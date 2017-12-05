«Они хотели сделать это незаметно, но у них не получилось!» (обновляется)

5 декабря. саакашвили задержала СБУ и освободили сторонники

обновляется. новая инфмация — сверху

14:00 (по киеву) Появилось видео освобождения Михаила Саакашвили 13:30 Сторонники Михаила Саакашвили прорвались к автомобилю, где СБУ удерживала политика, и освободили его. Саакашвили в тесном кольце сторонников идет по улицам Киева. Люди скандируют: «Киев, вставай!» 10.40 Стримеры показывают, как силовики выводят Саакашвили, пытаются усадить его в автомобиль. Активисты не дают это сделать, периодически возникает давка и локальные стычки. Автомобилю не дают сдвинуться с места. В толпе слышны призывы нести покрышки и готовить коктейли Молотова. Машина рывками трогается с места, ее блокируют на соседней, Трехсвятительской улице. Один из соратников Саакашвили, мужчина средних лет, в камуфляже, обливает себя бензином и пытается встать ближе к газовой трубе на доме, угрожая поджогом. Полицейским удается его снять и увезти. В Сети появилось, вероятно, служебное видео с задержания Саакашвили на крыше, а также копия постановления Печерского районного суда Киева о проведении обысков в квартире Михаила Саакашвили. Постановление о проведении обысков датировано 29 ноября 2017 года и принято в закрытом судебном заседании. Сегодня в 16.00, в Раде ожидается выступление перед депутатами Генпрокурора Юрия Луценко, который обещает рассказать подробности — почему задержание Саакашвили, даже таким способом, было необходимо. 9:30 Одним из первых на место прибыл народный депутат Виктор Чумак. В интервью телеканалу News One он сказал: — Люди, одетые в форму спецподразделения Службы безопасности Украины не предъявляют никаких своих документов. Адвокатов и народных депутатов в квартиру Саакашвили не пускают. Ранее адвокат не исключал возможности принудительной депортации политика. 9:00 (Киев) Во вторник, 5 декабря, около восьмb утра по киевскому времени соратник Саакашвили, бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе опубликовал в фейсбуке две строчки: «У Михаила Саакашвили ломают дверь. Улица Костельная, 7 кв. 32. Собираемся!» Костельная — это в двух шагах от Майдана, в историческом сердце столицы. Накануне вечером «Рух новых сил» собрал брифинг, где поставил в известность: после Марша за импичмент ГПУ и СБУ начали аресты актива. Адвокат Юлия Сидорчук сообщила, что задержан руководитель Киевской областной ячейки партии Северион Дангадзе. По ее информации, Дангадзе инкриминируют статью о содействии участникам преступных организаций и укрывательство их преступной деятельности. Журналист и писатель Владимир Федорин, создатель Центра свободной экономики имени Бендукидзе, рассказал о себе сам: — Я нахожусь в оперативных разработках спецслужб с августа. Есть дело о преступной группировке Януковича, относительно событий 2010 — 2014 годов. Летом к этому делу Генпрокурор решил привлечь министра финансов Данилюка, а в октябре — присовокупили деятельность Центра свободной экономики имени Бендукидзе. Так шьются дела потомками НКВД. Перечислялись еще задержанные люди. Один из лидеров «Руха новых сил», депутат Рады Юрий Деревянко, сказал, что во вторник, 5 декабря, Саакашвили обратится в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, которое совершает против партии организованная группа лиц, в которую входят Генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак. На Костельной начали собираться киевляне. Улица достаточно узкая, в настоящий момент она заполнена теми, кто принимал участие в Марше. Много полиции в полной боевой экипировке, которая блокирует подходы к дому номер 7 с внешней стороны и со двора. По сообщениям телеканалов, только что смонтировали пожарную лестницу и несколько силовиков поднялись по ней на крышу. Квартира Саакашвили находится на последнем, шестом этаже.

Не забудьте выключить телевизор

В блокаде офиса News One — единственного, показавшего марш за импичмент Порошенко, — увидели провокацию украинских властей. Киев за день до задержания Саакашвили



Вечером в понедельник перед киевским бизнес-центром «Лагода», где арендует офис телеканал News One, еще по-прежнему горели поленья в железной бочке и трепетали флаги. Рядом грелось десятка полтора мужчин, иные в камуфляже, многие — в масках, прикрывающих лица. Полицейские выстроились поодаль, наблюдали, не вмешивались. Между «ежей», сколоченных из досок, участники пикета натянули колючую проволоку мотками — ни проехать, ни пройти. Такая проволочная защита называется «Егоза». Она применяется, объясняют те, кто воевал в АТО, когда существует опасность прорыва вражеской пехоты. Странные события начались в воскресенье, после обеда.

— Неизвестные в балаклавах, которые называют себя активистами, преградили въезд на телеканал! Съемочные группы заблокированы на парковке! Визиты гостей в студию отменены! — объявляли в эфире ведущие News Onе тревожными голосами. Дальше — круче. Появилась информация: одной из сотрудниц стало плохо, но радикалы отказались пропускать и скорую. Сказали, что сами готовы вынести больную на руках.

Трансляцию не прерывали ни на минуту. Впрочем, попытки штурмовать помещение, чтобы помешать вещанию, не предпринимались. Да и заблокирован был один, «парадный», вход из четырех, существующих в бизнес-центре. — Акция носила скорее демонстративный характер.

К активистам отправили парламентеров. Переговоры получились короткими.

Во-первых, от владельца, народного депутата Евгения Мураева, требовали извинений: неделю назад он публично назвал Майдан «государственным переворотом». Во-вторых, News One, по мнению организаторов блокады, всегда работал в унисон с кремлевской пропагандой.

