне, перенести запись нельзя. Пока Аню и Матвея стригут, мы общаемся с Ольгой Журавлевой. Она мама троих детей, у пятилетнего Кирилла аутизм. Оля пришла в фонд за помощью, а стала сотрудником. Начала учиться прикладному анализу поведения, ездит на конференции, летом работала в лагере консультантом, теперь занимается с ребятами с расстройствами аутического спектра.

— В лагере происходят невероятные для наших детей изменения. Они впервые оказываются без опеки родителей. А родители начинают смотреть на них совсем по-другому. Часто такие семьи живут в изоляции, мало куда выходят и ездят с ребенком. Потому что ребенок стремиться к привычному образу жизни и часто отказывается менять свое окружение и пробовать новую активность. После лагеря дети и родители по-настоящему меняются.

А теперь о финансовой катастрофе, которая сейчас угрожает фонду.

Летний сбор средств на портале «Планета.ру» , к сожалению, не смог покрыть даже половины расходов на лагерь. Летние сборы всегда идут медленно, но фонд рассчитывал собрать всю сумму до середины сентября. Этого не получилось. В сентябре у турбазы «Романов лес» сменился директор, сначала он потребовал выплатить всю сумму сразу. Сотрудники фонда запаниковали, заняли денег, забрали средства из других проектов фонда, собрали 50 000 рублей на благотворительном спектакле. Выплатили сколько смогли.

Сейчас фонд должен 675 тысяч рублей. Есть договоренность с директором о рассрочке, но крайний срок выплаты 30 ноября. Для Ани Добрецовой — это неподъемная сумма. Давайте поможем здоровому, счастливому человеку продолжать делать свое дело.

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