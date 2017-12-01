«Почта России» сделала «Открытие»

Ссудный день

24 октября Елена Макарова не вышла на работу. Якобы заболела, а потом стремительно уволилась. В почтовом отделении на тот момент шли проверки. По предварительной информации, вскрылись нарушения с оформлением займов и существенная недостача в магазине (работает в отделении и торгует всем — от черного перца и кардамона до туалетной бумаги).

Отделение «Почты России» в поселке Виллози. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

7 ноября, после выходных и праздников, старики поселка Виллози потянулись на почту за пенсией (ее здесь выплачивают по графику с 4-го по 25-е число каждого месяца).

Но каждый второй пенсионер получил на 5–10 тысяч рублей меньше, чем обычно, а в квитанциях о начислении пенсии появилась новая графа: «погашение кредита».

— Передо мной были четыре человека, на троих из них оказались выданы кредиты, — говорит 68-летняя Надежда Романова. — Стояли муж и жена Скоромошкины — на двоих 78 тысяч рублей долга. Представляете их состояние? Следом я подхожу. И мне тоже заявляют: «Можем выплатить вам только четыре с половиной тысячи, а не 14 500, как положено». И у меня еще долг — около 15 тысяч. То есть я еще три месяца не буду получать нормальную пенсию. Кредит на меня оформлен в мае 2017 года. И если до этого выписка по пенсии была подробной: указывались приход, расход и даже время зачисления денег, то после Макарова сказала, что изменилась форма выписки. Теперь печаталась только сумма к выплате. Ничего больше.

Обманутая пенсионерка Надежда Романова (кредит – 30 тысяч рублей). Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Некоторым на почте давали 1800 рублей, 1300 — остаток после списания платежа по кредиту. Одной женщине стало плохо, вызвали скорую и увезли с инфарктом, — рассказывает 70-летняя Людмила Власова.

— На меня в апреле повесили кредит — 50 тысяч, на мужа, он инвалид, ему 71 год, 54 тысячи рублей. Мы ничего не замечали, потому что все эти месяцы нам платили полную пенсию. Правда, у квитанций не было итоговой графы. А еще мужу ежемесячно должны компенсацию за ЖКХ — около полутора тысяч рублей. Макарова ему год этих денег не давала, говорила: «Пока не пришли». Кредиты гасились без нашего ведома, как — не знаю. На 1 ноября у меня остаток по кредиту — 20 тысяч, у мужа — 24 тысячи.

Обманутая пенсионерка Людмила Власова. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Все вскрылось после увольнения Макаровой, — объясняет 70-летняя Анна Брилс, заемщик-рекордсмен, долг перед банком — 66 тыс. рублей. — А когда Макарова работала, как и что она делала, следователи нам сейчас не афишируют, но, конечно, она не одна это делала. Лена сама не могла все провернуть, без ведома банка. Вот на меня взят гигантский кредит, а в документах указано, что я мужчина, и номер телефона не мой. Да, вроде бы мы получали всю пенсию. Но на деле нет. Мне, например, Макарова два года не выплачивала ветеранскую надбавку — 651 рубль, она ею гасила мой кредит. А многим не платила компенсацию за ЖКХ — это от полутора до трех тысяч рублей в месяц. И ведь никто про нее бы такого не подумал. Она всегда была очень вежливая, никогда не грубила.

Обманутая пенсионерка Анна Брилс. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Мне как инвалиду, чтобы получить компенсацию за дрова — 7100 рублей, нужно предоставить паспорт, пенсионное и инвалидное удостоверения, СНИЛС, еще и копии всех документов, — продолжает Надежда Романова. — Типовое заявление я должна подписать лично. Тогда через 45 дней дадут 7100. Такая сумма — и столько бумаг. А тут так просто! Мы ездили в филиал банка «Открытие» в Петербурге, подали заявления о неправомочности этих кредитов.

Взаймы до следующей жизни

Те из пенсионеров, кто мог, сразу доехали до отдела полиции в соседней деревне. Своего в Виллози нет. Участковый наведывается два раза в неделю (по вторникам и четвергам) и принимает с 8 до 10 утра. По просьбе администрации поселка 14 ноября в Виллози приехали 6 сотрудников полиции Ломоносовского района. На месте приняли заявления у 97 человек и допросили их. Работали от рассвета до заката.

Отделение «Почты России» в поселке Виллози. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Точное число пострадавших и общий ущерб еще не установлены. Виллозское поселение — это 14 деревень с населением около 8 тысяч человек. В самом Виллози проживает свыше 600 пенсионеров. Из остальных деревень пока еще не все обратились за ноябрьской пенсией. Многие получают ее на дому. Скорее всего, считают полицейские, число пострадавших вырастет.

