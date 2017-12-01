«Ты жертвуешь всего лишь сном, а получаешь спасенную жизнь»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

кто ищет В России ежегодно «теряется» примерно 120 тысяч человек. В категории риска — грибники, дети и старики. Летом и осенью «потеряшек» особенно много. В это время тревожный телеграм-канал «Лизы Алерт» буквально забивается сообщениями о людях, которые ушли и пока не вернулись. Их нужно найти. Поисково-спасательный отряд волонтеров «Лиза Алерт» возник в 2010 году после поисков пятилетней Лизы Фомкиной в Подмосковье. Лиза с тетей заблудились в лесу, а службы бездействовали в течение пяти дней. Когда информацию о пропавших разместили в интернете, на нее откликнулись сотни людей. Волонтеры нашли Лизу на десятые сутки, но было уже поздно. Сейчас ПСО «Лиза Алерт» есть во многих городах России, в Казахстане, Белоруссии. Вступить в отряд может каждый совершеннолетний. https://vk.com/lizaalert_real

Мария. Позывного нет

Заведующая дневным стационаром, врач-офтальмолог



Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

« Мы с мужем любим ездить в лес за грибами. Терялись несколько раз, но выходили чудом сами уже ночью. Я ощущала ужасную панику, особенно когда темнело. Неожиданно вообще не понимаешь, куда идти, и телефон садится, и карты на нем не работают. На работе пара человек знает, что я участвую в поисках, но на самом деле я не спешу об этом рассказывать, боясь натолкнуться на непонимание».

Артем. Позывной «Тлен»

Главный кредитный аналитик лизинговой компании



Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Во время поиска отрабатываются направления, от которых нельзя сильно отклоняться, часто приходится идти напролом. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

« В отряд я пришел случайно, когда бывшая жена сказала: «Пойдем, там бесплатно компасам учат». Полгода я не проявлял активности, потом на выезд скатался, а потом проснулся энтузиазм. Четыре раза хотел уйти, потому что у меня и так куча проблем. Но не могу, у меня здесь друзья, я чувствую ответственность. Бывают ситуации, когда не хватает старших, и это из разряда «никто, кроме тебя». Иногда нужно просто отдохнуть и заняться своей личной жизнью. Если тебя не понимают в семье, на поиски ездить будет сложно».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Анастасия. Позывной «Дженни»

Координатор в парфюмерно-косметической компании



Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

« Ты жертвуешь всего лишь сном и деньгами на бензин, но это несопоставимо с результатом. Взамен получаешь спасенную жизнь. Я очень боюсь темноты. У меня была когда-то фобия. Первый мой ночной поиск в лесу был ужасом и катастрофой, а сейчас я могу ходить без фонаря. Я знаю, что рядом со мной люди, которые меня не бросят».

Светлана. Позывного нет

Не работает



Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

« Я прошла переломный момент в своей жизни — потеряла мужа. Это было в начале ноября прошлого года, а в декабре я пришла на поиски ребенка из нашего города ( Лен. область ). Сначала это было для того, чтобы отвлечься от дурных мыслей, попытаться помочь. Поиски меня спасли. Любой человек — это чей-то близкий, а терять родного человека — большое горе».

В зоне поиска всегда осматривают строения, водоемы и канавы. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Виталий. Позывной «Буги»

Водитель-экспедитор



Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

« Самый эмоциональный момент — это когда я услышал отклик. Это был мой восьмой поиск. Мы работали на отклик, но, если честно, я не ожидал что кто-то откликнется, и был ошарашен, когда услышал крик. Мы подошли ближе, и я понял, что бабушка кричит: «Я не могу дальше двигаться». А потом я подошел, поздоровался, узнал, как самочувствие, и начал помогать»

Евгений. Позывной «Падре»

Генеральный директор сети медицинских центров



Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

« Позывной «Падре» мне дали в тот день, когда у меня родился сын, а я был на поисках ребенка. Огромное спасибо моей жене за терпение и понимание. Самое страшное для меня на поиске — совершить ошибку, неправильно понять, не заметить и не отреагировать на определенные следы, тем самым упустить шанс и не дать этот шанс потерявшемуся. Огромное счастье испытываешь, когда поиски заканчиваются успешно, понимаешь, что все было не зря. Ведь часто приходится отрываться от работы и семьи, ночами, в любую погоду».

Расстояния между группами рассчитаны так, чтобы был слышен отклик потерявшегося. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Иван, программист. Анна, психолог

Позывной «Шер»



Иван. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Анна. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Анна : «Для меня это наиболее морально выносимый вид волонтерства. Например, ухаживать за брошенными детьми или стариками я не смогу, для меня это очень тяжело, я не выдержу. Это не отпускает и все время больно. Не тот уровень героизма, который я могу себе позволить». Иван : «На одном из поисков мне запомнилось, как группа людей выходит с фонарями из леса. Это очень красиво. В глубине леса появляются точки, и постепенно они увеличиваются. Идут люди, которые кого-то спасли».

Мария. Позывной «Святая»

Не работает



Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

« Я езжу по домам престарелых как волонтер, и там бабушка лежит одна уже около года. Написано «Неизвестная № 4». Я решила поискать по группам в «ВКонтакте», может быть, кто-то ее разыскивает. Так я начала следить за группой «Лизы Алерт». Сначала сидела дома — читала комментарии и думала: почему все пишут, но никто не едет на поиски? А потом мне стало стыдно перед собой».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Шансы на выживание в лесу увеличиваются, если у потерявшегося есть с собой вода, спички и теплая одежда. Галину нашли в полутора километрах от дороги на вторую ночь. Ей было сложно самостоятельно передвигаться, а вся одежда промокла. От переохлаждения спасли шерстяные вещи.