Дело о дыме

В Челябинске митинг против смога прошел, сейчас очередь Красноярска, заявка в мэрию подана. Верховный суд России меж тем пояснил, как отравленным дымами россиянам поправить свое если не здоровье, то благосостояние. А именно — ​жителям Братска, Норильска, Красноярска, Челябинска, Новокузнецка, Иркутска, Саяногорска, Ачинска, Магнитогорска, а также десятков других больших и малых городов под ванильным небом, дышащим выбросами частного бизнеса, владельцы которого проживают вдали от этих благословенных мест. Впрочем, даже если б они жили там же и дышали тем же, сути это не меняет.

ВС признал право россиян взыскивать компенсацию за моральный вред с владельцев этого бизнеса. Цитирую: «Граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия дыма и любых последствий производственной деятельности, обусловленных ведением бизнеса другими гражданами. Право гражданина вести бизнес должно осуществляться таким образом, чтобы последствия ведения этого бизнеса, которые могут вызвать проникновение дыма и запаха от производства в жилые помещения проживающих поблизости граждан, не распространялись за пределы помещения, где ведется производство, и не причиняли неудобства гражданам».

Разумеется, это фантазии, ничего подобного ВС пока не написал. В реальности он признал право россиян взыскивать компенсацию за моральный вред с курящих на балконе соседей. Сравните с цитатой из реального документа, определения по делу № 67-КГ17–16: «Граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям».

Спорили жители Новосибирска. Истец, Вадим Трофимцев, жил этажом выше над ответчиком, Валентином Фрицлером: «Ответчик более пяти лет курит на лоджии, при этом дым от курения потоками воздуха затягивает в квартиру истца, чем подвергает риску здоровье и причиняет моральные страдания». Истец требовал компенсации морального вреда, причиненного ему и его ребенку, в 250 тыс. рублей. Ответчик настаивал на праве собственника курить на своей жилплощади. Суды на месте выигрывал куряка. Но в Москве верх одержал жалобщик. Прецедент насчет взыскания компенсации создан.

Как заметила высшая судебная инстанция, в соответствии со статьей 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. И в соответствии со статьей 10 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Справедливо, слов нет. Особенно эта забота о правах граждан умиляет в перечисленных выше городах, где смог стоит неделями, и людям рекомендуют уезжать в эти дни из города. Но попробуй закури рядом с больницей или вокзалом — ​тут же бежит наряд. А чего не бежит на завод, к бизнесмену, ради прибылей которого этот смог образовался? Не хочешь платить за дым — ​трави не соседа, а миллионы соседей?

Рональд Коуз (нобель по экономике) сформулировал свою теорему и, опираясь на мощных предшественников в данной теме, описал экстерналии — ​внешние эффекты и действия, оказывающие влияние на других людей и бизнесы, притом что за эти действия никто не платит. Автомобилист не платит пешеходу, хотя он отравляет ему воздух. Сохраненный лес воздух очищает, ему деньги не нужны, но люди, которые его сохранили, от денег бы не отказались. Коуз полагал, что рынок способен найти решение, паритет частных и общественных издержек. Он и пытается. Киотские и парижские договоренности; отказ от вырубки природных лесов и от продукции из них; отказ от акций компаний, наносящих вред природе; отказ от угля — ​все это реалии современности за пределами России.

Не даешь жизни другим, коптишь чужое небо — ​плати. В Россию этот порядок вещей заходит лишь на микроуровне: платные парковки или вот борьба с курением. То есть только в том случае, когда есть конкретный человек, кого легко нагнуть, с кого легко содрать денег. А огромный пласт индустрии конкурентоспособен лишь за счет того, что он работает вне закона, по «временно согласованным объемам выбросов» — ​власть разрешает превышать расчетные предельно допустимые объемы. За счет гуляющих в пользу промышленности экологических стандартов: например, норматив предельно допустимых концентраций формальдегида не так давно увеличили втрое, и его средняя концентрация в городах России сразу опустилась с троекратного превышения среднесуточных значений до нормальных 0,9. То есть в целом — ​все хорошо. Только по этому веществу, обладающему канцерогенным действием, меряй его прежними нормативами, неблагополучными считались бы 29 городов. По новым стандартам — ​11.

Такой паритет общественного и частного. Впрочем, насчет общественного интереса ясности нет. В СССР терпели дым соседей ли, заводов, потому что была одна общность — ​советский народ, и он строил одно будущее на всех. Сейчас на этом месте — ​множество разнонаправленных частных интересов. И стоит заговорить о несправедливости государственных преференций, за счет которых отдельные индивидуумы покоряют рейтинги «Форбса», как тут же налетает стая: езжай в деревню, к лучине, прялке, топору. Ну да. Может, им нравится жить на помойке, может, мазохисты, а то и просто дураки — ​кто знает. Вот истцу Трофимцеву никто не советовал просто прикрыть форточку. А тысячам красноярцев и челябинцев — ​тем, что выходят на митинги, подписывают петиции, — ​предлагают «захлопнуться».

Завтра мы услышим о том, что отсудят деньги за прогрев автомобиля у стен многоэтажки. Верховный суд обозначил перспективу. 16 ноября, кстати, Пленум ВС обсуждал (и отправил на доработку) проект постановления «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде». Судя по материалам, выложенным на сайте ВС, судам разрешат останавливать заводы, превысившие лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ. А также в том случае, если эти нарушения носят неустранимый характер. То есть если предприятие работает по вековой технологии и в принципе не может не выбрасывать сверх норм, его надлежит остановить. Иначе, надо полагать, — ​преступное бездействие.

Вот только подчеркивается, что судам следует исходить из баланса частных и общественных интересов. А с этим — ​проблема. У нас запрос чистого воздуха для миллионов считают частным недовольством, а частный бизнес, льющий металл, считают делом госважности и некой сакральной величиной — ​«занятость», «налоги», хотя то и другое минимизировано до смешных величин.

И все же есть движение к позитиву. Сейчас, при доказывании вреда, не нужно накладывать на карту города и розы ветров карты легочных заболеваний, рака, психиатрических диагнозов. В деле № 67-КГ17–16 ответчик не стал отрицать, что курит. Этого было достаточно. Вот и, например, РУСАЛ не отрицает, что портит воздух. В его отчете за 2016 год сказано, что его выбросы не соответствуют нормативам. А значит, прокуратура или региональные власти должны заставить предприятия уменьшить выбросы до законных. В случае неисполнения — ​повесить на заводской проходной замок.

ВС постановил взыскать в пользу некурящего Трофимцева с Фрицлера 5000 рублей. За 5 лет. Красноярск и Челябинск травят много десятилетий. Но если даже по 5 тысяч и если даже иски будут поданы от имени хотя бы ста тысяч горожан хотя бы одного города (судя по количеству подписей под петициями, недовольных экологией гораздо больше) — ​это уже полмиллиарда рублей. Не знаю, найдутся ли помимо замечательных волонтеров, собирающих деньги на спасение детей, на уход за тяжелобольными, и те, кто займется уже не следствием, а причинами, окажет бесплатную юрпомощь для подачи исков. Во всяком случае, ВС пригласил.