Елена Макарова, говорят жители Виллози, родилась здесь, выучилась, вышла замуж, воспитывала двоих детей, работала в поселке всю жизнь. Почтой руководить стала в 2015 году. До этого трудилась весовщицей в местном совхозе, потом — продавцом в магазине. По версии следствия, пенсионные махинации начальник виллозского отделения «Почты России» начала проворачивать весной 2016 года. Поскольку паспортные данные пенсионеров на почте есть, Макарова — как считают следователи — заполняла электронные заявки от имени стариков и направляла в банк. После одобрения кредита оформляла документы, подделывая подписи заемщиков. Из пенсионных выписок удаляла сведения о погашении кредита. Гасила долги за счет всевозможных недоплат пенсионерам и новых займов.

15 ноября следственный отдел Ломоносовского района возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 17 ноября Елена Макарова написала явку с повинной и была отпущена под подписку. У следователей пока нет ответа на вопрос: имелись ли у главной подозреваемой сообщники? Однако в то, что в банке ничего не замечали и не знали, не верят ни районные сыщики, ни чиновники.

Все заявки на кредиты подавались только в электронном виде и дистанционно. В ходе расследования выяснилось, что займы нередко оформлялись с нарушениями: по недействующим паспортам или с ошибками в паспортных данных (неверные имена, даты рождения, пол). Выплачивались инвалидам и людям от 75 до 90 лет, хотя по банковским правилам 75 лет — предельный возраст на момент погашения долга.

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Есть прецедент, когда на одного пенсионера оформили 13 кредитов, а в другом случае займ предоставили покойнику.

Обманутые пенсионерки 75–летняя Лидия Утемишева (кредит – 55 тыс руб) и 80–летняя Елена Макарова (кредит – 60 тысяч рублей). Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Все — в суд

Большинство обманутых пенсионеров подали заявления в банк «Открытие» на прекращение вычета фальшивых кредитов, однако они еще не рассмотрены кредитором. По внутренним правилам банк берет на раздумье два месяца. Пожилые люди боятся, что за это время задолженность продолжит расти, а часть пенсии будет сниматься на ее погашение.

24 ноября местные чиновники попытались устроить в Виллози общую встречу всех сторон. Собрали в поселковом клубе пенсионеров. Пригласили следователей, представителей «Почты России» и банка «Открытие». Присутствовали все, кроме банковских служащих.

— Банк «Открытие» ведет себя некорректно по отношению и к пенсионерам, и к органам власти, — сказал «Новой» глава поселения Виллози Виталий Козырев. — На связь не выходит. Игнорирует приглашения к разговору. Но если займы не будут аннулированы в ближайшее время, мы окажем юридическую помощь всем пострадавшим от махинаций пенсионерам. Думаю, скоро люди будут подавать иски к банку в суд.

— Есть такая хорошая судебная практика, — добавил глава Ломоносовского района Алексей Кондрашов. — Если банк с головой дружит, то он понимает, что кредиты взяты мошенническим способом. Возбуждено уголовное дело. Банк закрывает все фальшивые кредитные истории. Все берет на себя и выступает единственным потерпевшим. И дальше уже в уголовном процессе фигурирует только банк, а не пенсионеры.

Обманутая пенсионерка 75–летняя Лидия Утемишева (кредит – 55 тыс руб). Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Нет приговора — нет денег

Но пока жителям Ленинградской области знакома другая судебная практика. Не столь радужная. Ситуация с оформлением кредитов на стариков через «Почту России» и банк «Открытие», а также — с хищениями пенсионных накоплений, в Ленобласти уже по меньшей мере третья. Две предыдущие тоже обернулись уголовными делами. Но суды по ним тянутся до сих пор. Деньги пенсионерам так и не вернули.

С осени 2013 по осень 2014 года заместитель начальника отделения «Почты России» в Сосновом Бору (Кингисеппский район Ленобласти) Надежда Васина оформила кредиты почти на 2 млн рублей на 17 пенсионеров. Женщину обвинили в «злоупотреблении полномочиями» (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Осудили на год условно, а в апреле 2015 года освободили от наказания по амнистии.

В 2014–2015 годах махинации повторились в почтовых отделениях поселка Стеклянное и деревни Лесколово (Всеволожский район Ленобласти). Пострадали 30 пенсионеров. Но не только из-за займов, у них еще исчезли все пенсионные накопления, хранившиеся в банке «Открытие». Общий ущерб превысил 28 млн рублей. По уголовному делу о мошенничестве проходили три обвиняемых: начальница почтовых отделений в Стеклянном и в Лесколове Мария Бойченко (с одной должности она перешла на другую, но ухитрялась работать одновременно на двух местах) и ее сообщницы — операторы почты Александра Скубун и Ирина Бурелова. В феврале 2017 года Скубун и Бурелова получили условные сроки и вышли на свободу. Бойченко судят до сих пор.

