Страшное место

Каким опасным чувством продиктованы многие наши действия? Что подобно болезни вдруг вселяется в окружающую действительность и заставляет нас то выходить на свет, то прятаться в тень? Ответ можно найти на выставке «Боюсь», открывающей перед нами все оттенки страшного: знакомого и непознанного.

В экспозиции «Боюсь» принимают участие 16 художников, чьи работы основываются на собственной интерпретации страха. Кого-то пугают замкнутые пространства и непонятные ситуации, чьи-то страхи оживают в темных углах, а кто-то боится утратить воспоминания и высказать неприглядную правду, страшится осмыслить жизнь, сделать выбор.

Начало выставки - инсталляция Антонины Баевер: черные буквы на белом фоне, подсвеченные разноцветными лампами – «Посвящается всем тем, кого я ненавижу».

Оформление выставочного пространства имитирует план эвакуации (Мария Колина-Перес): мигающая лампа, черные стены, белые стрелки на полу, указывающие направление движения. Это место словно метафорический лабиринт, призывающий к поиску выхода – пути спасения, освобождения от страха – личного и общественного. Визуальный ряд дополняет тревожная музыка, ритмичные удары, далекие крики.

Описание к изображению

Видеоинтервью одного из кураторов выставки Луизы Морина с знаменитым Олегом Куликом, своеобразным ответом на ранний проект которого («Верю!» 2006 год) и является данная экспозиция, дает повод для размышления о страхе как о движущей силе в жизни любого человека. Главное – это связь страха социального и страха личностного, которые в мире современного искусства неотделимы друг от друга. Но освобождаясь от общественных фобий, сосредотачиваешься на внутренних страхах, которые, по мысли Кулика, и питает творческое воображение.

Объединение в одном выставочном пространстве художников из разных мест — Урала и Сибири, европейской части России, Украины, а также Франции, Австрии и Нидерландов, — позволяет организовать место размышлений о страхе в некую замысловатую лабораторию, где интересно изучать странные инсталляции, запутанные видео, устрашающие звуки, вызывающие многогранное чувство, заполняющее сознание.

Описание к изображению

На черном полотне инсталляция Анны Ротаенко: под ритмичные удары, имитирующие стук сердца, можно прочитать рассказ, состоящий из отрывочных воспоминаний о тяжелом детстве, боли утрат, о черных мгновениях жизни и о будущих желаниях:

«Можно практически что угодно, кроме того, чтобы говорить про деньги, болезни, перечить, требовать невозможного, рисковать, задавать неудобные вопросы. Мне почти двадцать семь, я хочу встать в очередь на донорство, наслаждаться жизнью, чаще видеть маму, не говорить про войну, не помнить насилие…»

Каждый художник воплощает свое понимание слова «Боюсь», выводя его из микро на макроуровень, используя понятия «враг», «контроль», «самоконтроль», «цензура» в качестве лакмусовых бумажек, проявляющих страх внутри и вокруг нас.

Диана Мачулина: «Для меня самое страшное – это утрата памяти <...>. Общество боится напоминания о том, что возможны радикальные перемены, стирая прошлое, пытается стереть и свои опасения о будущем».

Обращаясь к локальным практикам, ритуалам, мифологии и фольклору, художники не обходят вниманием общечеловеческие настроения. Они словно доказывают теорему от противного: страх может быть абсолютно разным – привычным отвращением к неприятным и пугающим предметам (вроде засушенных мертвых лягушек в серии фоторабот Сергея Браткова), ответом на политические, социальные и культурные изменения (в рассказе и фотографии Маши Сумниной) и одновременно чем-то притягательным. Мы неизбежно тянемся к тому, что нас пугает, к тому, что порой вызывает отвращение и путает мысли. Взгляд притягивают запечатленные в серии фотографий Янины Болдыревой оттенки страха – размытые фрагменты зыбкой действительности.

Описание к изображению

Интерпретация страха Александра Образумова — кровать под лестницей. Страхи каждого часто обретают формы в темноте, приходят во снах и становятся явью.

Страх может обернуться потерей воспоминаний или обретением знания, которое невозможно применить, боязнью не воспользоваться своими правами или использовать их неразумно, желанием утаивать свои суждения, вместо того, чтобы говорить открыто и честно.

Страх все больше проникает в нашу общественную жизнь. Поэтом не случаен интерес к выставке, куда зритель идет в надежде сформулировать свои опасения, разъятые художественным воображением людей, нашедших способ справиться со своими фобиями. «Лечение искусством», так переводится с латыни термин «арт-терапия».

Выставка продлится до 10 декабря.

Екатерина Семенова , для «Новой»