Каждый день для меня — испытание. Испытание не физическое, а нравственное. Я постоянно прохожу проверку на прочность. И каждый раз я держу ответ перед обществом и своим разумом — самыми жестокими и неоднозначными судьями.

Я встаю каждое утро, проклиная человека, придумавшего начинать школьные занятия в восемь утра.

Я прихожу в ванную и каждый раз смотрю на себя в зеркало, вижу одно и то же лицо: худое, с римским носом, маленькими губами, над которыми природой прилеплена мушка, и огромными разноцветными глазами, случайно снабженными двумя рядами ресниц вместо одного. Я вижу себя и спрашиваю: «Я боюсь смерти?» — «Нет, смерть — это вечный покой и умиротворение, ее нечего бояться».

А проведя целый день в школе — трудный, мучительный (мучительный не только из-за потока новых знаний, но и из-за борьбы с моей социофобией, которую я прячу за маской безразличности и язвительности), — я задаю себе тот же вопрос. И отвечаю на него: «Да, безусловно боюсь!» Я начинаю думать о небытии, и сознание словно падает в пропасть, будто бы стоящую за гранью понимания моего мозга. Я чувствую головокружение и холод в жилах, и беспредельный страх. Смотрю на свои руки: какие они аккуратные и нежные! На свои волосы: как приятно они отливают бронзой и какие они мягкие на ощупь! Я понимаю, что люблю свое тело, свой разум, свою маму, которая все это сотворила.

Мне часто говорят, что у меня интересная внешность. Мне нравится моя необычность. Если большинство подростков стесняется себя, то я обожаю свой наполовину карий правый глаз, и коровьи ресницы, и широкие бедра.

В один день я поняла, что моя личность должна соответствовать внешности. Первое, за что я взялась, — это повышение самооценки и развитие силы воли. Иногда мою уверенность в себе принимают за эгоизм, но это не так. Без нее не построить фундамент для личности. Многие говорят, что я одарена многими талантами, но я сама научилась рисовать, играть на пианино, петь, писать рассказы и учить стихотворения объемом в страницу за несколько минут. Все это заняло много времени, но я умею идти к своей цели и ждать. Мой принцип — «Если быть, то быть лучшей». Одной из постоянных частей тренинга личности является мое старание в учебе. Пятерки — это вещественные доказательства моей победы в борьбе с ленью и ветреностью.

Став подростком, я чуть было не замкнулась в себе, но вовремя спохватилась и воздвигла стену, отгородившую меня от душевных страданий. Мне стало безразлично общественное мнение, но небезразличны свои поступки. Я перестала стремиться заводить друзей, но, если жизнь сводит меня с хорошими людьми, я готова сделать для них все, что в моих силах; а если они меня предавали по какой-то причине, я уходила с гордостью и без особого сожаления.

Моя мама всегда поддерживает меня, она необычайно демократичная, и я не боюсь делиться с ней чем угодно. Она единственный человек, которого я могу назвать своим другом.

Сейчас в моей жизни наступил период размышлений и открытий, вводящих в депрессию. Не говоря уже об основных вопросах, мучающих подростков: «Кем стать в будущем?», «Что главнее: семья или карьера» и т.д. Я часто нахожусь в смятении, ища ответы. Иногда хочется схватиться за голову и закричать, чтобы все услышали. Ведь, по сути, мы должны выбрать кота в мешке. В четырнадцать, я думаю, многие, как и я, не имеют даже отдаленного представления о профессиях и о взрослой жизни в целом. Это раздражает, заставляет чувствовать негодование, когда тебя торопят с выбором.

Мне сложно. Депрессия начинает сводить с ума, если даешь ей ход. Но я слишком в себе уверена, чтобы просто сложить руки. Я считаю, если ты веришь в себя, никакая сила не столкнет тебя с пути. Подростковый возраст — жуткая вещь, но я нахожу на него управу. Я все еще крепко сижу в седле.

Дарья Лунышева,

8-й класс, школа №1208, Москва