Бенефициаром был Янукович

На днях The New York Times опубликовала колонку Эвелины Фаркас, бывшей помощницы министра обороны США, хлестко озаглавленную «Дело Манафорта на самом деле о России, а не об Украине». Представляется, что попытки притянуть Россию к скандалу вокруг бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа именно притянуты, причем за уши. В «деле Манафорта» русского следа нет, это история взаимоотношений американского политтехнолога с коррумпированной командой бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кстати, именно Манафорт в свое время убедил Януковича дистанцироваться от «пророссийской» линии и взять курс на ассоциацию с Европейским союзом.

Я тоже писал в The New York Times, и тоже о коррупции. Статья называлась «Международная антикоррупционная полиция», в ней речь шла о создании наднациональной организации, которая могла бы расследовать крупные аферы и коррупционные схемы. В рамках одного из таких расследований в прошлом году в «Новой газете» мы опубликовали интересную информацию о том, как при Януковиче разворовывались деньги украинского народа. Хочу отметить, что деньги, отмывавшиеся г-ном Манафортом, — ​только верхушка айсберга. Группа высокопоставленных коррумпированных чиновников, включая украинского президента Виктора Януковича, его сына Александра, первого заместителя премьер-министра Украины Сергея Арбузова, министра финансов Юрия Колобова, главу налогового ведомства Александра Клименко, главу президентской администрации Сергея Левочкина и других чиновников, украла, вывела из Украины и отмыла десятки миллиардов долларов.

В октябре 2013 г. инвестиционный фонд Franklin Templeton объявил, что он купил на 7 миллиардов долларов государственных облигаций Украины — ​43% внешнего долга этой страны. С очень большой скидкой, замечу — ​министерство финансов Украины по указанию Януковича «изобразило» преддефолтное состояние. Таким образом, Янукович и его бригада не только украли, отмыли и скрыли в безопасной гавани миллиарды похищенных денег, но также и гарантировали себе серьезный бонус. Киев собирался выкупить свои долговые обязательства по номиналу. Разработка всей этой схемы мошенничества — ​работа американских партнеров шайки Януковича. Он был уверен, что скоро купит эти облигации по номинальной стоимости ценных бумаг у себя самого по цене вдвое выше, оплатив это деньгами налогоплательщиков и кредитами от российского правительства.

Согласно доминирующей интерпретации в западных СМИ, в 2013-м народ Украины вышел на Майдан и восстал против коррумпированного режима Януковича, который, будучи «кремлевским агентом», не хотел интеграции своей страны с Европой. Как мы знаем, после его бегства из Киева в 2014-м, проблема внешней задолженности находилась в ведении Натальи Яреско, американской гражданки и министра финансов Украины, назначенной по протекции администрации президента Обамы. Ее главной целью была реструктуризация внешнего долга Украины в таком виде, чтобы выиграл бенефициар. Она косвенно признала, что государственные облигации Украины принадлежат Януковичу. «Все это возможно, потому что эти облигации могут быть куплены и проданы, — сказала Яреско в ответ на вопрос канала ТСН в связи с публикациями в «Новой газете». — Они находятся на Ирландской фондовой бирже. Я не могу знать, кто бенефициарный владелец».

Этим бенефициаром и был Янукович, а «реструктуризация», пролоббированная г-жой Яреско, была в его интересах. Несмотря на отсрочку выплаты «тела» долга на 2019 год, в рамках этой реструктуризации были выпущены государственные деривативы. Они привязали объем платежей кредитору к проценту роста ВВП. Это — ​абсолютная новация в истории реструктуризации суверенных долгов. Чем больше украинская экономика зарабатывает, тем больше она должна будет заплатить. Оказывается, украинский народ попал в вечную кабалу к своему бывшему президенту.

Номинальным покупателем огромной внешней задолженности Украины был упомянутый инвестиционный фонд Franklin Templeton. Однако ключевую роль в этой коррупционной схеме играли Пол Манафорт, а также известная юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, которая была нанята Януковичем в 2012-м для поиска компромата на бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, которая после отчета Akin Gump была приговорена к семи годам тюремного заключения. Их действия были скоординированы бывшим главой администрации Януковича, украинским олигархом Сергеем Левочкиным. Вся эта история не имеет никакого отношения к «руке Кремля». Это просто очередной сюжет в саге об украинской коррупции, жестокой и беспощадной.