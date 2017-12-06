Сирийский след в ночном Тбилиси

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«В результате проведенной судмедэкспертизы, на основе образцов ДНК и отпечатков пальцев сотрудники Службы национальной безопасности Грузии при помощи коллег из ФБР установили, что один из ликвидированных в ходе спец­операции в Тбилиси является Ахмедом Чатаевым», — заявила пресс-секретарь СГБ Грузии Нино Гиоргибиани на специальном брифинге.

Напомню, контртеррористическая операция проходила в одном из спальных районов Тбилиси в ночь с 21 на 22 ноября. «Новая» подробно писала о ней (см. № 131 от 24 ноября 2017 года). Несколько вооруженных человек забаррикадировались в квартире на третьем этаже многоэтажного жилого дома и в течение 20 часов держали оборону. Все это время силовики пытались вступить в переговоры и убедить преступников сдаться. Однако безрезультатно. В итоге погиб один спецназовец, четверо были тяжело ранены. Двое преступников погибли в результате пулевых ранений, один — сам подорвал себя гранатой в квартире, чтобы не сдаваться. Это и был 37-летний Ахмед Чатаев, один из самых разыскиваемых террористов в мире. Участник второй чеченской войны, в начале 2000-х он перебрался в Европу, где официально представлял интересы главаря «Имарата Кавказ»* Доку Умарова, а также, по некоторым данным, собирал пожертвования на деятельность «Имарата» среди европейских диаспор. В 2012 году он был задержан в ходе загадочной спецоперации (все обстоятельства произошедшего неясны до сих пор) на севере Грузии близ горной деревни Лапанкури. В ходе задержания Ахмед Чатаев был ранен в ногу, которую впоследствии пришлось ампутировать (ранее, в конце 90-х, в ходе боев в Чечне он потерял правую руку).

Приблизительно в 2014 году Чатаев уехал в Сирию, где стал верным последователем главы Исламского государства** аль-Багдади и занимал ряд высокопоставленных постов, в том числе в так называемом «министерстве войны». Затем, по некоторым данным, перешел в службу безопасности Халифата «Амният». Также Чатаева подозревают в организации мощного теракта в международном аэропорту Стамбула в 2015 году, в результате которого погибло более сорока человек и ранено несколько сотен.

Еще в 2003 году Россия объявила его в розыск по линии Интерпола, однако статус беженца, полученный им ранее в Австрии, всякий раз при задержании (а арестовывали его в пяти различных странах) давал Чатаеву возможность выходить сухим из воды. В 2015 году США официально внесли Ахмеда Чатаева в список особо разыскиваемых террористов, а минфин США внес его в санкционный список — счета Чатаева были заморожены, а недвижимость арестована. Вслед за США похожую декларацию принял и Совет Безопасности ООН.

По словам Нино Гиоргибиани, личности других бандитов, находившихся в квартире вместе с Чатаевым и погибших в ходе спецоперации, пока не установлены. Никаких документов при них не было. «Совместно с международными партнерами мы сейчас проводим мероприятие с целью установить возможных пособников этой бандгруппы, — пояснила пресс секретарь Службы национальной безопасности. — В ходе расследования нам также придется установить, каким образом преступники проникли на территорию Грузии».

Стоит отметить, что еще до начала операции в Тбилиси был задержан российский гражданин Саед Дудаев, предполагаемый пособник Ахмеда Чатаева. Сейчас он арестован и содержится в тюрьме. По некоторым сведениям, это может быть охранник и близкий друг Ахмеда Чатаева Сурхо Дудаев (довольно часто в кавказских республиках имена в документах разнятся с именем в обычной жизни). Сурхо Дудаев также был одним из тех, кого грузинские силовики задержали в ходе спецоперации в Лапанкури, а впоследствии отпустили, сняв все обвинения. Позже вместе с Чатаевым он уехал воевать в Сирию.

Адвокат Саеда Дудаева отрицает эту информацию.

*Организация, запрещенная в России.

**Организация, запрещенная в России.