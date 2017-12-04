Младенцы на дотациях

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2018 года нового вида социальных выплат: пособия для семей с первенцем. Ежемесячные выплаты, размер которых будет установлен исходя из детского прожиточного минимума (в среднем по России — ​10,5 тысячи рублей), семьи будут получать до достижения ребенком возраста 1,5 года. Новое пособие будет адресным: на него смогут претендовать только домохозяйства, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения. По словам президента, выплаты помогут «не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие». Эксперты считают, что заботы о демографии в этом решении не больше, чем предвыборного популизма.

Вместе с пособием президент анонсировал целый ряд других мер, направленных на стимулирование рождаемости, включая продление программы материнского капитала до 2021 года и запуск программы по льготной ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком. Акцент на демографической политике сделан не случайно: в этом году ожидается естественная убыль населения после нескольких лет прироста, который считался одним из немногих достижений последнего времени, говорит директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Понятно, почему принимается такая мера, когда в демографии проблемы и выборы на носу. К тому же реальные доходы населения снижаются 4-й год подряд и просели уже на 13–14%. Новое пособие может внести свой вклад в приостановку этого тренда, но минус в том, что это решение несистемное и конъюнктурное», — ​считает Николаев.

Выделение дополнительной материальной помощи семьям нельзя назвать экспромтом — ​финансовые расходы на реализацию этой меры, которые за три года должны составить 144,5 млрд рублей, были заранее заложены в бюджет на 2018–2020-е годы. «Наши президенты перед выборами действовали очень по-разному, — ​говорит доктор экономических наук Сергей Смирнов. — ​Скажем, в 1996 году Ельцин покупал лояльность созданием разного рода региональных программ, потому что страна в тот период находилась в очень нестабильном состоянии. Теперь ситуация изменилась, таких проблем уже нет, поэтому я бы не говорил про подкуп избирателя — ​скорее это реализация вполне ожидаемых мер». Тем более что никакой смены бюджетных приоритетов не происходит, подчеркивает эксперт: государство не планирует меньше тратить на оборону или отказываться от своих амбиций ради повышения комфорта жизни людей.

В тот же день, когда Путин выступил со своими демографическими инициативами, министр финансов Антон Силуанов высказался в противоположном ключе. По его словам, в настоящее время государственную поддержку «получают семь человек из десяти, хотя нуждающихся значительно меньше», поэтому следует увеличивать адресность социальной помощи. Впрочем, несмотря на совершенно разную риторику, позиции президента и министра согласованы. Новое пособие поддерживает именно самые бедные семьи, говорит Смирнов: если бы оно было направлено на всех, то правительству пришлось бы реструктуризировать расходную часть федерального бюджета.

Без повышения адресности социальных выплат действительно не обойтись, согласны эксперты. «Доля социальных выплат в доходах россиян сегодня достигает 20% — ​это рекордно высокое значение, которого не было даже во времена СССР, когда вся экономика зависела от государства, — ​говорит Николаев. — ​В нормальной рыночной экономике основные источники доходов граждан — ​это зарплата, предпринимательская деятельность и собственность, доля которых у нас в последнее время снижалась». Эту тенденцию надо менять, но повышение адресности должно происходить в условиях роста других компонент доходов населения.

В пользу гипотезы о популистском характере новых президентских мер говорит тот факт, что реальных эффектов на демографию они, скорее всего, не окажут. «Сейчас парламент быстро проштампует поручения президента, и в ежегодном обращении к Федеральному собранию он скажет о том, что решает демографические проблемы, — ​говорит Смирнов. — ​Но ни материнский капитал, ни новые пособия не приведут к демографическим изменениям. Низкая рождаемость — ​это следствие демографической волны, которая сейчас в России находится на спаде из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения 1990-х». Зато поддержка малообеспеченных семей может привести к тому, что уже к февралю появится статистика о снижении уровня бедности в России, полагает эксперт, при том что экономика растет очень вяло.