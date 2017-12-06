Аналоговые отцы и цифровые дети

Мы цифровые, а вы — аналоговые. У нас другой способ искать информацию. Мы привыкли к тому, что к ней есть мгновенный доступ в любой момент времени. Но на самом деле мы такие же, как вы.

Эксперты и дураки

Мне не нравится, когда нам говорят: «Вы обленились, у вас нет рвения узнавать новое, у вас все под рукой». Кто обладает мозгами — тот и в этой среде сможет распорядиться информацией грамотно. Сидеть в библиотеке под лампочкой четыре часа — не всегда лучший способ что-то узнать. Я помню, как в младшем классе писал доклад (биография Моцарта) по энциклопедии — интернет у нас, что ли, не работал? С интернетом в разы проще. Нет, я не про плагиат. Очень позорно, когда тебя ловят на плагиате: как будто ты собачка и писаешь в комнате, а тут входит хозяин. Если внимательно работать с интернет-источниками: это фейк, это байда, это цитируем, на это ссылаемся, то вполне можно нормально учиться. И хорошо, когда преподаватель может этому научить.

С интернетом всегда есть проблема: как отличить экспертное мнение от дурацкого, как не утонуть в море дерьма. Но это зависит от работы над собой. Если читаешь умных людей и слушаешь умный контент, то рано или поздно начнешь соображать. Но лучше бы этому учили в школе.

Да-да, мы зависимы, а вы нет. Мы без гаджетов не можем жить. Нам необходимо быть онлайн, иначе начинает казаться, что ты отключен от внешнего мира. Но наш онлайн — это на самом деле то же самое, что стариковский залипоз в телевизор: ты не одинок и ты подключен к миру.

Телевизор умер

Мы даже не ищем новости: они сами на нас сыплются. Приходят уведомления, которых я и не заказывал: «Погиб солист Линкин Парк». Телевизор давно умер. Зачем он, когда есть новостные уведомления?

Зачем нашим дедушкам и бабушкам был телевизор? Телевизор — это: новости, чтобы быть в курсе происходящего; культура и просвещение, фильмы, научные передачи; развлечения, музыка, сериалы, ситкомы. Ну и в какой-то степени фабрика звезд, создание новых лиц.

Но сейчас новости можно узнать из любого паблика. Хотя я предпочитаю «Лентач» и «Медузу». С культурно-просветительской функцией отлично справляются TED, «Арзамас», лекции на YouTube, лекции в «Прямой речи». Найти в YouTube можно что угодно: самоучители английского, самоучители игры на гитаре…

Продюсеры сразу запускают новые серии кино и ситкомов в интернет. Так и просмотры считать удобнее. Открытие новых звезд в музыке? Тут YouTube тоже сломал телевидение и убил канал MTV. Ты сам можешь сделать клип, выложить его и набрать миллион просмотров, и твоя карьера начнется. А YouTube тебе еще и копеечек накидывает за просмотры — совсем не то, что на телевидении, где надо победить в конкурсе, и только потом ты пойдешь в ротацию.

Интересно, что телевизор умер, а радио живо. Но я думаю, оно живо только за счет автомобилей и за счет тех водителей, которые не могут уткнуться в гаджет, потому что заняты дорогой. Радио уже тоже другое: совсем умерла, к примеру, культура радиоспектаклей, а ведь эти спектакли Эфрос ставил, Джигарханян играл, Высоцкий играл «Мартина Идена»…

На памяти нашего поколения не происходило серьезных технологических революций: интернет, компьютеры, смартфоны появились, когда нас не было или мы были маленькие. Мы с этим выросли и спокойно все освоили. А для старших эти перемены были резкими, не все смогли адаптироваться. Но мне удивительно, что уже при моей жизни произошел отказ от дискет, от кассет, от CD-плееров: у меня ведь это все было, я это все помню! При мне умер домашний телефон, а я ведь столько по нему болтал! При мне умер скайп — кому он теперь нужен, если есть фейстайм?

Но я, конечно, часто задумываюсь, что какие-то люди делают меня рабом телефона: хотят, чтобы я лайкал и писал комменты, ждал информацию. И я очень стараюсь фильтровать поступающее ко мне в голову.

Конфликт поколений? — не слышал

Родители тоже читают «Медузу» и узнают новости из френд-ленты фейсбука. Точки кристаллизации в медиасреде одни и те же. Ну и какой тут конфликт поколений, когда вы читаете и смотрите одно и то же, когда с мамой в основном переписываешься в личке в фейсбуке, а бабушка ведет инстаграм? У родителей тоже вся их жизнь в ноутбуке и айфоне. Мне кажется, конфликт проходит не по возрастной границе, а по границе общей медиасреды.

На самом деле нам сейчас с родителями уже нечего делить. Все битвы прошли 3—5 лет назад, когда нам было 14—16. Когда родители говорили: я хочу, чтобы ты был, как мы, чтобы ты учился в хорошем вузе и получил приличную профессию. А мы говорили: хочу и буду делать то, что считаю нужным. А теперь нам по 19—20, и мы делаем то, что считаем нужным, и с родителями уже не ссоримся, и некоторые уже живут отдельно. И никаких конфликтов отцов и детей. Мир, дружба, общая медиасреда.

Андрей Артемьев,

2-й курс