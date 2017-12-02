Что читают в Кремле

В интернете на сайте gov.ru , посвященном разнообразным контрактам и закупкам верховной власти, появился документ за номером 31705770010. К нему приаттачен договор за номером 213 от 22 ноября 2017 года. Книжная экспедиция Управления делами Президента Российской Федерации и Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» договорились о приобретении 656 книг «для коммерческой деятельности заказчика».

Очень может быть, что в администрации есть книжный киоск для правильной литературы, которую предлагается распространять среди главных администраторов России.

Или, например, эти книги распространяются среди чиновников принудительно. Согласно информации на сайте books-expedition.ru , Федеральное государственное унитарное предприятие «Книжная экспедиция» Управления делами Президента Российской Федерации является старейшим предприятием, основанным в 30-е годы XX столетия для обеспечения разнообразными печатными изданиями государственных служащих. За последние годы предприятие активно работает над более широким распространением государственных символов Российской Федерации. Государственные герб, гимн, Конституция РФ и широкий набор сувенирно-подарочных изделий с государственной символикой приобретают все больший интерес. ( Отдельная тема — почему они приобретают все больший интерес? Неужели все больше читателей — в данном случае госслужащих — хотят сравнить текущую реальность с тем, что написано в Конституции? — Д. Б. ). Книжная экспедиция участвует в обслуживании официальных мероприятий государственного уровня. (Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию, Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации и др.)

Какие же книги распространяются среди государственных служащих? Чем предполагается торговать, согласно новому договору? Каков круг духовных интересов главных чиновников России, зашедших послушать Послание, Большую пресс-конференцию, да мало ли что? Спешим разочаровать писателей, настроившихся было на то, что их пиарит главная книжная экспедиция России: художественная литература в этом списке не представлена. Прочие книги отчетливо разделяются на четыре группы.

1.

Сочинения Николая Старикова и хрестоматии его авторства: «Единый учебник истории России с древних времен до 1917 года. С предисловием Николая Старикова», «Необъявленная война. Россия в огненном кольце», «1917. Разгадка «русской» революции» (в твердом и карманном вариантах), «1941—1945. Оболганная война», «Влияние морской силы на историю. C предисловием Николая Старикова», «Как предавали Россию» (в трех вариантах — твердом, мягком и карманном), «Русская смута», «Сталин. Вспоминаем вместе». В последнее время на троне самого влиятельного историка и мыслителя России Старикова теснит Дмитрий Goblin Пучков: для распространения заказаны его книги «Война на уничтожение. Что готовил Третий Рейх для России. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков» и «Самогон. Дмитрий Goblin Пучков». Какого рода эти исторические сочинения, нет нужды распространяться: кто Старикова читал и слушал, тот не забудет, а кто не читал — тот не будет. Во всех этих книгах бедную, но могущественную Россию обижает плохой Запад во главе с англосаксами. Он же подкупает либералов, которых добрая, но грозная Россия давила сначала коленями, а потом, поднявшись с колен, сапогами.

2.

Пикаперские пособия по улучшению жизни, а главное, по снятию психологических проблем. Это объяснимо, поскольку государственный чиновник существует в состоянии стресса: «Процветание. Пять элементов счастья» (хотя куда же им еще? Какого пятого элемента им недостает?), «Психологическое консультирование. Стандарт третьего поколения», «Психология влияния. 5-е изд.», «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся», «Психология масс. С предисловием Николая Старикова» (ого, он теперь уже и сюда залез),

«Психология сострадания» (зачем это крупному государственному чиновнику?!), «Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь», «Психология совести: вина, стыд, раскаяние» (очевидно, эти чувства надлежит внушать массам, потому что не чиновникам же?),

«Психофилософия 2.0. Книга для тех, кто устал бояться» (вот это актуально), «Главные секреты абсолютной уверенности в себе» (а я думал, это у них с молоком матери) и вовсе уж неожиданная «Психофилософия. Книга для тех, кто перепутал себя с камнем», «Закон «джунглей». В поисках формулы жизни» (это точно по адресу), «В клочья комплексы! 140 приемов счастливой жизни». Психологический портрет современного чиновника, судя по его психофилософским проблемам, получается поистине пугающий, ибо чего ждать от этих уставших бояться людей, перепутавших себя с камнями, — решительно непонятно. Предлагается даже пособие «Если покупатель говорит «нет», но это им точно никогда не пригодится.

3.

Детская литература — опять же не художественная. Понятно, что у чиновничества есть дети, нам их, судя по последним обещаниям и распоряжениям, надо как можно больше (должны же откуда-то браться новые чиновники). Странно, что этих детей предлагается воспитывать в основном на примере котов, в атмосфере любви к котам, с котами в качестве образчиков: «Блокнотик для ооочень нужных дел и недодел от Крошки Ши», «Блокнотик замурчательных идей. Синие коты» (вероятно, для борьбы с «Синими китами»), «Блокнотик котейкиных затей», «Кот Академик в стране Этикети», «Котомудрости. Раскраска для взрослых и детей», «Как нарисовать котиков — веселых обормотиков за 30 секунд» (Владимир Путин, видимо, как раз из этого пособия почерпнул свой знаменитый эскиз «Кошка, вид сзади»), «Вязаные коты и другие игрушки», «Еженедельник. Без кота жизнь не та!». Поистине, как писалось в демотиваторах 2011 года, если не Путин, то кот. Впрочем, про иную книгу не скажешь — детская это сказка, пикаперское пособие для высшего чиновничества или психологическое пособие: «Зайчик Сева взял чужое! Полезные сказки», «Зайчик Сева обиделся!» или «Зайчик Сева просит прощения!». Первые две книги о зайчике Севе точно могут пригодиться.

В утешение родителям, не слишком удачно воспитывающим своих детей или подданных, предлагается книга «Все дети — зас..нцы. И это не ваша вина».

4.

Разнообразные практические пособия : билеты для экзаменов ГИБДД, «Жизнь кишечника. Борьба за бактерии», «Зачем нам нужны антибиотики?», «Здоровье человека в нездоровом мире» (если учесть место распространения, это уже почти диссидентское издание), «Изучаем программирование на JavaScript», «Искусство не стареть», «Как продать слона. 5-е изд.» и даже «Как продать что угодно кому угодно». Видимо, крупнейшие чиновники России думают и о будущем трудоустройстве — и все как один намерены изучить компьютерную грамоту, а в крайнем случае искусство впаривать что угодно кому угодно. Судя по всему, они догадываются, что после ухода с должности жить им будет непросто — о чем свидетельствует книга «Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь».

Я пишу все это не в порядке разоблачения или насмешки. Я просто хочу спросить: что, вот это и есть их мир? Действительно? Россия в огненном кольце, как порвать в клочья комплексы, без кота жизнь не та, закон джунглей и как продать слона?

Это и есть их горизонт, квинтэссенция богатств, накопленных человечеством? Это действительно те книги, которые распространяет среди своих сотрудников и гостей Управление делами Президента? Это и есть их мир, в который мы так стараемся хоть краем глаза заглянуть, а некоторые еще и надеются попасть?

А поскольку это вопрос явно риторический, чему ж мы тогда удивляемся?