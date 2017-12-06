Не пытайтесь повторить

Степан Романчев администрирует паблик в «ВКонтакте», посвященный ДТП на дорогах Мурманской области. Паблик популярный, каждый участник может выложить в него информацию об авариях, дорожных проверках, работе эвакуатора или просто погодных условиях. В октябре один из пользователей разместил на стене группы мем, состоящий из четырех изображений. Первое — известная хамская картинка: два совокупляющихся персонажа, причем вместо головы у того, кто «снизу», — свастика, а у «доминирующего партнера» — серп и молот. И подпись: «Можем повторить». Рядом пользователь разместил фото автобана, современной больницы и немецкой машины с подписью: «Не можем повторить».

В ноябре Степану позвонили из Центра «Э».

— Протокол составили на меня как на администратора группы, который несет ответственность за контент, — рассказал «Новой» Степан. — Я посчитал неправильным валить все на автора поста и вину признал. Штраф тысячу рублей заплачу. Другой вопрос — почему они у меня в паблике эту картинку заметили, а на стеклах машин в городе не замечают? Буквально вчера в соседнем дворе на машине такую видел. По логике, надо всех привлекать. А так, получается, они просто хайпанули.

«Хайпанул», впрочем, и сам Степан: административный штраф за него уже уплатили админы паблика «Лентач», где, как выяснилось, и была позаимствована злополучная картинка. Самое замечательное, что иллюстрировала она историю депутата туапсинского горсовета Владимира Шишкина, который накануне 9 Мая обклеил картинками — теми самыми, со свастикой — чужие машины на парковке у памятника «Защитникам Туапсе».

Депутат пояснил полиции, которую вызвали возмущенные автовладельцы, что хотел просто поделиться с земляками своим хорошим настроением. В возбуждении дела об административном правонарушении против депутата было отказано.

Год назад брянский активист Андрей Маханенков писал в Генпрокуратуру с просьбой оценить подобный «декор» с точки зрения закона. Еще годом ранее по тому же поводу обращался в полицию тюменец Евгений Афанасьев. Но желающие «повторить» по-прежнему обклеивают свои — и даже, как выяснилось, чужие — машины мерзкими картинками.

Что именно хотят повторить, правда, не уточняется. В Мурманске, на который в годы войны было сброшено 185 тысяч бомб (больше — только на Сталинград и Ковентри), такие грезы удивляют особенно.

Решение мурманского суда может стать прецедентным. Если только желание «повторить» не пересилит здравый смысл.