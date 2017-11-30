А могли украсть и 3 миллиарда

МВД сообщило о задержании группы бывших сотрудников «Роснефти», похитивших у нефтяной компании около трехсот миллионов рублей. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД по Москве оперативно среагировали на информацию, поступившую от службы безопасности ПАО «НК «Роснефть».

Задержанные подозреваются в изготовлении подложных документов, в соответствии с которыми у дочерней компании «Роснефти» образовалась фиктивная кредиторская задолженность на сумму 3,2 млрд рублей перед организацией, подконтрольной подозреваемым. «На основании указанных документов на расчетный счет подставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, которые в последующем были обналичены и похищены», — пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Следственном управлении УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В Москве, Красноярском крае, Ростовской и Тюменской областях проведено два десятка обысков. «Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — заявила Ирина Волк.

По сведениям, полученным от наших источников в правоохранительных органах, в преступную группу входили бывшие сотрудники юридической службы центрального аппарата «Роснефти», включая Сергея Богданова, одного из бывших помощников Игоря Майданника, возглавлявшего юрслужбу компании в 2013–2015 годах. Среди задержанных — Олег Сметанин бывший конкурсный управляющий ОАО «Нижневартовскнефтегаз». При совершении преступления были использованы, в том числе и настоящие бланки «Роснефти», похищенные злоумышленниками в период работы в нефтяной компании.