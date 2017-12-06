— Это дикость, когда спортсменов заставляют выбирать между своей страной и Олимпиадой.

Международный Олимпийский комитет вынес решение по России: «чистые» спортсмены смогут выступить в Пхеньчхане, но без российской символики. Из бурных реакций на это событие понятно одно — итоговое решение о бойкоте Олимпиады ждут от первого лица страны. И пока спортивные (и не очень) чиновники рефлексируют по поводу несправедливого отношения, сами спортсмены (те, кто выигрывал олимпийские медали, и те, кто намеревается их завоевать) открыто заявляют о своей позиции.

Илья Ковальчук, хоккеист:

— Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться — значит сдаться! Все прекрасно понимаем, что решение МОК — чистая политика и против кого именно она направлена. Олимпиада — это центральное событие в хоккее в любом случае. И мы должны быть там. Мы, спортсмены, вне политики. Патриотизм, любовь к стране — она в сердце. Для этого не обязательно кричать или даже носить флаг на груди. Да, у нас забрали флаг и гимн, но не забрали честь и совесть! Мы знаем, что мы россияне, что мы представляем лучшую страну в мире. Если, даст бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споём гимн.

Елена Исинбаева, легкоатлет:

— Что осталось от принципов Олимпизма, от духа Олимпиады, от идеи Олимпийских игр?! Без России — это хромая Олимпиада! Если мне бы представили такую альтернативу, я бы выступила в Рио.

Антон Бабиков, биатлонист:

— Думаю, что в этой ситуации подобное решение является закономерным.



Было трудно ожидать, что нас допустят по всем правилам. И для нас важно выступить на Олимпиаде. Мы будем оставаться россиянами, несмотря на цвет флага.

Александр Зубков, президент Федерации бобслея:

— Это унижение и удар под дых. Как теперь быть спортсменам? Если бы мне выпала такая участь, я бы не представлял себя без флага и тем более без гимна нашей страны.

Александр Овечкин, хоккеист:

— Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счёт и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем.

Александр Бурмистров, хоккеист:

— Что важнее — быть участником Олимпиады или представлять свою страну? На первом месте моя страна. Не хочется выигрывать медали, сражаясь за чужой флаг. Ты родился в своей стране и относишься к ней с большим уважением, любишь её.

Думаю, нет смысла ехать туда и выступать без родного флага. Что потом сказать своим детям? Для кого ты эту медаль выиграл?

Никита Крюков, лыжник:

— Все мои победы всегда были для моей страны, ехать на Олимпиаду под белым флагом — это унижение чести и достоинства. Унизительные слова пришлось услышать от Баха: «Пусть российские спортсмены поедут и попробуют выиграть чистыми». Что за бред? Мы и так выигрывали чистыми. Я в Ванкувере выиграл, где никто не менял мои пробы!

Яна Романова, биатлонистка:

— Это дикость, когда спортсменов заставляют выбирать между своей страной и Олимпиадой.

Виктория Комова, гимнастка

— Россия никогда не сдаётся. Она становится только сильней. Ребята, мы с вами. Олимпиада без России — это не Олимпиада.

Юлия Ефимова, пловчиха

— Опять слёзы на глазах... За что? Можно много что написать, но я просто пожелаю всем спортсменам стойкости и терпения! И бороться! Бороться до самого конца!

Виктор Ан, конькобежец

— Если Россия не будет бойкотировать Игры, то я поеду в Пхёнчхан в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться.

Наталия Гарт, президент Федерации санного спорта

— Будет ли это унижать страну, если выиграют «спортсмены из России»? Всё равно будет понятно, что страна их вырастила и то, что они сегодня из себя представляют, — это заслуга страны и государства. Просто обидно за ребят, которые, как говорится, и рядом с допингом не стояли. Быстро решение принимать нельзя — надо обязательно всё взвесить. И понять, что выгодно для нашей страны.

Денис Корнилов, член сборной по прыжкам с трамплина

— Пока не очень ясно, кто будет решать — ехать или нет нам на Олимпиаду. Такие решения спортсмен в одиночку принимать не может. За каждым из нас стоит целая команда, федерация, страна. Поэтому единоличные решения в такой ситуации не принимаются. Мне очень тяжело. Я тренировался и готовился к этим Олимпийским играм. Пусть они у меня не первые, но это все равно очень важно для каждого спортсмена. Каждый из нас, если способен показать высокие результаты, заслуживает участия в Олимпиаде. Каждый из нас будет представлять Россию, и выступать без флага очень неприятно. Наша страна — это держава.

Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России

— Выступать под нейтральным флагом и без исполнения гимна — это ограничение действует только до последнего дня Олимпиады. Предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения будут сняты, в последний день спортсмены смогут пройти под российским флагом с другими спортсменами остального мира. Но до конца этот пункт не сформулирован.

Татьяна Тарасова, тренер по фигурному катанию

— Решение МОК — убийство нашего национального спорта. Мы постараемся, переживём. Не такое переживали. Решение несправедливо, оно принято, опираясь на показания человека, которого должен судить международный суд. Как можно признавать политикой государства факт выдачи допинга одним человеком? Всё это неправда. С 1968 года я участвовала со своими спортсменами в Олимпийских играх и ни разу не сталкивалась с этим. Просто слов нет. Хочется даже не плакать, а выть! Мы ведь сложили лапки и ничего не делали после Олимпиады в Рио, забыли про все. Не запаслись серьезными людьми, которые могли бы отвечать на правовые вопросы.

Анфиса Резцова, трехкратная олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках

— До сегодняшнего дня я говорила, что ехать надо, воплотить свою мечту в реальность.

Но как примет их страна обратно? Если кто-то поедет под нейтральным флагом, то Путин его не поймёт. Я не думаю, что их оставят безнаказанно.

Они поедут защищать не честь своей страны и своего флага. Это не оставит их в покое. Думаю, никто не поедет. В России не поймут. Наши главы уже все озвучили, а атлеты не решают ничего.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону

— Все было предсказуемо. Лет 10 назад я сам лично предсказал в здании Олимпийского комитета, произнес с трибуны: «Настанет тот день, когда мы опозоримся на всю страну». Этот день настал. Все начиналось с безобидного мельдония, а я предупреждал. Решение МОК — это вина Мутко на 99 процентов. Его вина, что сбежал Родченков.

Илья Геркус, президент футбольного «Локомотива»

— Не надо ехать. Это дискриминация, не нужно унижаться и принимать эти новые правила.

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию

— Как они нас боятся. Ребята, извините, не смогли защитить. По решению МОК те, к кому нет претензий, имеют право выступать. Насколько это будет этично и правильно, решит заседание Олимпийского комитета России 12 декабря. И мы сами для себя должны в первую очередь решить, чтобы потом в спину спортсменам не говорили, что они предатели.

Игорь Кравчук, двукратный олимпийский чемпион по хоккею

— Олимпийское движение убито!

Александр Пашков, тренер по хоккею

— Ни одна страна не приняла бы таких унизительных условий, которые сейчас поставлены перед Россией. Я думаю, что здесь должно быть принято консолидированное решение всей сборной команды по участию или неучастию в Играх. Мы должны быть едиными в этой ситуации и выступить принципиально, показать свою позицию. Позицию, которая прежде всего нужна нам для дальнейшего развития спорта и нашего государства. Считаю, что наша хоккейная федерация должна принять решение совместно с федерациями по другим видам спорта. Не может быть такого положения, когда одна федерация собирается ехать, а другая отказывается от участия. Все спортсмены представляют нашу великую Родину.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею

— Считаю, под нейтральным флагом хоккеисты должны ехать. Можно надеть любую форму, и мы будем болеть за наших. Конечно, отсутствие флага — очень неприятный момент. Уверен, многим это неприятно. Мы должны доказать командой, что мы сильнейшие.

Решение МОК не вызвало удивления, всё шло к этому, было понятно, раз идёт такая ерунда. Меня просто удивила политика предыдущих наших руководителей. Раньше надо было заниматься этой проблемой, особенно Министерству спорта.

Николай Валуев, боксер, чемпион мира в тяжелом весе

— Ребята, спорт — ваша жизнь и судьба! И это ненадолго. Поэтому езжайте и вдолбите всех соперников на свете, гадов из МОК и ВАДА. И когда вы победите, мы будем всей страной радоваться вашим победам! Наша задача в этом вам помочь! Спасибо вам за всё! Неспортсмены могут не понять. Бог им судья.

Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину

— Мы не должны давить на спортсменов. Если мы будем называть их предателями, то они морально сгорят как спички ещё до Олимпийских игр. Нужно поддержать спортсменов и дать им возможность защищать честь страны.