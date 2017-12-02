Операция «Прорыв»

Вечером 29 ноября в московском районе Гольяново произошла авария: на магистральном трубопроводе теплосети, идущей от ТЭЦ-23, произошел прорыв горячей воды. Сразу 900 многоквартирных домов в ВАО лишились горячей воды и отопления. Ответственный за ЖКХ вице-мэр Москвы Петр Бирюков рассказал, что из-за разлива кипятка на улице пострадали восемь человек. По его словам, некоторые получили травмы «по собственной неосторожности, перебегая улицы».

К утру власти столицы объявили, что подача тепла в дома возобновилась, но жители Гольяново продолжали жаловаться на то, что горячая вода есть не во всех домах. Аварийно-восстановительные работы полностью завершили только к 1 декабря: сейчас на месте прорыва уже лежит асфальт. Но Следственный комитет проводит доследственную проверку и намерен установить ответственных за техническое состояние и обслуживание этого участка теплотрассы, чтобы затем принять решение о возбуждении дела.

«Причиной аварии на теплотрассе на востоке Москвы могут быть б/у трубы», — комментирует для «Новой» Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности.

Игорь Малышев директор Фонда развития трубной промышленности

— Ситуация с авариями в сетях ЖКХ разворачивается на фоне катастрофического роста показателя изношенности трубопроводных систем. На сегодня около 80% трубопроводов тепловых сетей в РФ превысило срок безаварийной службы, из которых более 30% (около 100 тыс. км) находятся в аварийном состоянии.

Протяженность сетей водоснабжения и канализации, нуждающихся в замене, превышает 43% от общей протяженности (более 246 тыс. км). Удельная повреждаемость сетей в регионах в 6—7 раз выше допустимой, при этом фактический объем перекладки изношенных тепловых сетей в среднем по России не превышает 1,3% их общей протяженности (при нормативной потребности 4% в год).

За период с 2013 года, по данным СМИ, было зафиксировано 2289 фактов, связанных с авариями изношенных трубопроводов в системах тепло- и водоснабжения, имевших различные последствия: от разливов кипятка погибло 29 человек и 119 человек получили травмы различной степени тяжести. К этой печальной статистике можно также добавить 8 человек, пострадавших в результате прорыва в ночь на 30 ноября теплотрассы на востоке Москвы.

В причине аварии еще предстоит разобраться компетентным органам, однако нередко тепловые сети рвутся из-за незаконного использования бывших в употреблении труб, то есть труб, отработавших ранее свой ресурс в магистральных и промысловых нефте- и газопроводах. На вид такая труба, которая попадает на вторичный рынок после реставрации и переизоляции, может даже не отличаться от новой, однако по своему качеству и ресурсу соответствовать ей, конечно, не может.

При этом из-за несовершенства нормативной базы тендерные закупки нацелены на снижение стоимости поставляемого оборудования. В результате этого подвергаются риску здоровье и жизнь граждан РФ, повышаются технологические, экологические, инфраструктурные и социальные риски, государственные средства незаконно расходуются на закупку фальсифицированной продукции, применяемой на объектах инфраструктуры, а добросовестные производители проигрывают в конкурентной борьбе организациям, применяющим мошеннические схемы.

Рынок б/у труб сформировался еще в 2000-х благодаря существенной разнице (до 50%) между стоимостью новой трубы и трубы, бывшей в употреблении, и является мощным источником коррупции, считают в ФРТП. По оценкам нашего фонда,

ежегодно в России для строительства и ремонта на объектах ЖКХ неправомерно используется более 500 км бывших в употреблении труб.

Суммарный ущерб, причиненный бюджетам всех уровней в результате аварий и устранения их последствий за последние четыре года, оценивается экспертами более чем в 7 млрд рублей.

В 2016—2017 гг. для рынка бывших в употреблении стальных труб по инициативе ФРТП были введены изменения в нормативно-техническую базу, которые запрещают применение б/у труб для систем водоснабжения, канализации и большей части тепловых сетей. Однако это не останавливает дельцов, готовых зарабатывать на чужих жизнях.