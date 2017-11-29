«Статья 282 стала резиновой»

На Всероссийском съезде в защиту прав человека, прошедшем 26–27 ноября, правозащитники приняли резолюцию, в которой призвали ликвидировать центр «Э» (Управление по противодействию экстремизму МВД России. — ​Ред.) в его нынешнем виде, отменить 21-й российский нормативно-правовой акт и прекратить пытки в колониях.

С заявлением о необходимости «ликвидировать центр «Э» в его нынешнем виде» выступил, в частности, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Он отметил, что ведомство «в значительной степени вместо реальной борьбы с терроризмом и экстремизмом преследует идеологических оппонентов власти». «По сути, центр «Э» МВД России выполняет функции Пятого управления КГБ СССР, которое следило за диссидентами и преследовало их», — ​сказал Пономарев.

Правозащитник заявил, что сегодня под флагом борьбы с терроризмом и экстремизмом происходит урезание прав и свобод человека.

«По статистике судебного департамента, число осужденных по уголовным статьям за преступления против основ конституционного строя и безопасности с 2003 года увеличилось в 28 раз. Можно ли поверить, что численность преступников увеличилась в 28 раз? Конечно, нет!» — ​сказал Лев Пономарев в своем обращении к участникам съезда.

Причины того, что все больше людей подвергаются преследованиям по «экстремистским» статьям, по мнению Льва Пономарева, кроются в том, что Госдума принимает законы, которые противоречат Конституции и нормам международных договоров, к которым Россия присоединилась. Нечеткие формулировки законов, добавил правозащитник, позволяют выносить приговоры на длительные сроки невиновным гражданам, которые попали в немилость к кому-либо из власть имущих.

Статья 282 УК РФ стала, по словам Пономарева, «совершенно резиновой». Ее применение за «лайки» и репосты в соцсетях стало обыденным. В связи с этим данную статью правозащитники предложили отменить. Как и еще 20 действующих законов, либо нормативных актов, либо поправок к кодексам.

Среди них «закон Димы Яковлева», законы «об иностранных агентах», «внесудебной блокировке интернет-сайтов», «слежке за пользователями интернета», «об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», о митингах, «криминализации оскорбления религиозных убеждений и чувств».

Весь список законов, подлежащих отмене, состоит из тех правовых актов, которые нарушают Конституцию или права человека, рассказал «Новой» Лев Пономарев. «Наша практика — ​работа как раз по этим законам», — ​уточнил он.

Список этих законов подготовили активисты проекта «Санация права». Совет этой организации рассматривает и анализирует сомнительные нормативные акты на постоянной основе. В состав совета входят, например, предприниматель Борис Зимин, учредитель «Трансперенси Интернешнл — ​Россия» Елена Панфилова, руководитель Международной право­защитной группы «Агора» Павел Чиков.

Помимо этого на съезде говорили о необходимости прекратить пытки в системах ФСИН и МВД. В 2017 году информация о пытках поступала из колоний десяти регионов: Карелии, Мордовии, Кировской, Свердловской, Саратовской, Брянской, Ярославской, Кемеровской и Тверской областей, Красноярского края.

«Пытки, по сути, являются методом расследования преступлений в системе МВД», — ​говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Она отметила, что в стране сложилась практика, когда в отношении людей, пожаловавшихся на жестокое обращение, возбуждают уголовные дела за ложный донос, потому что сотрудник полиции в ответ на заявление пострадавшего пишет рапорт о применении насилия к представителям власти.

В резолюции Съезда правозащитники потребовали обеспечения соответствия применения силы и других мер принуждения законам и принципам необходимости, обоснованности и пропорциональности.