Бессмысленный и беспощадный

Уже второй тур подряд в премьер-лиге завершается матчами ниже нуля. Причем настолько ниже, что становится холодно даже тем, кто смотрит это посредством телевизора. Что уж говорить о рискующих здоровьем болельщиках, которые благодаря сочинителям календаря вынуждены наблюдать за возней миллионеров в повязках, подпрыгивая на обледенелых трибунах.

Причем уже через пять минут после начала отмороженного шоу мысль у всех участников действа, включая арбитров, одна: скорее бы все это закончилось. Закончится это, не поверите, 10—11 декабря, аккурат после решающих сражений в еврокубках. Матчами, на минуточку, «Спартак»—ЦСКА и «Тосно»—«Локомотив». Но об этом чуть позже.

А пока о том, чем завершился самый холодный (пока) поединок нынешнего сезона в Хабаровске от 18 ноября, когда хозяева принимали ЦСКА. Битва при минус 17 (!) обернулась двумя тяжелыми травмами для футболистов красно-синих — Алексея Березуцкого и Георгия Миланова, заработавших переломы малоберцовых костей. Кто-то скажет: так они могли и в июле на столичных «лугах» поломаться. Могли, но поломались почему-то на блестящем от снега ноябрьском дальневосточном газоне. Да и местного фаната вряд ли госпитализировали бы после летнего спектакля с обморожениями и тяжелым бронхитом.

Руководство ЦСКА, кстати, просило тот матч перенести, но получило отказ. Отказали и «Локомотиву», сыгравшему в этот понедельник свой морозный матч на стадионе имени Ленина в минус 13. «Подарочные» каша и чай публику порадовали, но аншлагу не поспособствовали. Как, к слову, и бесплатный вход. Футболом, конечно, почти не пахло. А пахло барсучьим жиром, термобельем, специальными согревающими стельками, мазями и другими прибамбасами, без которых участники околели бы в два счета и о которых добрых полрепортажа рассказывал комментатор встречи Константин Генич, предложивший тем 4011 зрителям, добравшимся до арены, поставить памятник и перечислить всех поименно. Хотя лучше бы поименно перечислить тех составителей расписания, которые отправили команды в путешествие по Хабаровску в преддверии зимы. Я уж молчу о том, как наплевали подобным «росчерком пера» на поклонников «СКА-Хабаровск», всю жизнь ждавших приезда столичных команд. Что мешало сделать так, чтобы новичок премьер-лиги сгонял с московскими коллективами на своем поле в июле-августе? То, что отдельные лица не знают географию и особенности климата в отдельных регионах? Или обычный пофигизм: мол, и так сойдет? Сойдет, безусловно. С рук тем, кто это придумал.

«Вот фильдеперсовый народ пошел. А как же раньше?» — воскликнут некоторые, намекая на известную надпись на старых афишах: «Матч состоится при любой погоде». Все так, за одним исключением: во времена Яшина и Стрельцова в высшей лиге не значилось команд из Перми, Екатеринбурга, Уфы и Хабаровска. И к тому же, как метко выразился эксперт Евгений Ловчев, «люди, отвечающее за календарь, были умнее». Сегодня, к сожалению, поменялись не только управленцы, но и философия футбола. В XXI веке игра номер один практически во всем мире превратилась в шоу и бизнес. Многим этот пресловутый modern football не по душе. Но зато в Старом Свете клубы заботятся не только о продаже шарфиков и маечек, но и о комфорте зрителей (там не играют в снегопады и ливни). Потому что бизнес — это когда парни в бутсах сражаются друг с другом, а не со стихией.

В России худо и с тем, и с другим. Бизнес получается только у букмекеров, со своей рекламой проникших уже на все центральные каналы, и у Сергея Галицкого, который на юге построил мощнейший стадион с подогревом сидений. Шоу же выдают только два футбольных Сергея — Прядкин и Чебан. Президент и исполнительный директор премьер-лиги, всякий раз с задором утверждающие нелепый календарь.

О том, что мячик в российских широтах следует катать летом, говорить бесполезно. Наши спортивные отцы во главе с Мутко (а еще раньше с еще одним Сергеем — Фурсенко) всегда мечтали равняться на Европу. А там, как известно, игроки в июне и июле отдыхают. Однако в Испании, Италии, Франции, Германии и Англии отличная инфраструктура и прежде всего благоприятный климат не препятствуют проведению чемпионатов по системе «осень—весна». А что у нас? Полуразрушенные арены, которым из года в год безобразным образом продлеваются лицензии, «вечная мерзлота» и надежды на авось. Вот и перед этим сезоном на презентации календаря один деятель произнес: «Очень хочется, чтобы морозы обошли Россию стороной». Не свезло, не обошли.

И главный матч осени, как окрестили встречу «Спартака» и «Зенита», прошел при пяти градусах ниже нуля. Да, на поле было жарко, мячи забивались красивые. Однако после вечеринки окоченевший футболист из состава победителей не для прессы заметил, что играют они все-таки «для болельщиков, а не для пингвинов».

Уверен, что еще больше восторга будет через две недели, когда «Спартак» примет ЦСКА, а «Динамо» — «Анжи». Бело-голубые, подчеркну, еще летом просили разрешения у премьер-лиги поменяться с южанами кругами, но получили отказ. Безусловно, вносить изменения в уже сверстанный календарь по ходу пьесы неправильно. Правда, куда хуже, когда при составлении программы на сезон не учитываются элементарные вещи. Ну чем надо думать, чтобы назначить самое посещаемое дерби страны на 10 декабря? Да, это всемирный день футбола. Но получится ли праздник в Тушине, где, согласно прогнозу, ожидается минус 16? А команды, напомню, борются за золото.

Но проблемы индейцев шерифа, как известно, не волнуют.