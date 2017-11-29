«В своих действиях я уже раскаялся». В суде по делу Белых допросили бывшего замгубернатора Щерчкова

В Пресненском суде Москвы 29 ноября продолжилось слушание по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Сегодня в суде допросили бывшего заместителя губернатора Сергея Щерчкова. По версии следствия, именно он передал Белых одну из взяток.

Карточка процесса Суд : Пресненский районный суд Москвы

Подсудимый : Никита Белых

Стать я : ч. 6 ст. 290 УК «Получение взятки должностным лицом»

Стадия : судебное следствие

Грозит : до 15 лет лишения свободы

Заседание началось с часовым опозданием, как объяснила судья Татьяна Васюченко, задержался конвой. Она пообещала, что следующее заседание начнется вовремя:

—Так нельзя, мы опаздываем и не успеваем все, что задумали.

Далее в зал, сильно хромая, вошел свидетель Щерчков — мужчина лет пятидесяти.

Щерчков рассказал, что с 2009 года он был заместителем председателя правительства Кировской области, курировал пять направлений — департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи, лесного хозяйства, культуры, экологии. В этом же году он познакомился с бывшим владельцем «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и управляющей компании «Лесхоз» (УК «Лесхоз») Альбертом Ларицким. Именно тот, по словам свидетеля, предложил создать инвестпроект на базе НЛК по производству ОСБ-плиты (Ориентированно-стружечная плита — ред.).

— Проект был интересный, первый по России, и я в какой-то момент познакомил Ларицкого с Никитой Юрьевичем Белых, — поясняет свидетель. Прокурор спросила, известно ли свидетелю «о покровительстве» НЛК и УК «Лесхоз» со стороны губернатора. Щерчков рассказал, что Белых «продвигал» проекты этих предприятий.

— Что значит «продвигал»? – уточнила обвинитель.

— Белых покровительствовал этим проектам, как нужным области. И продвигал их по всем департаментам: экономики, лесного хозяйства и промышленности. В отношении лесного хозяйства мне ставилось жесткие указания выделить нужное количество участков для предприятий. Организовать выделение лесных участков, сначала сформировав их, — сказал Щерчков. По его словам, эти условия Белых были «обязательными» и их невыполнение грозило ему, Щерчкову, увольнением.

После одного из заседаний в 2012 году, продолжал свидетель, к нему подошёл Белых и якобы сказал, что «мы много помогали Ларицкому, он должен нас отблагодарить».

— Весной 2012 года мне позвонил Владимир Сысолятин (бывший директор НЛК – Ред.), сказал, что Ларицкий срочно улетел из Кирова и попросил передать пакет Белых. Он подъехал к правительству и в моей машине передал пакет. Я машинально туда заглянул. Внутри оранжевый пакет, четыре пачки по 500 евро номиналом. Удивился немного. Потом зашел в кабинет к Белых, передал пакет. Белых молча взял, положил рядом с собой. Через несколько дней Ларицкий перезвонил, спросил, передал ли я деньги, доволен ли шеф. Позже Белых сказал, что Ларицкий исполняет свои обязательства, продолжаем ему помогать, — описал обстоятельство передачи денег Щерчков.

— А как вы оцениваете действия свои и Никиты Юрьевича по передаче денежных средств? — интересовалась прокурор.

— В своих действиях я уже раскаялся… А действия Никиты Юрьевича, к сожалению, привели к глобальным негативным последствия, не только для него самого, но для команды, для правительства, которое было уволено почти в полном составе, многие проекты практически застыли.

Прокурор спросила, обращался ли он в правоохранительные органы, Щерчков ответил, что нет, «боялся потерять работу».

— Что сподвигло вас впоследствии?

— Собственно говоря, решил рассказать правду.

— Вы это сделали добровольно?

— Да.

— Сергей Владимирович, это была взятка? - Дчятлова имела ввиду тот самый пакет.

— По прошествии лет, думаю, что да.

Далее Дятлова спрашивала про автомобиль Щерчкова. По ее словам, Белых вот предполагает, что его бывший заместитель купил новую машину в 2012 году «не просто так», а на часть от тех самых полученных от Сысолятина денег, а теперь заявляет, что взятка якобы предназначалась губернатору. Сам Щерчков в суде объяснил, что BMW X6 он купил, когда продал свою старую машину Audi Q7 и добавил еще денег. По его словам, в 2008 году он получил «золотой парашют» при увольнении. При этом в 2010-2011 годах, когда он уже был чиновником, доходы его жены превышали его доходы. Щерчков принес с собой в суд соответствующие налоговые декларации супруги и предложил приобщить их к делу.

В суде Щерчков подтвердил, что именно в Audi Сысолятин передал ему деньги. «Но продал я машину не поэтому», — пошутил он.

Следом вопросы начал задавать Белых. Он пытался выяснить у свидетеля, помнит ли тот, привлекались ли внебюджетные средства на спортивные команды, а также на мероприятия, связанные с лесным хозяйством. Щерчков кивнул, отметив, что деньги безналичным расчетом передавали предприятия области.

— Было ли у меня желание уволить вас? — спрашивает Белых.

— Я писал вам заявление.

— В связи с чем?

— В связи с моим чрезмерным увлечением спиртным. Я вот принес трудовую книжку, тут есть, что вы мне даже поощрение выписывали, — сказал свидетель, не уточнив, за что он получал поощрения.

— Ну, если бы за алкоголизм выписывал, у вас бы полная трудовая книжка была, — пошутил Белых.

— Какой вы злой! — вмешалась прокурор Дятлова.

Адвокат Белых Андрей Грохотов спросил, зачем Щерчков принес деньги в кабинет Белых, если у них были дружеские отношения, и они виделись почти каждый день после работы. Свидетель пояснил, что был у здания правительства и не видел смысла возить деньги с собой.

После короткого перерыва и защита, и обвинение ходатайствовали об оглашении показаний Щерчкова на следствии - в суде он путался в некоторых словах. Всю оставшуюся часть слушания свидетель сидел рядом со своим адвокатом, а не стоял за кафедрой. При одном из первых допросов (в июле 2016 года — ред.) Щерчков рассказывал следователю, что ему ничего неизвестно о получении денег Белых. Грохотов пытался выяснить, почему он сразу не рассказал, что передавал деньги.

— Никита Юрьевич оставался губернатором. Я боялся что-то про него говорить, потому что не было уверенности, что он не вернется на этот пост, — объяснил нестыковки в своих показаниях Щерчков.

Следующие показания, которые оглашала судья, были датированы 8 августа 2016 года. В них Щерчков уже рассказывал, что передал деньги. В суде он объяснил изменение показаний тем, что находящийся к тому моменту в СИЗО Белых не появлялся на работе, поэтому он и решил рассказать об этом.

Следом судья Васюченко огласила протоколы допросов Щерчкова, которые проходили с октября 2016 по март 2017 года. В текущем году Щерчкова допрашивали как подозреваемого, в конце марта на допросе он раскаялся в том, что он участвовал в передаче взятки. Уголовное дело в отношении него прекратили.

Следующее заседание — 6 декабря.