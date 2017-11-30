Получим проблемы с привлечением денег

Госкомпаниям теперь будет разрешено скрывать своих поставщиков и подрядчиков в реестре госзакупок — об этом сообщила газета «Ведомости». В понедельник Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому госкомпании могут ограничиться публикацией обезличенной информации о результатах, способе и цене закупки. Поиск данных о контрактах с субподрядчиками также будет недоступен. Такая мера якобы будет действовать временно — до 1 июля 2018 года. «Новая газета» узнала у политологов, что это постановление — один из способов обхода санкций США для российских госкомпаний, а также, как следствие, и потенциальная «лазейка» для злоупотребления секретностью в закупках.

— Постановление, подписанное премьером — примитивное антисанкционное действие со стороны властей, — говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев , — Оно направлено как против действующих санкций, так и против будущих. А в том, что будет их усиление, безусловно, не приходится сомневаться. Главный экономический негатив здесь от того, что у нас и так проблемы бизнеса с открытостью и его инвестиционной привлекательностью. А в государственном секторе экономики — тем более. В рамках ежемесячных опросов Росстата часто фигурирует вопрос: «Что в наибольшей степени сдерживает предпринимательскую активность у нас в стране?» И однозначный ответ такой — неопределенность экономической ситуации. В данном случае это большой «кирпич» в создании еще большей неопределенности. Проблема с финансированием и так усугубляется, а здесь банки и возможные инвесторы не будут понимать, с кем работает эта госкомпания, с которой они хотят заключить контракт. Это является мощным сдерживающим фактором. И у госкомпаний, очевидно, появятся проблемы с привлечением денег.

В ситуации с новыми американскими санкциями российские госкомпании практически оказались в ловушке, когда с точки зрения бизнеса плохо с закрытыми данными, а с точки зрения политики — с открытыми, рассказал «Новой» политолог Александр Гольц :

— Будущие американские санкции заключаются в том, что все, кто имеет дело с компаниями, которые попали под санкции, тоже автоматически попадут под те же санкции. Неважно где они в мире находятся. А это означает фактически приостановление деятельности «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и прочих «капитанов» нашего оборонно-промышленного комплекса. И, понятное дело, что в этих условиях открываются никогда не закрывавшиеся «ворота» для коррупции и наглых трат государственных денег. Например, как те знаменитые икорницы за 83 тысячи рублей ( В мае этого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что «Роснефть» закупает икорницы за 83 тысячи рублей и вилки по 11 тысяч за штуку — Ред. ). Без данных в реестре никто бы об этой операции не узнал. А так, конечно, госкомпании тоже будут делать разные вещи, прикрываясь гостайной.

В том, что постановление может усилить разного рода злоупотребления со стороны заказчиков, уверен и политолог Алексей Макаркин :

— Если госкомпания под санкциями, то и поставщики ее тоже могут оказаться под ударом. Поэтому указаний на то, кто конкретно поставляет, теперь не будет. Соответственно, конечно, это снижает уровень прозрачности. Но, видимо, мы сейчас исходим из того, что на войне, как на войне. Когда такой накал потенциальной чрезвычайной военной ситуации, если указывать поставщиков, то их число может уменьшиться. Многие компании, которые торгуют одновременно и с Россией и с Западом, могут просто отказываться от сделок.

На вопрос о том, есть ли вероятность, что мера, действительно, окажется временной и будет действовать до 1 июля 2018-го, Гольц и Макаркин ответили одинаково: «Нет в России ничего более постоянного, чем временное».

Николаев добавил, что эта дата символично намекает на прямую связь с решением по санкциям в отношении России: «В конце июня традиционно Евросоюз принимает решение, продлевать или не продлевать санкции. Поэтому временное постановление, скорее всего, будет продлено».