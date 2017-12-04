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«Выработался рефлекс: звонок в дверь — сердце убегает в пятку»
В Театре.doc прочли дневники Али Феруза из изолятора для иностранных граждан
Глеб ЛиманскийНадежда Мироненко«Новая газета»
Четыре месяца наш друг, автор «Новой газеты» Али Феруз находится в ЦВСИГе (Центр временного содержания иностранных граждан).
Суд постановил выдворить его в Узбекистан, откуда Али уже бежал из-за угроз и пыток. Решение российского суда приостановлено до рассмотрения дела в ЕСПЧ, все это время Али находится за решеткой в спецприемнике.
В третью страну его не выпускают «невидимые силы».
В спецприемнике все это время Али вел дневник. Его друзья и коллеги зачитали фрагменты из жизни за решеткой на сцене Театра.doc
Читают: Елена Рачева, Павел Гафаров, Егор Сковорода, Павел Никулин
Режиссер: Михаил Угаров