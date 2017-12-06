Выборы близко

О планах баллотироваться в президенты России заявили уже более 10 человек, причем едва ли не каждую неделю в предварительный список добавляется по кандидату. Среди них и политики, и бизнесмены, и люди шоу-бизнеса. В частности, поучаствовать в выборах намерен председатель Партии Роста Борис Титов, который считает своим главным предвыборным обещанием защиту прав предпринимателей; певица и правозащитница Екатерина Гордон, отстаивающая права женщин и детей; а также глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин; руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов и бизнесмен Сергей Полонский. По информации РБК, Кремль просит Богданова и других спойлеров не выдвигать свою кандидатуру, чтобы «избежать карнавализации». Однако обрисовался и костяк — люди, чьи кандидатуры обусловят основные сюжетные ходы грядущих выборов. Сегодня — обзор их программ, дайджест предвыборных поступков.

Геннадий Зюганов

Фото: Влад Докшин / «Новая»

73 года, КПРФ. Баллотируется в президенты в пятый раз. В последний раз участвовал в президентских выборах 2012 года, получил поддержку 17% избирателей. Лозунг кампании: «Десять шагов к достойной жизни».

Среди политических тяжеловесов, которые не могут рассчитывать на победу, но отличаются стабильными выступлениями, стоит отметить лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Он регулярно выдвигает свою кандидатуру с 1996 года, когда был основным и реальным конкурентом Бориса Ельцина. Единственным исключением стал 2004 год, когда оппозиционные партии попросили сильных кандидатов на всякий случай — в интересах стабильности — не выдвигать. По словам Зюганова, на этот раз его партия подготовила к выборам программу «Десять шагов к достойной жизни». Интересно, что сейчас наибольшее раздражение у Зюганова вызывает кандидатура Ксении Собчак. Сначала он вступил с ней и главой Чечни Рамзаном Кадыровым в полемику о том, должен ли труп Владимира Ленина находиться на Красной площади. Затем Зюганов задался вопросом о «заказчике пиара» заявлений Собчак в государственных СМИ, а потом и вовсе назвал выборы с ее участием — посмешищем. В остальном Зюганов не слишком заметен на старте кампании: судя по всему, сказывается не самая лучшая политическая форма и накопленная усталость.

Впрочем, рекордсмен российской политики по числу попыток стать президентом Владимир Жириновский примет участие в выборах президента в шестой раз. Впервые ветеран вышел на состязание еще в Советском Союзе, на выборах президента РСФСР в 1991 году. С какой программой Жириновский будет баллотироваться сейчас, пока неизвестно.

Алексей Навальный

Фото: Анар Мовсумов

41 год, Партия прогресса (незарегистрированная), самовыдвиженец. Баллотируется в президенты России впервые. По утверждению ЦИК, не будет зарегистрирован в качестве кандидата. В 2013 году принимал участие в выборах мэра Москвы, набрал 27% голосов. Лозунг кампании: «Бороться с коррупцией, а не мириться с воровством».

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» идет на выборы самовыдвиженцем. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова уже много раз заявляла, что Навальный не имеет права выдвигать свою кандидатуру на выборах из-за непогашенной судимости. Конституционный суд также подтвердил запрет регистрации на выборы таких кандидатов, хотя и не в контексте истории Навального. При этом судья Конституционного суда Константин Арановский в своем особом мнении допуск условно осужденных к выборам поддержал.

Навальный ведет активную неофициальную предвыборную кампанию, в частности, он уже запустил верификацию подписей. Политик уверен, что регистрация паспортных данных сторонников на сайте поможет оперативнее собрать требуемое для самовыдвижения количество подписей. На сайте в режиме реального времени обновляется счетчик его потенциальных избирателей. К концу ноября их более 670 тысяч. По всей стране открыто 80 штабов оппозиционера.

На своем сайте Навальный пишет, что ведет общественную, а не избирательную кампанию. «Предвыборная агитация возможна только во время выборов, а выборы еще не объявлены», — говорится в заявлении штаба. Неясно, что будет с законностью кампании, когда выборы будут объявлены.

Главные лозунги кампании: «Достаток для всех, а не богатство для 0,1%», «Бороться с коррупцией, а не мириться с воровством», «Больницы и дороги, а не дворцы чиновников», «Доверять людям, а не решать все в Москве» (про доверие региональным властям), «Экономическое развитие, а не политическая изоляция», «Справедливость для всех, а не произвол силовиков».

