Жертвы придуманной спецоперации

28 ноября старший следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан Э.Р. Раджабов издал постановление, в котором официально признавал потерпевшим отца парней, расстрелянных летом 2016 года в окрестностях селения Хиндах. Двумя неделями ранее другим постановлением он возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — ​«Убийство двух и более лиц». Это очень важная подвижка, так как все полтора года убитые пастухи в официальных документах упоминались исключительно как ликвидированные в ходе спецоперации боевики, а их родители проходили как родственники террористов.

Напомню, 19-летний Гасан и 17-летний Наби Гасангусейновы были расстреляны вечером 23 августа 2016 года, когда возвращались домой после смены на пастбище. На рассвете тела братьев были обнаружены их дядей. Официальные полицейские сводки рапортовали, что в окрестностях селения Хиндах силами МВД, ЦПЭ и ФСБ проводилась спецоперация, в ходе которой братья «открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и ответным огнем были уничтожены». Информационные агентства писали об уничтожении боевиков «шамильской бандгруппы». Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ — ​«Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и ч. 2 ст. 222 — ​«Перевозка и хранение оружия» (на спинах братьев валялись автоматы, переброшенные через шею).

С самого начала было понятно, что обстоятельства гибели пастухов — ​инсценировка. Тела братьев были спрятаны под кустом, в 4 метрах от места убийства (на тропе остались пятна крови), уже после смерти неизвестные надели на них чужую одежду. Когда родные обмывали тела перед похоронами, на теле Гасана было обнаружено восемь пулевых отверстий, на теле Наби — ​одиннадцать. На куртках же, которые были надеты на братьев, имелось всего по две дырки от пуль. Да и о спецоперации в тот день никто не слышал. В деле также было много других нестыковок.

«Новая» неоднократно писала об этой трагедии ( «Спецмероприятия», № 101 от 12 сентября 2016; «Наши дети убиты по ошибке», № 15 от 13 февраля 2017 ), мы отправляли запросы в ФСБ, МВД, прокуратуру, пытаясь установить, что же действительно произошло в тот день. И даже иногда получали ответы. Так, например, еще в октябре 2016 года замначальника управления ФСБ по Дагестану В.А. Назаров в ответе на запрос «Новой» сообщил, что ни в день убийства братьев, ни в другие дни августа 2016 года сотрудники ФСБ не принимали участия ни в каких мероприятиях в окрестностях селения Хиндах.

Расследование уголовного дела никуда не двигалось, менялись следователи, но никаких экспертиз и следственных действий не проводилось. Родители же, безуспешно обивая пороги всех силовых органов, пытались снять с мальчиков ярлык боевиков и добиться признания себя потерпевшими. Отец пастухов, Муртазали Гасангусейнов, неоднократно обращался в Следственный комитет с требованием возбудить дело против силовиков, убивших его сыновей. А в том, что это были именно силовики, никто в селении не сомневается. Ответов Муртазали не получал.

И вот 15 ноября 2017 года на очередной запрос адвокатов правозащитной организации «Мемориал», которая вступила в дело в феврале этого года, дагестанская прокуратура дала ответ.

«В ходе расследования уголовного дела достоверно установлено, что сотрудники правоохранительных органов… какие-либо оперативно-разыскные мероприятия в этом районе не проводили и на их жизнь посягательств не совершалось.

Основанием для возбуждения дела по статье 317 УК РФ послужила недостоверная информация и.о. начальника ОМВД России по Шамильскому району Алиева И.Г. о происшествии, произошедшем 23 августа 2016 года в окрестностях селения Хиндах».

Теперь, когда точно известно, что спецоперации не было, остается главный вопрос: кто и почему убил братьев?

Кстати, и.о. начальника ОМВД по Шамильскому району Алиев, который, исходя из ответа прокуратуры, совершил служебный подлог, теперь уже не исполняющий обязанности, а действующий начальник ОМВД. Он по-прежнему спокойно служит.