Блудные капиталы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов придумал, как вернуть в Россию бизнесменов, скрывающихся от правосудия за границей. После встречи с беглыми предпринимателями на бизнес-форуме в Лондоне он заявил о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой позволить им приехать в Россию, дав гарантии, что они не будут арестованы. «Они нормальные ребята», — поделился впечатлениями Титов, отметив, что предприниматели «часто [находятся] в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России».

Это не первый случай, когда Борис Титов просит о снисхождении к бизнесменам. В 2013 году омбудсмен предложил амнистировать граждан, осужденных по экономическим статьям Уголовного кодекса. Тогда были освобождены 2466 человек. Однако с прежней инициативой, как пояснил сам Титов «Новой газете», нынешняя ничего общего не имеет:

— Я предлагаю не амнистию, а государственное решение по возвращению людей, которые годами сидят за границей, но каких-либо активных следственных действий в их отношении не проводится, — поясняет он. — В 2013 году было другое. Тогда речь шла о предпринимателях, которые уже были признаны виновными по уголовным делам, они освобождались от ответственности.

По задумке бизнес-омбудсмена, предпринимателям, бежавшим за рубеж, нужно разрешить вернуться, дав возможность погасить ущерб, который им вменяется.

— Государству необходимо разобраться, не мучить этих бизнесменов годами, подвешивая уголовное дело и добиваясь экстрадиции, а решить их проблему. Если виновны, пусть компенсируют нанесенный ущерб, но необходимо снять с них угрозу ареста, — рассказывает Титов.

Борис Титов. Фото: РИА Новости

В списке предпринимателей, которых планируется вернуть, больше десятка имен, однако омбудсмен их пока не называет, отмечая при этом, что в него вошли представители и мелкого, и крупного бизнеса. По словам Титова, в нем фигурирует владелец собственной сети, а также владелец небольшой компании по установке оборудования, который «вынужден сейчас работать водителем автобуса в одном из маленьких городов Великобритании».

Как сообщили СМИ, в предварительный «список помилованных» вошли экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин (проходит по делу о похищении экспедитора), экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин (ему вменяют мошенничество в особо крупных размерах), экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин и бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов.

Евгений Чичваркин уже сообщил «Новой», что попросит Титова не включать его в список «на амнистию». «Мне не нужно путинское помилование», — заявил он.

В то же время Чичваркин поблагодарил Титова за его помощь и работу, направленную на защиту прав предпринимателей:

— Титов — большой молодец. Когда мои люди сидели в тюрьме, он за них вступался. Я очень благодарен за то, что он делает. Вероятно, он кому-то поможет. Но я не хочу быть в этом списке. Если Путин разрешит этим бизнесменам и предпринимателям вернуться, то они должны будут каким-то генералам отдать повинную или часть своего состояния, отоварить всяких чекистов.

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Политолог Глеб Павловский утверждает, что многие бизнесмены пожелали бы вернуться на родину, если бы им предоставили законные гарантии, однако на сегодняшний день не ясно, кто может их дать:

— Они сами вернутся, их не надо уговаривать, это бесполезно. Даже если бы Путин им лично послал письмо с приглашением, они бы не вернулись, потому что оно не является гарантией. Нужно просто изменить ситуацию в судах и судебно-следственных инстанциях, которые сейчас превратились в нечто гораздо более опасное, чем бандитская Россия 1990-х годов. «Силовая Россия» является значительно более коррумпированной и опасной для бизнеса.

С точки зрения выгоды для российского бизнеса возвращение этих людей (а точнее — их денег) в страну — положительный момент, считает директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Это особенно выгодно в условиях, когда есть санкции, финансовые ограничения и дефицитный бюджет.

— Чисто прагматично возвращение денег в страну, чтобы они здесь работали, даже пускай будут закрывать бюджетные потребности, это благо, — говорит он. — Выгодно ли самим бизнесменам держать деньги в России, а не за рубежом? Смотря, какую доходность им предложат по тем же облигациям. Но я думаю, что даже доходность здесь — это дело вторичное. Имеет значение еще то, попадут ли они под новые санкции, которые с большой долей вероятности будут вводиться в начале 2018 года.

Введение новых санкций эксперт считает главным мотивом появления предложения «об амнистии» бизнесменов. Если риски, связанные с расширением санкций, реализуются, то им всем придется вернуться на родину «с повинной». И государству это будет выгодно.