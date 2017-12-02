Язык искусства — жест

2 декабря музеи по всей России приняли посетителей с особенностями ментального и физического развития, в рамках акции «Музей для всех! День инклюзии». Акцию проводит Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) в сотрудничестве с социальным проектом «Колесо Обозрения» при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

В Москве одну из самых обширных программ организовал ГМИИ имени Пушкина. В «День инклюзии» здесь прошло десять мероприятий. Проводить их сотрудникам музея помогали волонтеры, которые заранее готовились к участию в акции. Утро началось с планерки и последнего инструктажа для волонтеров.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

В субботу в ГМИИ всегда много посетителей с детьми. Сегодня к обычным экскурсиям присоединилась группа из двадцати пяти ребят с родителями, для которых работала глухой экскурсовод на жестовом русском языке. Таких внимательных детей на экскурсии я не видела ни разу.

Виктория Берлизова рассказывает ребятам про искусство Древней Греции. Очень красивая и яркая молодая женщина. Дети смотрят на нее с обожанием и все время задают вопросы. Беззвучный диалог настолько эмоциональный, что многое можно понять, даже не зная язык жестов.

Виктория закончила курсы подготовки для глухих экскурсоводов в музее современного искусства «Гараж». Уже два года «Гараж» на конкурсной основе отбирает десять участников профессиональных курсов и платит им стипендию. Накануне «Дня инклюзии» Виктория провела аттестационную экскурсию по постоянной экспозиции в ГМИИ, подтвердила свою квалификацию и сегодня рассказывает слабослышащим ребятам об античных статуях, вазах и архитектурных макетах древнегреческих зданий.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

После экскурсии довольных детей ждал мастер-класс, где они собирали из бумажных кусочков греческие вазы и склеивали их, девочки справились быстрее. Пока ребята были заняты вазами, экскурсовод Виктория рассказывала им про сюжеты, изображенные на древних предметах искусства, и греческие мифы.

Параллельно с мастер-классом в музее началась экскурсия с тифлокомментарием для посетителей с особенностями зрительного восприятия. Тифлокомментарий — это подробное описание экскурсоводом арт-объекта, буквально так: «Скульптура обнаженной Евы, она только что вкусила запретный плод и в большом смущении пытается скрыть свою наготу. Скульптура чуть меньше метра высотой, высечена из бело мрамора. Ева прикрывает грудь, а лицо прячет за согнутой в локте рукой, левое колено выставлено чуть вперед. Если бы скульптура могла краснеть, это непременно случилось бы с Евой».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Экскурсию ведет Ольга Морозова, заведующий отделом эстетического воспитания детей и юношества. Если по-настоящему внимательно слушать и закрыть глаза, то получается представить себе картину, хотя с произведениями эпохи модерна возникают трудности…

ГМИИ имени Пушкина давно и активно участвует в проекте «Доступный музей». С 2006 года проводятся занятия по арт-терапии для групп людей с самыми разными особенностями психологического и физического развития. Два раза в месяц в музее проходят специальные экскурсии с тифлокомментарием, а теперь на регулярную основу перейдут и экскурсии на жестовом языке.

Координатор проекта Альбина Джумаева рассказывает: «Конечно, у нас все это еще не в идеальном состоянии. Но уже огромные изменения. Мы начали создавать тактильные макеты для слабовидящих. Это рельефные копии картин, которые можно трогать руками, с подписями на языке для слепых. Пока у нас только несколько макетов по временным экспозициям, но это начало большой работы.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Только что «Гараж» выпустил курс экскурсоводов на жестовом языке, мы пока не имеем возможности взять такого экскурсовода в штат, но планируем постоянно сотрудничать с приглашенными экскурсоводами. Виктория сегодня произвела огромное впечатление на ребят и их родителей.

Здание историческое, менять тут что-то очень сложно. Но очень много уже сделано для посетителей с ограничениями мобильности».

В музее семьсот штатных сотрудников, для них раз в месяц проводится инструктаж по работе с людьми с особенностями физического и ментального развития. Большинство смотрителей и кассиров владеют базовыми навыками жестового языка.

Инклюзия в России находится в начале своего пути. Благодаря таким акциям, как «Музей для всех», сегодня общались с искусством дети и взрослые, каждый со своими особенностями, как все мы. Помочь проекту можно здесь .

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»