Как найти свои паруса

Самое главное, что это открытая организация

Центр социальной адаптации св. Василия Великого в Санкт-Петербурге создан для помощи подросткам, что находятся в конфликте с законом, но все же хотят изменить свою жизнь. Он открылся в 2004-м году.

Подростков принимают сюда по приговору или постановлению суда, по направлению комиссий по делам несовершеннолетних и по личным заявлениям родителей и самих подростков. В Центре работают социальные педагоги, психологи, художники.

Мальчики расселись по кроватям.

Коля: «Что, опять танцы? Может быть, уже хватит?»

У них приход девушек-ровесниц ассоциируется с танцами. Пришлось разочаровать тем, что мы — правозащитники, и я хочу им рассказать про Можайскую воспитательную колонию. Не сказала бы, что им очень интересно. Даня хочет меня поймать на всем. Ему важно оценить, насколько глубоко я «в теме» и насколько могу его понять. После колонии я знаю, что сначала они должны убедиться в моей адекватности.

Даня здесь совсем недавно, он угрюмый, погруженный в себя, но все-таки ему есть что сказать, и он хочет это сделать. В моей презентации была строчка из песни: «Дайте ходу пароходу, распустите паруса. Дайте мальчику свободу за красивые глаза». Даня повторяет с щемящей тоской.

В группе два Леши. Первый — единственный человек, от которого я ощущала психологическую поддержку при рассказе. Второй — закрытый, молчаливый, ему достаточно своего внутреннего мира. Коля — «на понтах». Мало ли кто к ним приходит? Но когда я показывала мультики, сделанные с ребятами в Можайской колонии, Коля осекся: как, они сами это все нарисовали? Прошу рассказать про Центр. Леша Первый садится к диктофону.

Леша: День начинается часов в семь. Зарядка. Застилаем кровати. Завтрак — там дежурный накрывает на всех. Потом собираемся кто в школу, кто в колледж. Потом у каждого там свои какие-то занятия. Кто-то д/з делает, кто-то идет к психологу, кто-то — на гончарку или в тренажерный зал, например. Ужин в восемь. Свечка вечерняя — обсуждаем день. Потом отбой. Иногда, когда времени много, фильмы смотрим.

Даня: Приходят репетиторы. Кроме репетиторов какими-нибудь танцами занимаемся.

Леша Второй: Угу, иногда ходим в музей «Варежки». Нормальная штука. Сегодня ходили в ресторан, готовили там чебуреки с сыром. Так день за днем — живем.

Леша Первый: Мы летом ходим в поход. Я сразу скажу, что это сильное мероприятие. Потому что реально сложно. Физически сложно. Погодные условия не очень приятные. Идем в дождь, по болотам ходим. Но в принципе вывозимо.

Митя: А те, кто на «карантине», они ходят по музеям каждый день!

Леша Первый: «Карантин» — это когда только пришел в Центр. Они не ходят в школы и колледжи. А ходят на всякие выставки и тому подобное. Иногда ходим в ТЮЗ или куда-то в такое. В Мариинку ходили пару раз.

Митя: У нас еще мыловарение. Также у нас есть ребята, которые рисуют. Самое прикольное, что телефоны дают, когда в школу идешь. А на «карантине» телефон не дают вообще, чтобы не мог позвонить знакомым, для того чтобы они наркоты, алкоголя привезли.

Даня: Так никому не позвонить, кроме близких. Телефоны нельзя, плееры нельзя, ничего нельзя.

Митя: Есть психологи, тренинги. Причем это обязательные мероприятия. Обучают навыкам общения.

Леша Первый: На выходных у нас генуборка. Раньше еще ходили на конюшню. Это вообще треш-контент, не к столу будет сказано. Из патронажа ребята приходят. Мы смотрим фильмы, потом обсуждение. Кто-то ездит в районный диспансер. Я, Колян скоро будет ездить, Дима. Мы там отмечаемся у наркологов.

Митя: Самое главное, что это открытая организация. Я могу спокойно спуститься вниз, написать заявление об уходе. Родители меня забирают спокойно. Но если по решению суда, то поменяется мера пресечения.

Я: С вами же договор еще заключают. Вы его читали?

Митя: Я читал. У меня есть опыт, что надо читать то, что подписываешь.

Леша Второй: Там написаны правила. Нельзя телефоны, пить, курить, покидать территорию. Это все равно проговорят. Зачем читать?

Я: А что бывает, если нарушаешь правила?

Леша Первый: Например, ты вышел на улицу, покурил. Тебя заметили — ты моешь подъезд. С матом то же самое. Если один раз, непроизвольно, то могут простить. Или выучишь стих. И по всем пунктикам, если нарушаешь, то пишешь объяснительную. Могут телефона лишить, могут домой не отпускать.

Я: А что вы собираетесь делать после того, как отсюда уйдете?

Леша Первый: Да то же, что и раньше. Стабильность.

Митя: Я собираюсь в Суворовское.

Даня: И он туда не попадет.

Митя: Попаду. Специально назло тебе!

Даня: Да то же самое, что после зоны. Какие могут быть планы?

Леша Первый: Не знаю. Я в этом году должен был сдавать ЕГЭ, но как-то пока не получилось.

Даня: Да какая учеба. Нет образования, придется устраиваться на работу. Не поедешь же ты в кругосветное путешествие.

Леша: Почему?

Нас прерывает воспитатель, пора ехать на футбол. Мальчики бегут к машинам. Леша Первый поворачивается, машет рукой и кричит: «Давайте, до следующей встречи! Мы же еще увидимся!»

Полина Парфенова