Практически каждую неделю Навальный проводит по несколько региональных митингов: он уже встречался со своими сторонниками в Ижевске, Иркутске, Тамбове, Екатеринбурге, Смоленске, Волгограде и других городах. Правда, за эти митинги «достается» в основном сторонникам политика. Например, бизнесмен Дмитрий Толмачев, предоставив площадку своего мебельного центра для митинга оппозиционера, получил 5 суток ареста. А 1 декабря за организацию сентябрьского митинга в Нижнем Новгороде на 30 суток был арестован глава федерального штаба политика Леонид Волков. За эту акцию оппозиционеру уже давали 30 суток ареста, но Мосгорсуд решение отменил. Без происшествий не обошелся и митинг в Самаре 3 декабря. Ночью, накануне акции, полиция задержала восемь человек, занимавшихся подготовкой к мероприятию. Сцену, которую они монтировали, разобрали и увезли. Навальный рассказывает, что за 11 месяцев кампании сотрудники штаба провели 2017 суток в спецприемниках, заплатили 10 154 150 рублей штрафов и получили в сумме 2368 часов обязательных работ.

Некоторые сторонники оказываются не готовы к давлению правоохранительных органов и покидают кампанию. Показательным стал иск в суд жителя Карелии, который считает, что Навальный и Волков «совершили мошеннические действия» и «злоупотребили» его доверием. Истец, сделав пожертвование в августе, не предполагал, что кандидата, в которого он «вложился», могут не зарегистрировать на выборах, поэтому сейчас, оценив ситуацию, считает, что его обманули. Савеловский суд Москвы признал пожертвование в 50 тысяч рублей на избирательную кампанию политика незаконным обогащением и обязал штаб вернуть деньги. В штабе оппозиционера считают, что денежный перевод носил провокационный характер и изначально совершался с целью подачи в суд.

5 декабря в эфире «Эха Москвы» Навальный заявил, что в случае, если ЦИК его не зарегистрирует кандидатом, он начнет кампанию по бойкоту выборов.

Владимир Путин

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

65 лет, беспартийный, в прошлом выдвигался от «Единой России». Об участии в выборах официально не объявил, в случае выдвижения будет участвовать в них четвертый раз. Победил на выборах 2012 года с результатом 71%. Возможный лозунг кампании: «Сильная Россия в сложном мире».

На сегодняшний день Владимир Путин — единственный из главных кандидатов, кто еще не объявил о своем участии в выборах. Однако в том, что он на них пойдет, кажется, уверены и его избиратели, и политологи. Официальное заявление на этот счет Путин сделает, скорее всего, после объявления Совфедом даты выборов. По последним данным, это может случиться 21 декабря. Таким образом, действующий президент России будет баллотироваться в четвертый раз. Путин находится у власти в общей сумме 14 лет. С момента первого избрания он уступал президентское кресло один раз — в 2008 году. Поскольку Путин пока не кандидат, у него нет предвыборной программы. На предыдущих выборах, в 2012 году, в программе Путина фигурировали следующие тезисы: «Достойная жизнь для граждан великой страны», «Сильная экономика — сильная Россия», «Сильная Россия в сложном мире».

Тот факт, что Путин взял большую паузу и объявит о своем выдвижении последним, становится источником многочисленных слухов — как насчет возможных преемников, так и в отношении действующего президента со своими потенциальными конкурентами, в том числе с Собчак. В начале ноября в СМИ (со ссылкой на источники в администрации президента) появилась информация, что кампания Путина в этот раз будет максимально короткой. Якобы, не сомневаясь в победе кандидата, Кремль не видит смысла объявлять об участии Путина как можно раньше, поэтому новость об этом появится «в последний момент». Формат, также по данным СМИ, будет максимально близкий к избирателю: видеоролики в интернете и на телевидении, телевизионные интервью.

За прошедший месяц президент России уже вынес на обсуждение несколько своих предложений «на будущее» ради «сильной России в сложном мире». Например, он предложил выплачивать семьям по 10 тысяч рублей в месяц за рождение первенца для поддержки рождаемости в стране, а также объявил о продлении программы выплат материнского капитала до 2021 года. Кроме того, президент заявил, что крупные предприятия должны быть готовы к увеличению объема выпуска военной продукции. После серии замечаний со стороны правозащитников и журналистов, Путин все-таки подписал закон, позволяющий признавать иностранные СМИ, работающие на территории России, иностранными агентами. Главным событием уходящего года для России президент считает выход экономики страны из рецессии.

По данным ноябрьского опроса «Левада-центра», 20% россиян сказали, что у Путина нет недостатков, 15% — что он «не заботится о простых людях», 10% — что он «мягок по отношению к министрам». И только 7% назвали отрицательной чертой президента — отсутствие борьбы с коррупцией.

Григорий Явлинский

Фото: Анна Артемьева / «Новая»

65 лет, «Яблоко». Выдвигается на президентские выборы в четвертый раз. На выборах 2000 года получил в поддержку 5% голосов. Баллотировался в 2012 году, но не был допущен к участию в выборах ЦИК. Лозунг на старте кампании: «Поверь в будущее. Поверь в себя».

