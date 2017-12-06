Танах — это непросто

Воскресенье

Нужно быстро собраться и пойти в школу к 8.05, чтобы успеть на «десять минут с классным руководителем»: обсудить предстоящий день. Одноклассники мои не видят смысла в этих «десяти минутах», и они очень быстро заканчиваются, а иногда не проводятся вообще.

Первые два урока — статистика. Этот предмет ведет очень тихая преподавательница, которая не может успокоить учеников. Они весь урок ходят по классу, выходят, когда хотят, кричат и сидят в телефоне. А мне нравится статистика.

Следующий урок был очень скучным. В классе опять стоял гул, и учитель опять не мог ничего сделать. Мы с подругой рисовали.

К сожалению, мы с ней выбрали направление, которое называется «Управление производством». И надо учиться дополнительный год, уже не в рамках школы, да еще заплатить деньги, чтобы получить среднее специальное образование. А оно, как оказалось, никому из нас не нужно. Поэтому ученики не воспринимают эти уроки всерьез. Единственный плюс — отсрочка от армии на год. Но потом в армии служить не 2—2.8 года, а целых 3—3.5, и в основном только по этой специальности.

Перемена после первых двух уроков пролетела моментально: я смогла залезть в телефон и ответить на сообщения, которые прислали мои друзья из России.

Следующим уроком был Танах (Священное Писание). К счастью, учительница очень строгая. Поэтому на уроке была полнейшая тишина. Если честно, то Танах — это сейчас самый интересный предмет, скорее всего, благодаря учительнице. Она читает рассказы, объясняя сложные термины. Но это не помогает мне на контрольных. Все-таки детям, родившимся в Израиле, гораздо легче понимать этот предмет.

Обед. Пятнадцати минут не хватает, чтобы нормально поесть, даже если ты приносишь еду из дома. Наши добрые учителя разрешают есть прямо на уроке, хотя вроде бы в правилах школы, которые подписали все ученики, прописан на это запрет.

Понедельник

Слава богу, что школьная форма состоит только из футболки с эмблемой и джинсами: не пришлось выбирать, что надеть. Первый урок — Танах, дальше — свободный урок: у нескольких учеников из класса в это время английский, а остальные ждут следующего. Мои одноклассники выходят на улицу, но я предпочитаю остаться в классе с подругой и посплетничать. После второго урока Танаха мы с подругой решили пойти домой и не тратить свое время на урок физры. У нас не очень хорошие отношения с учительницей, но, к сожалению, рано или поздно надо будет все-таки начать ходить на ее уроки.

Вторник

Первые два урока — гражданское право. Довольно сложный предмет, но я его понимаю и получаю неплохие оценки. На перемене девочки из класса обсуждали свадьбу, беременность и роды нашей бывшей одноклассницы, которая бросила школу. Мне эти разговоры были неприятны: я с этой девочкой была в хороших отношениях и желала ей только счастья. В общем, испортили мне настроение на весь день. После еще двух скучных уроков пошла домой, а после — на работу (я работаю в колл-центре.)

Среда

Свободный день перед экзаменом по Танаху. Я готовилась к экзамену и даже не поехала на работу, но вряд ли мне это поможет. Танах — вообще не мой предмет, я его абсолютно не понимаю. Надеюсь, я хотя бы получу проходной балл.

Четверг

Сегодня был экзамен, поэтому нас отпустили из школы пораньше. На работу не поехала, смогла найти себе замену, поэтому отдыхала.

Пятница

Короткий день: уроков 3—4, хотя обычно их у старшеклассников 7—8. В пятницу три урока Танаха и один — с классным руководителем. Она играет с нами в разные игры или мы празднуем дни рождения тех, у кого они были в этом месяце. Каждый приносит продукты из списка, который составляет классная руководительница. День шел очень медленно. Все-таки три урока Танаха подряд — это непросто.

Суббота

В субботу ничего не работает, поэтому я либо грущу и смотрю сериалы, либо гуляю. Но в основном сплю.

Оксана Шуляева,

12-й класс, Израиль