Кто кому Рабинович

News Onе «родился» в 2010 году. Детище Вадима Рабиновича из «Оппозиционного блока», который впоследствии создал собственную партию «За життя», купил бизнесмен Евгений Мураев. Он тоже покинул «Оппоблок» и перебрался в верхушку новой партии. Оба депутата превратились в телевизионных аналитиков. Регулярно появлялись в программе «Субъективные итоги», чтобы сообщать зрителям, куда катится Украина. Впрочем, эфиры News One кроме «звезд» эпохи Януковича посещали политики новой волны, вроде Надежды Савченко или Михаила Саакашвили — редкие теперь гости на других украинских каналах.

Интересный штрих. Недавно Рабинович обвинил своего визави в студии, Михаила Саакашвили, в заказных политических убийствах в Грузии, в стрельбе «снайперов Саакашвили» по Майдану, предложил ему немедленно убраться из страны и пожевать протянутый галстук.

Однако Саакашвили показал себя более рациональным, чем эмоциональным человеком. Он сдержался. И скоро получил сатисфакцию.

«Марш за импичмент» президенту Петру Порошенко, который состоялся в Киеве в минувшее воскресенье, сопровождал трансляцией от и до лишь News One. В этой точке интересы и позиции политических антиподов — владельцев канала и экс-президента Грузии — снова совпали: «В украинские СМИ вернулась цензура! Работают по «темникам»! Порошенко всех задавил!» Остальные вещатели если не проигнорировали, то довольно скупо освещали мероприятие, по данным полиции, собравшее 2500 участников, а по информации организаторов, партии «Рух новых сил», — больше 20 тысяч. Михаил Саакашвили называл цифру 50 тысяч.

Зато News One упивался увиденным. Транспаранты «Порошенко — гарант нищеты, бесправия и войны», «Коррупция убивает», «Народный импичмент» идеально ложились в концепцию хозяев: Майдан — государственный переворот, президент и правительство не имеют поддержки среди простых украинцев, конфликт на Донбассе — вина Киева…

Марш стронников Саакашвили за импичмент Порошенко. Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / ТАСС

Все выразили озабоченность

Но не успела трансляция завершиться, как перед офисом News One возникли активисты в балаклавах.

Руководство канала заявило о «спецоперации» администрации президента Украины: переключают внимание с «Марша за импичмент»!

На лестный для него посыл отреагировал Саакашвили. Срочно приехал поддержать «единственный канал, который показал «Марш», без проблем попал с черного хода в офис и, следом, в эфир.

Остроты моменту добавляли и другие комментаторы в студии. Например, Надежда Савченко рассказала: ее 80-летняя мама, несмотря на возраст и погоду, тоже присоединилась к колонне тех, кто жаждал немедленного импичмента главы государства.

News One обратился к министру внутренних дел, Нацсовету по телевидению и радиовещанию, президенту Украины, международным структурам с требованием взять под личный контроль посягательство на свободу слова. Ответные сигналы стали поступать на следующий день.

«Блокировать телеканал можно только пультом от телевизора», — написала на своей странице в фейсбуке первый вице-спикер Ирина Геращенко, в прошлом тележурналистка. Президент Петр Порошенко подтвердил: любое давление на СМИ, а тем более их блокировка недопустимы.

И попенял Нацсовету по телевидению и радиовещанию за «недостаточно эффективное регулирование медиапостранства». Нацсовет вызов принял и выступил за усиление своих полномочий. Не осталась в стороне и Юлия Тимошенко, превосходящая, как утверждают социологи, президента в рейтинге популярности, и критикующая Петра Порошенко жестче, чем в свое время — Виктора Ющенко. «Телеканал разрешает себе такую роскошь, как свобода слова. И за это его будут уничтожать, это очевидно!» — сказала глава фракции «Батьківщина» на согласительном совете в Раде.

Тем временем Мураев с Рабиновичем улетели в Брюссель, где добились официального заявления представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Могли ли при таком раскладе активные нелюбители News One не «отнестись с пониманием к просьбе министра Авакова» (это цитата из объяснений для прессы!) и не убрать заградительные сооружения? Вопрос риторический.

МВД — по обе стороны?

На условиях анонимности приведу рассказ мужчины, который «служит в охране Кивы» (Илья Кива — бывший советник главы МВД, экс-глава департамента по борьбе с наркопреступностью при Нацполиции Украины, ветеран АТО, полковник полиции, ныне занят политической деятельностью). Мой собеседник утверждает: скандалы, приведшие шефа к отставке с должностей в министерстве, не отразились на его доверительных отношениях с Аваковым. В данном случае поступил приказ удерживать блокаду News Onе силами 17 бойцов.

— К полуночи воскресенья еще раз появился Саакашвили, с ним два автобуса с не очень трезвыми людьми. Мы разведали и доложили обстановку. Но конфликта не произошло, часа через полтора автобусы уехали. К двум ночи подошла группа спортивных парней в масках. Вот они провоцировали драку, лезли на баррикаду (возведенную перед офисом телеканала из мешков с песком. — О. М.). Их отогнали, но доложили, что нужно подкрепление — по опыту Майдана известно: штурм повторится. Нам пообещали. Но никто больше не прибыл. А нападающие вернулись. Тут звонит Кива: «Вы должны сдать позиции!» Как же так?! И когда спортсмены второй раз стали штурмовать, мы ничего не сдали, а, наоборот, сумели взять их в обхват «колючкой» и вытеснить. Я обратил внимание, что камера слежения, которая на бизнес-центре, каждый раз во время драк отключалась.

Из рассказа можно сделать вывод, что обе группы, участвовавшие в ночном столкновении, принадлежат структурам МВД. Спортсменам предназначалось сыграть роль «боевиков Саакашвили», за которых ответил бы перед законом тот, кто водит по Киеву марши?

Киев