Понедельник

Будильник прозвенел в 7.40, с сонными красными глазами начинаю собираться. Обычно в этот день у меня 6 уроков, но на этой неделе мы с классом устроили внеурочные посиделки, так что пришлось задержаться в школе до 17.30.

После пошла домой, чтобы начать делать литературу ко вторнику. Она заняла у меня 3,5 часа. Это еще хорошо, потому что чаще всего на выполнение заданий уходит 6—8, а то и 14 часов в общей сложности (да, и такое было). Затем принялась писать олимпиаду по журналистике. Из четырех заданий сделала три и со спокойной душой легла спать ближе к часу ночи. Хотелось бы больше отдыхать, но обстоятельства не позволяют. Я учусь в классе журналистики (в обычной общеобразовательной школе), и основной упор делается на гуманитарные предметы. Литература у нас 5 раз в неделю, русский язык — 4. Есть даже отдельный предмет в школьной программе, который называется «Теория и практика написания сочинений». В понедельник — журналистика, это обычный урок в расписании; по вторникам — дополнительные занятия по социальной журналистике. Нагрузки много, а времени мало. Мне нужно больше часов в сутках, чтобы все успевать.

Вторник

Седьмой урок заканчивается в 15.40. А с 16.00 — социальная журналистика. Учимся делать репортажи, интервью, писать статьи или новостные заметки. Я очень рада, что в моей школе есть такие занятия: они помогают мне немного окунуться в мою будущую профессию. Журналистику я выбрала для себя уже много лет назад. После занятий я прихожу домой около 18.00 и сразу принимаюсь делать уроки.

В среду у меня «теория и практика» и школьные дополнительные по литературе. Приходится сначала писать сочинение, а затем читать произведение, заданное учителем (я и некоторые мои одноклассники сдают ЕГЭ по литературе). На среду учительница задала «Евгения Онегина», но времени прочитать его полностью у меня не было, уж очень хотелось спать. Закрыв книгу ровно на половине, я осознала, что сейчас уже 01.10 и что завтра мне будет очень тяжело. Вспомнила, что остаются последние часы, когда я могу доделать и отправить олимпиаду по журналистике, поэтому до трех ночи просидела за компьютером. Недосып жуткий, хочется иногда лечь в кровать после школы, но уроки как-то перевешивают. Очень часто на фоне всего этого случаются нервный срыв или упадок сил. Просто хочется, чтобы этот ужас скорее закончился, и я скорее поступила в институт.

Среда

Утром я все-таки встать не смогла. Не понимаю, как люди живут без отдыха годами. Проснулась в 16.30, дочитала «Онегина», вспомнила, что нужно сделать литературу на четверг. Так что где-то до 22.00 я знакомилась с творчеством и биографией Цветаевой, смотрела фильмы про нее, анализировала стихотворения, отвечала на множество вопросов. Потом вспомнила, что должна отредактировать и отправить фотографии (в выходные я чаще всего подрабатываю фотографом). Обрабатывала до двух часов ночи. Ну хоть днем отдохнула, немного полегче.

Четверг

После уроков удалось вырваться погулять. Сходила в торговый центр, чтобы выбрать подарок брату на день рождения. Успела посмотреть новую серию любимого сериала. Уроков на пятницу почти не было, так что спать я легла в 23.30 (вот бы всегда так).

Пятница

В школе написала контрольную по английскому, а потом, к счастью, по нему отменили дополнительные занятия. Всего в неделю у нас 7 уроков ежедневно, кроме понедельника, но в последний будний день почему-то легче всего. После школы поехала с мамой и братом отмечать его день рождения. За неделю так устала, что чуть не уснула в метро.

Суббота

Мой единственный выходной (скоро и он будет занят репетитором по английскому). Обычно я провожу его в компании друзей или молодого человека, очень люблю гулять по Москве и находить уютные кафетерии. Это помогает мне не сдаваться, живя в таком хаотичном и беспрерывном мире. В субботу я чаще всего провожу фотосъемки, чтобы немного заработать или просто заняться любимым делом. Фотография — это то, чем я живу сейчас.

Воскресенье

Меня вновь ждут уроки. На понедельник много задали по литературе, так что я практически целый день просидела за домашним заданием (лирика и биография Есенина). Надеюсь, что такие усилия помогут мне сдать экзамен, иначе будет очень обидно. Вечером буквально на час встретилась с подругой, которую не видела неделю, затем села писать эту статью. И вот сейчас полпервого ночи, а я ее только закончила. Спать!

Юлиана Максимова,

11-й класс, Москва