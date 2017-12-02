«Поляки раскошелятся»

Когда и как заработает

Новая редакция закона о дорожном движении вступит в силу 20 декабря 2017, а взимание дорожного сбора начнется с 1 января 2018.

Платить за право проезда в по дорогам общего пользования должны будут только владельцы машин массой свыше 3,5 тонн. Ставка дорожного сбора зависит от полной массы машины с прицепом, класса выбросов СО-2 и количества осей грузовика.

Дневная ставка колеблется в промежутке от 9 — до 12 евро, годовая — от 500 до1300 евро. Оплачивать сбор можно будет также по неделям, месяцам и поквартально. Администрированием платежей будет заниматься департамент шоссейных дорог и налогово-таможенный департамент, право контроля предоставлено полиции.

Зачем это Эстонии

Сегодня Эстония и Финляндия — единственные относительно крупные страны Евросоюза, в которых до сих пор нет платы за пользование дорожной инфраструктурой. Исландия также не вводила дорожные сборы, но это удаленная островная страна без транзита.

Даже в Эстонской ассоциации международных перевозок (ERAA) сейчас признают: сбор скорее нужен, потому что большая часть грузовых перевозок по стране обеспечивают иностранцы.

Представитель ERAA Лаури Лусти пояснил: «ERAA не против сбора в принципе, поскольку это справедливо. Сегодня эстонские перевозчики ездят по Европе и везде платят, а у нас в стране не платит никто. Поляки завоевывают все большую часть рынка автоперевозок, так как у них все дешевле — топливо, рабочая сила, автолизинг… Так мы с них еще и за проезд по дорогам ничего не берем! А польских и литовских машин в Эстонии очень много. Объективно говоря, две трети машин на дороге via-Baltica — неэстонские».

По словам Лусти, Эстонию не стоит сравнивать в этом вопросе с Финляндией. «Девяносто процентов их грузоперевозчиков работают на внутреннем рынке (поэтому они и не хотят вводить плату), а у нас восемьдесят работают за пределами Эстонии», — пояснил эксперт.

Как контролировать сборы

В России для аналогичных сборов придумали систему «Платон», разработанную и контролируемую частной фирмой, обязав перевозчиков, в том числе и иностранных, самим оплачивать ее установку на автомобили. А в Эстонии главной проблемой нового закона стало как раз отсутствие механизмов контроля и взыскания сбора и штрафов. Министерство внутренних дел еще на стадии обсуждения законопроекта обратило внимание депутатов на этот нюанс.

«При введении дорожного сбора следует учесть, что проверка полицией фактической уплаты сбора будет скорее редким явлением, но никак не повседневным надзором. <…> Уплата сбора не влияет на безопасность движения, обеспечение которого является одной из основных задач полиции», — значится в постановлении чиновников от полиции.

Лаури Лусти считает, что в результате санкции за неуплату сбора коснутся не иностранных перевозчиков, как это изначально задумывалось, — взыскать с них штраф на месте слишком трудоемко. В результате проверять (и штрафовать) будут, скорее всего, самих эстонцев. «Уверен на 100%, что наша полиция будет на дороге наказывать эстонских перевозчиков, — говорит Лусти. — С местными предпринимателями легко разобраться, а пытаться взыскать с иностранцев — напрасный труд. Ты заполняешь протокол, тратишь время, а счет никто не оплатит… Когда такой налог вводится, должна быть уверенность, что его соберут со всех, кто обязан платить. А иначе по факту закон ударит по местным перевозчикам и, соответственно, по нашим потребителям».

Россиянам тоже придется платить

Подсчитать точное количество иностранных грузоперевозчиков на дорогах Эстонии невозможно — «на глазок» эксперты прикидывают, что больше всего машин из Литвы и Польши, но с учетом отсутствия таможенных границ, цифры могут быть только примерными.

По словам представителя налогово-таможенного департамента Уку Тампере, статистика ведется только по тем автомобилям, которые прибывают в Эстонию из-за пределов Европейского Союза — то есть, из России. За первые десять месяцев 2017 года российско-эстонскую границу пересек 23 131 грузовой автомобиль.

Как правило, это машины, работающие на транзит через эстонские порты.

Так, Северный порт Палдиски исторически работает, преимущественно, на российских грузовладельцев и перевозчиков — в частности, через него осуществляются поставки в Россию автомобилей Mercedes. Однако экс-министр транспорта и связи Эстонии Райво Варе считает, что для российских грузоперевозчиков этот сбор вряд ли станет слишком болезненным. «Что возят в Россию из наших портов? Из того же Северного порта, например? Машины премиум-класса. Если у тебя налажены каналы поставок, ты возишь дорогой товар, эти 12 евро в день в общей стоимости товара будут мизерной частью. Другое дело, что перевозчики попытаются эти расходы переложить на потребителя, но, я думаю, они договорятся. Смысла менять привычные маршруты им нет», — уверен экс-министр.

В качестве альтернативы эстонским Россия может рассматривать финские порты, однако вряд ли в этом есть экономическая выгода. «Дорожный сбор в размере 10 евро в сутки составляет очень малую часть транспортных расходов при доставке товара. В разы сильнее влияет на цену доставки расходы на топливо и рабочую силу, что привязано к пробегу и длительности рейса. Дополнительные расходы на дорожный сбор могут стать проблемой, если альтернативный вариант не будет длиннее и не повлечет расходов больших, чем эти 10 евро в сутки с машины. Кроме того, по нашим данным, Финляндия в ближайшие годы тоже введет аналогичный сбор».

Анастасия Тидо, «Новая газета — Балтия»