Основатель партии «Яблоко» выдвигает свою кандидатуру в четвертый раз. В 1996 году на выборах президента России он занял четвертое место, а в 2000-м — третье. Попытка баллотироваться в 2012 году оказалась неудачной: ЦИК не допустил Явлинского до выборов, забраковав более 26% из двух миллионов необходимых подписей в поддержку кандидата.

Для того чтобы побороться за президентское кресло, в этот раз Григорию Явлинскому достаточно будет собрать лишь 100 тысяч подписей. Его кампания под рабочим лозунгом «Поверь в будущее. Поверь в себя» уже активно разворачивается на федеральных телеканалах. За последнее время Явлинский успел дать интервью телеканалу «Россия 24», появился в программе «Время покажет» на «Первом» и пообщался с Сергеем Брилевым в программе «Вести в субботу» на «России 1». Основные же тезисы своей программы под названием «Дорога в будущее» Григорий Явлинский раскрыл в интервью Владимиру Познеру, а позднее в беседе с Ирадой Зейналовой.

В случае победы на выборах в первые сто дней президентства основатель «Яблока» планирует признать присоединение Крыма в 2014 году незаконным и инициировать созыв Международной конференции по статусу полуострова. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже заявил, что его юристы обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против Явлинского и Собчак за то, что они не признают Крым российским. «Угрозы» конкурента основатель «Яблока» оставил без внимания.

В рамках своей программы Григорий Явлинский также обещает прекратить любого рода поддержку сепаратистских сил в Донбассе. Еще одним его пунктом является вывод российских войск из Сирии и нормализация отношений со странами Запада.

Свое видение политического устройства будущего Явлинский также продвигает в регионах. В ноябре он побывал в Томске, где представил раздел своей президентской программы «Новая бюджетная политика». В планах до Нового года — поездка в Казань, Екатеринбург и Смоленск.

Выступая в Томске, кандидат заявил, что смысл участия в выборах видит не только в сменяемости власти. По его словам, победой можно будет считать изменение политики государства, которое произойдет, если за альтернативу нынешнему курсу проголосуют миллионы россиян.

Ксения Собчак

Фото: Влад Докшин / «Новая»

36 лет, беспартийная, выдвигается от партии «Гражданская инициатива». Ранее не баллотировалась и не участвовала в политических выборах любого уровня. Лозунг кампании: «Кандидат против всех».

Как заявляет Ксения Собчак, она выступает в роли отсутствующей в бюллетене графы «Против всех», а голос в ее поддержку — возможность продемонстрировать свое несогласие с существующим политическим порядком.

В середине ноября стало известно, что на выборы президента Собчак пойдет от партии «Гражданская инициатива». Теперь ей не придется собирать 300 тысяч подписей как самовыдвиженцу, достаточно будет лишь 100 тысяч. Однако еще до начала официальной регистрации кандидатов в президенты телеграм-канал «Протестная Москва», а позднее и Алексей Навальный обвинили Ксению Собчак в «рисовании» подписей, отметив, что 24 ноября в промежутке между 1.00 и 2.00 за нее подписались сразу 10 000 человек. «Невозможно кандидату в президенты собрать ни 300 тысяч голосов, ни 100 тысяч голосов в свою поддержку, если на сегодняшний момент кандидат не обладает разветвленной инфраструктурой штаба хотя бы в 50 регионах», — заявил Навальный.

В предвыборном штабе Собчак внезапную популярность сайта кампании объяснили эфиром у Владимира Соловьева, где журналистка призвала зрителей регистрироваться на ресурсе. Среди ее сторонников на сайте уже значатся более 57 тысяч человек, но даже в самом штабе прохождение регистрации не считают «будущей подписью».

Первый региональный штаб кандидата открылся 29 ноября в Ростове-на-Дону. В скором времени Ксения Собчак также планирует открыть предвыборные штабы в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске, Тюмени, Саратове и Санкт-Петербурге. Кроме того, должны появиться как минимум 50 представительств по сбору подписей за кандидата.

1 декабря Собчак провела первую встречу со сторонниками в Москве. Правда, мероприятие больше выглядело как собрание подпольной организации: и время, и место его проведения стали известны лишь накануне, а попасть туда можно было только по спискам, предварительно зарегистрировавшись на предвыборном сайте кандидата и оставив там заявку. Со сцены Ксения Собчак пообещала в скором времени опубликовать предвыборную программу и попросила поддержать ее кампанию не только действиями, но и деньгами.

О планах телеведущей на кампанию уже кое-что известно из заявлений в СМИ. Она намерена выступать за отмену закона о гей-пропаганде и против чрезмерного влияния РПЦ, за установление партнерских отношений с США и восстановление отношений с Украиной, за прекращение военных действий России в Сирии, освобождение политзаключенных и новый референдум в Крыму. Как заявила Ксения Собчак в интервью Юрию Дудю, первым делом после победы на выборах президента она распустит Госдуму и уберет тело Ленина с Красной площади.