Французское правосудие показало «чемоданы Керимова». И риелтора Березовского

Сегодня днем, 5 декабря, апелляционный суд в Экс-ан-Провансе рассмотрит жалобу на изменение меры пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова. Жалобу подал прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, посчитавший решение ниццкого судьи о выходе Керимова на свободу под залог в 5 млн евро «непропорциональным риску», а также «финансовым возможностям» подозреваемого.

4 декабря, накануне суда в Экс-ан-Провансе, прокурор дал конкретные пояснения по поводу «риска» и «возможностей». Он заверил, что в «деле Керимова» речь идет не только о занижении стоимости вилл (примерно на 400 млн € ), но и о ввозе во Францию чемоданов, набитых десятками миллионов евро. За несколько часов до этой новости появилась другая: суд в Марселе вынес приговор риелтору по делу о покупке вилл для Березовского. Виллы покупались там же, по таким же схемам…

Риелтор Березовского

Утром 4 декабря агентство AFP со ссылкой на источник в прокуратуре Экс-ан-Прованса сообщило о том, что 80-летний Жан-Луи Бордес, который занимался покупкой недвижимости для российского олигарха Бориса Березовского, приговорен к двум годам условного заключения.

По данным следствия, риелтор Бордес с 1996 по 2001 год оформил на свою фирму Sifi покупку замка La Garoupe и еще двух вилл на сумму более 36 млн евро. Настоящим покупателем был Березовский. Суммы, уплаченные за недвижимость, в документах были занижены.

справка Борис Березовский в течение нескольких лет, до самой смерти, проходил обвиняемым по этому делу, и не мог легально приехать во Францию без риска попасть за решетку. Купленные для Березовского виллы и яхты были арестованы.

«Соль» этой новости в том, что Керимова тоже обвиняют в покупке недвижимости на «подставных лиц» с занижением реальной стоимости на том же «миллиардерском» мысе Антиб. И в рамках «дела Керимова» на минувшей неделе тоже задержали агента недвижимости.

Так совпало, что «соль» была просыпана 4 декабря -- накануне суда о дальнейшей судьбе Керимова. Хотя риелтора, покупавшего виллы для Березовского, приговорили еще 25 октября.

Сопоставление двух этих казусов – «дела Березовского» и «дела Керимова» – выявляет и принципиальную разницу в подходе российских властей к покупке отечественными миллионерами недвижимости на мысе Антиб: дело против Березовского было открыто по запросу из Москвы, дело против Керимова должно быть закрыто на тех же «основаниях».

«Письмо 13 российских кавалеров»

Через пару часов, днем 4 декабря российские СМИ распространили письмо тринадцати отечественных кавалеров ордена Почетного Легиона президенту Макрону. В письме российские кавалеры обязуются взять Керимова на поруки и просят отпустить его на родину.

Подписи поставили бизнесмен Михаил Прохоров и издатель Ирина Прохорова, глава «Сбербанка» Герман Греф и режиссер Павел Лунгин, бывший директор «Большого театра» Анатолий Иксанов и бывший глава РАН Юрий Осипов, скульптор Зураб Церетели и депутат-полярник Артур Чилингаров, галерист Ольга Свиблова и писатель Виктор Ерофеев, альтист Юрий Башмет и режиссер Андрей Кончаловский, а также дирижер Валерий Гергиев.

Судя по некоторым формулировкам, прозвучавшим в письме, его авторы убеждены, что во Франции (в отличие от России? – Ю.С.) именно президент и руководит правосудием.

Ссылаясь на серьезнейшие – несущие риск летального исхода -- проблемы со здоровьем у Керимова, авторы просят Макрона принять «необходимые меры», чтобы сенатор… «продолжил работу в Совете Федерации Российской Федерации».

Подписанты также просят оказать Керимову «значительное доверие, соизмеримое с его значительным вкладом в жизнь общества» (не указано, какого именно).

Проблема в том, что если французский президент и может «влиять» на правосудие и «оказывать доверие», то вряд ли в тот момент, когда прокурор уже заявил на весь мир о подозрениях в укрытии от налогов более 400 000 000 евро.

Не знаю, понимают ли это подписанты во главе с опытнейшим бизнесменом и политиком Михаилом Прохоровым, который и сам уже сталкивался в Куршевеле с французским правосудием.

Вероятно, понимают, а потому можно сделать предположение, что письмо предназначено, в первую очередь, для зачитывания в апелляционном суде Экс-ан-Прованса. Чтобы суд не занял сторону прокурора и не отменил решение предыдущей инстанции о выходе Керимова за свободу.

К слову, 20-22 ноября, когда российский сенатор вынужден был почти двое суток сидеть за решеткой, в публичное пространство не поступило ни одного сигнала «SOS» о состоянии его здоровья. И это не лучшим образом говорит о его защитниках. Которые, к слову, до сих пор так и не ответили на запросы «Новой газеты».

Чемоданы наличных

Наконец, в тот же день, 4 декабря, прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр выдал новую сенсацию, которую опубликовало издание «20 minutes»: «от 500 до 750 миллионов евро нелегально попали во Францию» с целью их «отмывания через покупку вилл на подставное лицо по заниженной стоимости». «Это не только кэш, были и банковские переводы», -- сказал прокурор, уточнив, что речь идет о «десятках миллионов евро наличными».

Жан-Мишель Прэтр утверждает, что следствию удалось засечь «приход и уход» неких людей с деньгами «на одну из вилл на мысе Антиб» еще в 2014 году, когда и было открыто расследование. Сейчас по делу «проходят 12 человек, включая Сулеймана Керимова», -- заявил Прэтр.

Местная газета Nice Matin дала другое уточнение от прокурора: во время покупки вилл, упоминаемых в «деле Керимова», «чемоданы наличных (до 20 миллионов евро в чемодане) циркулировали по департаменту Приморские Альпы».

Напомню, что самому Сулейману Керимову сейчас разрешено передвигаться как раз в границах департамента Приморские Альпы.

Прокурор также заявил, что официально виллы «для Керимова» покупались «по смехотворно низким ценам». Например, одна из них была оформлена за 37 млн евро, хотя владельцы выставляли ее на продажу за 150 миллионов.

Возможно, речь идет о вилле Hier, из-за покупки которой и началось «дело Керимова».

Официально она была продана за 35 миллионов евро, а «в реальности стоимость, вероятно, составила 127 миллионов», утверждал еще в феврале известный французский сайт Mediapart. Вилла упоминалась в статье про антибского адвоката Стефана Кьяверини, строившего «тонкие финансовые схемы», которыми могли пользоваться «и наркоторговцы, и богатые наследники, и российские миллиардеры». Кьяверини участвовал и в сделке по продаже виллы Hier.

Адвокат отверг любые обвинения, сказав, что все фирмы создавал только для себя, а не для построения «финансовых схем», которыми пользовались другие. Но в марте 2015 года его обвинили в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов» (обвинение с такой же формулировкой теперь предъявлено и Сулейману Керимову) и он отбыл восемь месяцев в предварительном заключении. Сейчас он проходит и по «делу Керимова».

Mediapart также утверждает, что среди клиентов адвоката Кьяверини числятся «коммерсант, связанный с корсиканской мафией» и «известный российский дирижер, живущий в Ницце».

Так что, может, мы скоро узнаем от прокуратуры еще и про известного российского дирижера.

Ну, а пока суд в Экс-ан-Провансе (под управлением президента Франции?) должен решить вопрос о мере пресечения для сенатора Керимова.