— «Нет приговора — нет денег, ждите», — так нас отфутболивают в банке, — рассказала «Новой» 63-летняя жительница Стеклянного Галина Ногина. — На меня в 2014 году был оформлен кредит — 40 тысяч рублей, на мужа — 50 тысяч. Кроме того, у нас пропали пенсионные вклады — около 800 тысяч. В июне я уже и Путину на прямую линию звонила, но ничего из этого не вышло. Я уверена, кто-то из банка в деле завязан. Хотя бы потому, что после нашей истории из «Открытия» стали увольняться люди, которые раньше нам давали выписки и прочие документы ( имена уволившихся известны редакции. — Н.П. ). А две сотрудницы почты, которых осудили, уже по поселку ходят, улыбаются.

— Ничего нам не вернули, — подтвердила «Новой» 60-летняя пенсионерка из Лесколова Мария Клюева. — У меня на счету было 854 тысячи рублей, у мужа — 330 тысяч, мы несколько лет пенсию не снимали. А в ноябре 2014 года я пришла на почту и чуть в обморок не упала. Оказалось, ни у меня, ни у мужа нет действующих вкладов, а на моем счету еще и задолженность по кредиту непонятно на что — 24 тысячи рублей. И ведь все эти годы нам на почте давали выписки. Только фальшивые. А я откуда знаю, фальшивая она или нет? Поначалу выписка давалась напечатанная как будто на бумаге из туалетного рулона — узкая, серая лента, и на ней видно все: приход, расход. А потом вдруг, с 2014 года, сказали, что теперь выписки будут заказывать в банке, и они уже приходили на белой плотной бумаге формата А4. В них были только выдержки: какая сумма, под какой процент лежит. Сумма меня устраивала, а в остальные подробности я не вдавалась.

СПРАВКА «НОВОЙ» В Ленинградской области проживает 506 тысяч пенсионеров и действует 517 отделений «Почты России». Пенсионные счета могут быть открыты как в государственных, так и в коммерческих банках. Конкурс на их обслуживание проводится Пенсионным фондом. По его итогам пенсионеров Петербурга и Ленобласти с 2010 года в почтовых отделениях обслуживает публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк «Открытие». По данным информационно-аналитической системы «СПАРК», банк создан в 1992 году, юридически зарегистрирован в Москве, фактически находится в Тюмени. По договору с ПФ, в каждом отделении «Почты России» банк-партнер установил на компьютерах специальную пенсионную программу, сопоставимую с дополнительным офисом банка. При обращении к счету пенсионера оператор находит клиента по предоставленному документу и выполняет любые действия: списание со счета, выдача социальной ссуды, выдача кредита. Одобрение заявки на ссуду или кредит происходит автоматически. После этого заполняются бумаги за подписью заемщика.

Меры бездействия

Списать деньги со счета коммерческого банка, интерфейс которого установлен в почтовых отделениях Ленобласти, довольно просто. Если есть логин-пароль и паспортные данные клиента (они содержатся в базе «Почты России»), то надо лишь подделать подпись на бумажном варианте платежного поручения или кредитного договора. Однако ж и пресечь это, как уверяют специалисты по компьютерной безопасности, для «Почты России» и банка «Открытие» не составляет особого труда. Достаточно установить систему верификации подписи — проверки почерка. В тех случаях, когда возникнут сомнения в подлинности подписи, финансовая операция автоматически затормозится. По оценке экспертов, затраты на это — копеечные.

Есть еще более простой и дешевый способ защитить пенсионеров, на котором теперь намерены настаивать областные чиновники. Если уж «Почта России» и банк «Открытие» имеют доступ к пенсионным счетам, то следует пересмотреть и ужесточить условия агентского договора, заключенного между ними. Главное — не выдавать кредиты пенсионерам заочно.

Пока же старики не верят, что кто-то думает о них и о безопасности их денег.

Комментарии

Андрей Ростомский , начальник Волосовского почтамта ФГУП «Почта России»:

— Была проведена контрольно-ревизионная проверка, которая подтвердила: в отделении почтовой связи имело место незаконное оформление документов на кредиты, в результате чего к нам обратились жители поселка Виллози. Мы рекомендовали им обращаться с заявлениями в правоохранительные органы, поскольку работник, который допустил это нарушение, на тот момент был уже уволен. Все материалы внутреннего расследования были оперативно переданы службой безопасности в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. В настоящее время «Почта России» оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании.

Евгения Прядко , начальник управления внешних коммуникаций банка «Открытие»:

— Банк «Открытие» не имеет отношения к самовольным действиям бывшего почтового сотрудника. В рамках договорных отношений между кредитной организацией и «Почтой России» сотрудники почты могут предоставлять банковские услуги клиентам, в том числе оформлять от имени банка документы на выдачу кредитов по запросу и согласию обратившегося. В настоящий момент банк проводит служебное расследование по факту поступивших обращений граждан. Решение по методам урегулирования ситуации с пострадавшими клиентами будет принято по его результатам.