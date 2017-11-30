Долг не наш?

Госсовет Крыма 29 ноября 2017 года принял закон «О порядке принятия решений о реструктуризации задолженности заемщиков, о списании долга или его части». Законом предписано «до одного рубля» списать задолженность каждого жителя Крыма перед украинскими банками, если на момент присоединения полуострова к России сумма этой задолженности не превышала 5 млн рублей.

Долги свыше 5 млн рублей будут списаны неработающим пенсионерам, матерям и отцам-одиночкам, ветеранам боевых действий.

Всего, по подсчетам республиканских властей, «долговая амнистия» затронет почти 200 000 жителей Крыма.

Тем крымчанам, чья задолженность на март 2014 года превышала 5 млн рублей, предлагаются льготные условия погашения. Например, при внесении 20% от суммы долга, он будет списан полностью.

Жителям Крыма, казалось бы, можно радоваться узаконенному «бесплатному сыру». Однако у юристов к принятому закону немало вопросов.

— Пока непонятно, как этот закон будет исполняться, — говорит председатель правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская. — Главный вопрос: как человек сможет подтвердить сумму задолженности на март 2014 года? По действующему законодательству единственный способ это сделать — предоставить выписку из банка. Но ни один украинский банк такую выписку жителю Крыма не даст. Более того, многие украинские банки, работавшие ранее на полуострове, к настоящему моменту проходят или уже прошли процедуру банкротства. То есть долги есть, а банка нет — как быть в этом случае?

Вопросы вызывает совокупность формулировок «частичное списание» и «до одного рубля».

— Это дает широкое поле для трактовок, — объясняет Виктория Жуковская. — Могут списать 4 999 999 рублей, а могут — 5 рублей? В любом случае многое будет зависеть от регламента списания, который пока не принят. Его стоит ждать к концу года.

Вопрос о взысканиях украинских задолженностей с крымчан — тема для жителей и властей полуострова болезненная. 17 апреля 2014 года, спустя месяц после присоединения Крыма, президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии зачитал письмо неназванного крымчанина в свой адрес: «Оформил машину в лизинг в Приватбанке. Осталось платить до полного погашения два года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть?»

Президент с улыбкой ответил: «Ну катайтесь спокойно. Не хочет господин Коломойский с Финкельштейном получать деньги с вас. Ну это их дело».

Глава Крыма Сергей Аксенов впоследствии также заявлял: «Украинские банки не имеют морального права требовать никаких выплат. Крымчанам никакие деньги возвращать не нужно».

Но в начале 2016 года Путин подписал закон «Об особенностях погашения задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя», в котором говорилось: «Задолженность физических лиц по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и города Севастополя, погашается в порядке, установленном федеральными законами». Ключевое слово — «погашается». Полуостров тогда накрыла волна недовольства. Вопрос в итоге отдали на доработку на региональный уровень. И принятый Госсоветом Крыма закон можно назвать компромиссом: платить долги придется, но не всем и не в полном объеме.

Есть, правда, одна главная и нерешаемая проблема — непризнание российской юрисдикции в Крыму мировым сообществом. Решение Госсовета Крыма не имеет никакой юридической силы для самих украинских банков. Они по-прежнему считают крымчан должниками и намерены, в случае потепления отношений между Москвой и Киевом и коррекции закона «Об оккупированных территориях», предъявить жителям полуострова иски о взыскании долгов. Как Россия в этих условиях сможет защитить своих граждан — непонятно.